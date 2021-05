อดีตทูตฟ้อง “ไบร์ททีวี” จั่วหัวบิดเบือน “อแมนด้า” ชวดมงโยงสถาบัน

วันนี้ (19 พ.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า นายนริศโรจน์ เฟื่องระบิล อดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Fuangrabil Narisroj ว่า “ผมว่าสื่อแบบนี้แย่นะครับ บิดเบือนสิ่งที่ผมเขียนแบบหน้ามือหลังมือเลย Bright TV จั่วหัวแบบนี้มีเจตนาอะไรครับ เพื่อนๆ ที่ติดตามอ่านที่ผมเขียนมาตลอด ช่วยเป็นพยานด้วยว่า ผมเขียนแบบที่ Bright TV เอาไปแปลงสารแบบนี้หรือ ?ผมเขียนให้ข้อมูลกว้างๆ ไม่ได้ระบุเลยว่าชวดตำแหน่งเพราะแซะสถาบัน! คราวนี้ผมคงต้องรบกวน ศชอ. ดำเนินคดี รวมทั้งคนที่เข้ามาเม้นท์หยาบคายทุกคน! ฝากคุณ Nopadol Prompasit และคุณ Nangnoi Noi Assawakittikorn ด้วยครับการพาดหัวในลักษณะนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งผมเขียนเรื่องการวางตัวของนางงามที่ Call Out ว่าควรวางตัวอย่างไร ไม่ได้พูดถึงชื่อใคร ไม่ได้บอกว่าชวดตำแหน่งเพราะแซะสถาบัน หลักฐานที่เขียนยังอยู่ ขอให้กอง บก. Bright TV ติดต่อผมด้วยครับ เรื่องนี้ผมยอมไม่ได้ เวลาคุณเอาข้อเขียนผมไปทำข่าวก็ไม่ได้ขออนุญาตผมก่อน แถมยังบิดคำพูดด้วย”ต่อมาได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ผมได้ขอให้ทาง ศชอ. รวบรวมหลักฐานที่ Bright TV นำบทความที่ผมเขียนใน FB เรื่องการ Call Out ของนางงาม เอาไปจั่วหัวแบบบิดเบือน รวมทั้งแคปคอมเมนต์ที่เข้าไปด่าผมอย่างหยาบคายทุกเมนต์ เพื่อเตรียมการดำเนินคดีแล้วครับ! แล้วเจอกันที่ศาล! เพื่อนที่จะช่วยเป็นพยานให้ผมว่าผมไม่ได้เขียนแบบที่สื่อนี้จั่วหัวบิดเบือน ช่วยลงชื่อ พร้อมที่อยู่ และเบอร์ให้ผมหลังไมค์ด้วยครับหมายเหตุ ถึงแม้ทาง Bright TV จะลบโพสต์หนีไปแล้ว แต่ความผิดถือว่าสำเร็จแล้ว ผมและทีมงาน ศชอ. ได้แคปไว้ทั้งหมดแล้ว แล้วเจอกันครับ”อีกข้อความหนึ่ง โพสต์ว่า "การพาดหัวข่าวของ Bright TV ที่บิดเบือน โดยเอาบทความของผมไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เม้นท์หยาบคายทุกเม้นท์ที่ด่าผม ในเพจ Bright TV ได้แค๊ปไว้หมดแล้ว ถึงลบหนีก็ถือว่าความผิดสำเร็จแล้ว ทุกข้อเขียนมีราคาและค่าเสียหายทั้งหมด งานนี้ผมไม่ยอมเด็ดขาด!"และอีกข้อความหนึ่ง ระบุว่า “คนราศีมีน บทจะบ้า ก็บ้าดีเดือดนะครับ นอกจาก Bright TV ที่พาดหัวด้วยข้อมูลบิดเบือนแล้ว ยังมีเพจอื่นอีกที่เขียนทำนองเดียวกัน ล่อเป้าให้คนมาด่าผม ได้จัดการส่ง ศชอ. เรียบร้อยแล้ว ไม่รับกระเช้า ไม่มียอมความครับขอย้ำอีกทีนะครับ ถ้าเพื่อนคนไหนอ่านบทความเรื่องที่ผมเขียนแนะนำเรื่อง Call Out คงจำได้ ถ้าอ่านดีๆ ผมเห็นด้วยกับการ Call Out ด้วยซ้ำ แต่ผมแนะนำว่าการ Call Out ที่ดีควรวางตัวอย่างไร ต้องใช้ข้อมูล fact ถ้าอะไรที่จะกระทบเบื้องสูงให้ละเว้นไว้ผมไม่ได้เอ่ยชื่อใคร ผมไม่เคยบอกว่า นางงามคนนี้ชวดมงกุฏเพราะไม่รักสถาบัน ผมท้าให้ไปเอาสิ่งที่ผมเขียนมายืนยันบรรทัดต่อบรรทัดได้เลยการพาดหัวแบบมีเจตนาบิดเบือน ด้วยข้อมูลแบบนี้สร้างความเสียหาย เพื่อต้องการให้คนเข้ามาด่าหยาบคาย ผมถือว่าสื่อและเพจเหล่านี้ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้ทำลงไป ที่ผมจำเป็นต้องฟ้องเพื่อให้เป็นบทเรียนว่าอย่าทำแบบนี้อีก”