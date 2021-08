เกษรวิลเลจบริการ Luxury Delivery รับล็อกดาวน์

เกษรวิลเลจ (GAYSORN VILLAGE) ปรับกลยุทธ์รับมือช่วงล็อกดาวน์ เตรียมส่งความพิเศษผ่าน Uniquely Gaysorn Experience at Home ด้วยบริการ Luxury Delivery รูปแบบใหม่ เนรมิตให้การชอปปิ้งที่บ้าน สะดวก ปลอดภัย อุ่นใจมากกว่าที่เคยเกษรวิลเลจ (GAYSORN VILLAGE) เดินหน้าปรับกลยุทธ์ใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ล็อกดาวน์ในปัจจุบันด้วย 4 บริการพิเศษที่จะช่วยเติมเต็มบริการ Gaysorn To You “Bring The Gaysorn Expereince to Your Place” ที่เหนือระดับกว่าเดิม พร้อมเนรมิตทุกประสบการณ์ชอปปิ้งให้พิเศษ และอุ่นใจขึ้นอีกขั้น เพื่อสอดรับกับมาตรการคุมเข้มด้านการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้1. Gaysorn Concierge - Customer Relations พบกับผู้ช่วยชอปปิ้งจากเกษรวิลเลจ พร้อมอำนวยความสะดวกและให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ ทั้งการแนะนำสินค้าและบริการให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า เช่น หาของขวัญที่เหมาะสำหรับคนรู้ใจ เช็กโปรโมชันและสิทธิประโยชน์ต่างๆ หรือให้คำปรึกษาในเรื่องของสินค้าและบริการได้อย่างครบครัน ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียงแอด Gaysorn’s LINE Official Account ใหม่ล่าสุด @GaysornVillage2. Gaysorn Luxury Delivery ยกระดับการซื้อสินค้าออนไลน์และส่งถึงมือลูกค้าท่ามกลางความปลอดภัยกว่าที่เคย กับบริการจัดส่งสินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟ โดยร่วมมือกับ The Black Tie Service ผู้ให้บริการด้าน Lifestyle Experience เพื่อส่งมอบประสบการณ์อันเหนือระดับให้ลูกค้าเกษรวิลเลจถึงบ้าน ด้วยรถตู้ VAN VIP พร้อมมาตรการดูแลด้านความสะอาดปลอดภัยอย่างเข้มงวด เริ่มจากรถทุกคันที่นำมาให้บริการมีการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อทุกครั้ง ด้วยแอลกอฮอล์ก่อนและหลังการให้บริการ การใช้เครื่องฟอกอากาศแบบตัวกรองพิเศษอบโอโซนฆ่าเชื้อในรถ ไปจนถึงพนักงานขับรถที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งตลอดการปฏิบัติงาน และบริการ Same Day Delivery by Gaysorn ที่จัดส่งอาหาร และสินค้าที่สั่งซื้อออนไลน์โดยรถมอเตอร์ไซค์เกษรวิลเลจ จัดส่งทั่วกรุงเทพฯ การันตีความมั่นใจให้ลูกค้าเลือกชอปปิ้งอย่างไร้กังวล *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด3. Free Delivery by Kerry Express ในช่วงสถานการณ์ล็อกดาวน์ เกษรวิลเลจอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้า เพิ่มช่องทางในการส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้อย่างปลอดภัยและสะดวกกว่าเดิม โดยร่วมกับเคอรี่ เอ็กซ์เพรส สาขาเกษรวิลเลจ เพื่อจัดส่งสินค้าทั่วประเทศไทยถึงหน้าบ้าน ให้ลูกค้ารอรับสินค้าที่บ้านได้อย่างอุ่นใจ *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด4. Gaysorn Experience to Your Place เอาใจลูกค้าแบบจัดเต็ม กับบริการที่จะช่วยสร้างประสบการณ์สุดพิเศษแบบเหนือระดับ เพียงแจ้งความต้องการซื้อสินค้าผ่าน Gaysorn Concierge - Customer Relations ทางช่องทาง LINE OA ใหม่จากเกษรวิลเลจ นัดวันที่สะดวก ผู้ช่วยชอปฯ ก็จะเนรมิตสินค้าจากหลากหลายแบรนด์ดังไปให้ทุกท่านเลือกสรรถึงบ้าน พร้อมพนักงานให้ข้อมูลสินค้าอย่างละเอียดด้วยขั้นตอนง่ายๆ แค่ปลายนิ้วคลิกก็สามารถเลือกซื้อสินค้าได้เสมือนมาชอปปิ้งเองที่เกษรวิลเลจเพิ่มอรรถรสให้การชอปปิ้งในช่วง Work From Home ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปกับบริการ ​Gaysorn To You “Bring The Gaysorn Expereince to Your Place” ยกระดับการซื้อสินค้าออนไลน์อย่างมั่นใจ ไร้กังวลเหมือนมาชอปฯ เองที่เกษรวิลเลจ ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียงสั่งซื้อสินค้าหรืออาหารจากร้านในเกษรวิลเลจผ่าน Gaysorn Concierge - Customer Relations ทางช่องทางใหม่ Gaysorn’s LINE Official Account @GaysornVillage เปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายนนี้ โดยสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าร่วมรายการเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/GaysornVillage