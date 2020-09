ใครๆ ก็บินได้ ขอแค่มีเงินหมื่น การบินไทยลดราคาเปิดเข้าชม “เครื่องฝึกบินจำลอง”

วันนี้ (12 ก.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการที่มีชื่อว่า “ไทย ฟลายอิ้ง เอ็กซ์พีเรียนซ์ แอนด์ บียอนด์ (Thai Flying Experience & Beyond)” สำหรับผู้ที่รักการบิน และสนใจเข้าชมเครื่องฝึกบินจำลอง หรือ ซิมูเลเตอร์ (Simulator) โดยแบ่งออกเป็น 3 แพกเกจ คือ แพกเกจเบสิก (Basic) สำหรับ 2 ท่าน เครื่องบินโบอิ้ง 734 และ 744 ราคา 12,000 บาท และเครื่องบินแอร์บัส A380 และโบอิ้ง 777 ER ราคา 13,500 บาท ระยะเวลา 30 นาทีแพกเกจเดอลุกซ์ (Deluxe) สำหรับ 2 ท่าน เครื่องบินโบอิ้ง 734 และ 744 จากปกติ 24,000 บาท ลดเหลือ 16,000 บาท และเครื่องบินแอร์บัส A380 และ โบอิ้ง 777 ER จากปกติ 25,500 บาท ลดเหลือ 17,500 บาท ระยะเวลา 60 นาที และแพกเกจอัลติเมท (Ultimate) สำหรับ 3 ท่าน เครื่องบินโบอิ้ง 734 และ 744 จากปกติ 36,000 บาท ลดเหลือ 24,000 บาท และเครื่องบินแอร์บัส A380 และโบอิ้ง 777 ER จากปกติ 37,500 บาท ลดเหลือ 25,500 บาท ระยะเวลา 90 นาทีสำหรับการเข้าชมและฝึกบินเครื่องซิมูเลเตอร์ดังกล่าว จะมีหลักสูตรเริ่มจาก Pilot Brief and Operate, Take off, Air Work เลือกชมเมือง, Auto Pilot, ILS, Approach, Auto Landing and Manual Landing โดยจะได้รับของที่ระลึก ได้แก่ ปีกนักบิน, ประกาศนียบัตร, สมุดบันทึกการบิน, บัตรประจำตัว พร้อมสายคล้อง และภาพนิ่ง โดยห้องจำลองการบินได้รับการรับรองอย่างเป็นสากลเรื่องความเสมือนจริงที่สุดในประเทศไทย ซึ่งปกติจะใช้สำหรับการฝึกนักบินของการบินไทยเท่านั้น