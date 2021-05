อดีตทูตลั่น! "อย่าเพิ่งรีบตาย ฉันเพิ่มเริ่ม" ฝาก ศชอ. จัดหนักทุกราย

จากกรณี นริศโรจน์ เฟื่องระบิล อดีตเอกอัครราชทูตไทย มอบหมาย ศชอ.ฟ้องไบร์ททีวี พาดหัวบิดเบือน ข่าวอแมนด้าชวดมงกุฎนางงามจักรวาลโยงสถาบันเบื้องสูง แถมฟ้องคนที่คอมเมนต์ด้วยข้อความที่หยาบคายพ่วงด้วยอย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 22 พ.ค. นายนริศโรจน์ เฟื่องระบิล อดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "Fuangrabil Narisroj" อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับการฟ้องร้อง "ไบร์ททีวี" โดยได้ระบุข้อความว่า"ขออัพเดทรายงานสถานการณ์ให้เพื่อนๆทราบครับว่า ตอนนี้ทาง ศชอ.ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลบุคคลต่างๆที่ใช้ถ้อยคำหมิ่นประมาทผม (เอาเฉพาะตัวจี๊ด ตัวกลั่น) จากการแชร์ข้อมูลอันเป็นเท็จของ Bright TV ที่พาดหัวข่าวแบบ "ปั้นน้ำเป็นตัว" ซึ่งเข้าข่ายผิด ม.14 พรบ.คอม อย่างชัดเจน ในชั้นนี้มีรวมประมาณ 40 กว่าคนแล้ว ซึ่งมีทั้งอดีตนักร้องสาวชื่อดัง / ศึกษานิเทศก์ / นักธุรกิจ / นศ. / ติ่งนางงาม เป็นต้นความเสียหายที่เกิดจากการจงใจพาดหัวข่าวบิดเบือน สร้างความเสียหายให้กับผมกระจายไปทั่วโลก ผมได้รับรายงานจากเพื่อนๆร่วมอาชีพของผม จากชุมชนไทยที่กระจายตัวไปทุกภูมิภาคต่างๆของโลก ซึ่งมีคนที่อ่านแค่พาดหัวข่าวแล้วหมิ่นประมาทผมมากมาย ในชั้นนี้ ขอจัดการ 40 กว่าคนแรกนี้ก่อน เพื่อให้พวกเขาได้รู้สำนึกว่า ราคาของการหมิ่นประมาท Bully นั้นมันมีราคาแพงแค่ไหนทั้งนี้ ผมได้ยืนยันและย้ำกับทางทีมทนายของ ศชอ.ไปแล้วว่า ผมขอให้ดำเนินคดีตามกฏหมายทุกราย ไม่มียอมความ และเรียกร้องค่าเสียหายในอัตราสูงสุดเท่าที่จะทำได้ในทุกกรณี อย่าหาว่าผมใจร้าย หรือ เลือดเย็น เพราะการศึกครั้งนี้ พวกคุณเป็นฝ่ายเปิดฉากเล่นก่อนด้วยเจตนาที่ชั่วร้าย หวังเอาผมไปเป็นเหยื่อบูชายัญ นึกว่าถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาก็แค่ยกกระเช้าเหมือนคราวที่นักร้องคนนึงเคยทำ แล้วเจ๊ากันไปแต่ครั้งนี้มันสร้างความเสียหายกับเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของผมแบบประเมินค่ามิได้พวกคุณต้องได้รับผลจาก "กรรม" ที่ทำไว้กับผมครับ !!!! ขอยืมคำพูดจากละครเรื่อง "ล่า" ที่คุณหมิว ลลิตา ปัญโญภาส เล่นมาใช้อีกครั้งว่า " อ ย่ า เ พิ่ ง รี บ ต า ย......ฉั น เ พิ่ ง เ ริ่ ม " หมายเหตุสำหรับคนที่อาจตกข่าว คดีนี้ขอสรุปให้ฟังอีกที โดยผมทราบจากคนในวงการสื่อที่เคยทำงานกับสำนักข่าวนี้ว่า ปัจจุบันกองบก.ข่าวจ้างเด็กจบใหม่อ่อนด้อยประสบการณ์และคะนองมาทำงานเป็นส่วนใหญ่ และเนื่องจากคงเห็นว่าผมเป็น influencer แนวรักชาติบ้านเมือง ก็เลยจัดการแปลงสารบทความที่ผมเขียนกลางๆ เขียนสนับสนุนเพจนางงามนึงที่บอกว่าการเป็นนางงามจะต้อง call out ได้ (ซึ่งผมเห็นด้วยนะ) โดยผมเขียนเสริมว่า call out อย่างไรให้ดู smart ไม่ให้ดูว่าเรา take side และมีความตั้งใจแก้ปัญหาในเชิงสร้างสรรคเขียนแค่นี้จริงๆแต่สำนักข่าวโดยพวกเด็กชั่วโมงบินต่ำคิดง่ายๆ กะเอาผมเป็น”เหยื่อ” ขึ้น “แท่นบูชายัญ” เพื่อให้เพื่อนๆติ่งนางงาม 3 กีบของพวกเขามารุมเชือดด้วยการพาดหัวแบบพลิกประเด็นไปว่า “ ทูตชี้ว่าอะแมนด้าชวดตกรอบเป็นเพราะไม่รักสถาบัน” !!! ซึ่งมันไม่มีข้อความไหนที่ผมเขียนประโยคนี้หรือเอ่ยชื่ออะแมนด้าเลย ! และผมคงไม่โง่พอที่จะเขียนแบบนั้น !!! มัน absurd มากที่สุดทั้งหมดเกิดจากการคะนองและด้อยประสบการณ์ /การไม่รู้จักกาละเทศะ /การไม่มีจริยธรรมและจรรยาบรรณของเด็กกองบก.ข่าวนี้ ทุกอย่างเลยกลายเป็น บูมเมอแรง เข้าหาตัวพวกเขาหมด ! ผมต้องการให้เรื่องของผมเป็น case study สำหรับ นศ.ที่เรียนด้านสื่อสารฯเอาไว้เป็นอุทาหรณ์ต่อไปครับ !"