“อดีตพุทธะอิสระ” เล่าเหตุการณ์ทำไมนักข่าวมารยาททรามจาก CNN โผล่สัมภาษณ์ในหลวง

จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 1 พ.ย. เมื่อในหลวงทรงตรัสตอบ “โจนาธาน มิลเลอร์” นักข่าว Channel 4 News และ CNN ขณะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระราชดำเนินด้านหน้าพระบรมหาราชวัง เมื่อค่ำวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งนักข่าวต่างประเทศรายนี้ ขอพระราชทานสัมภาษณ์ ท่ามกลางประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างเนืองแน่น ทำให้เกิดความสงสัยว่า นักข่าว “โจนาธาน มิลเลอร์” ผู้ที่ไม่ได้ขอพระราชทานสัมภาษณ์ ทำไมถึงมาอยู่ในจุดที่ขบวนเสด็จผ่านได้ทั้งนี้ “อดีตพุทธะอิสระ” ผู้ที่อยู่ใกล้เหตุการณ์ดังกล่าวได้โพสต์ข้อความเล่าว่าเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นได้ โดยเมื่อวันที่ 2 พ.ย. เพจ “หลวงปู่พุทธะอิสระ (Buddha Isara)” ได้ออกมาระบุข้อความว่า“ต่อข้อสงสัยที่ว่า ทำไมนักข่าวต่างประเทศถึงได้มาอยู่ด้านหลังของพุทธะอิสระ แล้วซุ่มรอที่จะคอยสัมภาษณ์พระเจ้าอยู่หัวได้อย่างไร ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อธิบายความว่า ระหว่างที่พุทธะอิสระนั่งเฝ้าฯ รอรับเสด็จอยู่นั้น ก็มีนักข่าวต่างประเทศกลุ่มนี้ยืนและเฝ้ารออยู่ฝั่งตรงข้ามเยื้องๆ ฉันแล้ว ก่อนที่ขบวนเสด็จจะมาถึง เจ้าหน้าที่แต่งสูทชุดดำก็เดินมาบอกให้พวกเขาออกไปนอกรัศมีขบวนเสด็จเห็นพวกเขาส่งเสียงต่อรองกันอยู่พักใหญ่ เจ้าหน้าที่ก็พากลุ่มผู้สื่อข่าวต่างประเทศข้ามฝั่งตรงมายังที่ฉันและชาวบ้านนั่งอยู่ และมีนักข่าวหญิงที่เป็นคนไทยมาพูดขอร้องว่า พวกเขาขอเข้าไปยืนอยู่ด้านหลังเพื่อจะขอถ่ายรูปเท่านั้น เราก็รู้สึกแปลกใจว่าที่กว้างเยอะแยะทำไมพวกฝรั่งนักข่าวถึงได้เจาะจงที่จะเข้ามาอยู่ด้านหลังของเราเท่านั้นต่อมาขบวนเสด็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จมาตรงหน้า แล้วตรงมายังที่พุทธะอิสระนั่งอยู่ พร้อมทุกพระองค์ ขณะที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังตรัสข้อความสำคัญกับพุทธะอิสระอยู่นั้น เจ้านักข่าวมารยาททรามก็ตะโกนถามพระองค์ขึ้นมาถึงข้อเสนอปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ของกลุ่มผู้ชุมนุมในครั้งแรกทรงตรัสว่า “I have no comment.” (ฉันไม่มีความเห็น)ก่อนที่นักข่าวจะถามซ้ำว่า “No comment?” (ไม่มีความเห็น?)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตรัสว่า "We love them all the same." (เรารักพวกเขาทุกคนเหมือนกัน) ถึง ๓ ครั้งนักข่าวถามว่า “Is there any room for compromise, sir?” (จะมีช่องว่างในการประนีประนอมได้หรือไม่?)ทรงตรัสตอบกลับว่า “Thailand is the land of compromise." (ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการประนีประนอม)ก่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงตรัสว่า “Thank you very much, Thank you very much.” (ขอบคุณมากๆ ขอบคุณมากๆ) และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงตรัสว่า “We also love you. We also love you.” (เรารักคุณ เรารักคุณด้วยเช่นกัน)ซึ่งสำนักข่าว Channel 4 News ได้ทวีตข้อความและคลิปสั้นการสัมภาษณ์ขณะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ถนนพระลาน หน้าพระบรมมหาราชวัง เมื่อค่ำวันที่ ๑ พ.ย. ๖๓เราท่านทั้งหลายจะเห็นถึงพระอัจฉริยภาพที่ทรงตอบคำถามของนักข่าวที่พยายามใช้คำถามบีบให้พระองค์ท่านต้องทรงเลือกข้าง แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกลับตอบคำถามได้อย่างชัดเจน ไม่เลือกข้าง และทรงแสดงให้สังคมโลกได้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระประมุขของคนไทยทุกคนในแผ่นดินนี้ ไม่มีเลือกข้างพุทธะอิสระ”