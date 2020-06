จากแอร์โฮสเตสมาสู่พระบรมราชินี ทรงเข้มแข็งแบบชายชาติทหาร! เป็นต้นแบบ “ราชวัลลภเริงระบำ”!!

เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเป็นสามัญชนที่มีอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมาก่อน จึงกล่าวขานกันว่าทรงเป็นสตรีที่มีวาสนาสูงสุดในแผ่นดิน แต่ความจริงแล้ว นอกจากจะทรงพระสิริโฉมงดงาม มีรอยยิ้มปรากฏบนพระพักตร์อยู่เป็นประจำแล้ว ยังทรงเข้มแข็งในทุกอิริยาบถราวกับชายชาติทหารก่อนที่จะทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระบรมราชินีนั้น ทรงอยู่ในเส้นทางการทหารมาตลอด ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ของโรงเรียนและศูนย์ฝึกหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หลักสูตรชั้นนายร้อย-นายพัน หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ของโรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ หลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรส่งทางอากาศ ของโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ และโรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ด้วยการกระโดดร่มลงทะเลในเวลากลางคืน ที่สัตหีบ ซึ่งโรงเรียนทหารนาวิกโยธินไม่เคยมีการฝึกมาก่อน เพราะปกติแล้วจะทำการฝึกกระโดดในเวลากลางวันเท่านั้น พระองค์จึงทรงเป็นนายทหารและนายทหารหญิงพระองค์แรก ที่ทำการฝึกหลักสูตรนี้ นอกจากนี้ยังทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตร Combat Qualifying Course Jungle Warfare ของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และหลักสูตรการยิงปืนพกในระบบต่อสู้ภายใต้สภาวะกดดันของกองบังคับการปราบปรามส่วนการรับราชการนั้น ทรงเริ่มจากตำแหน่ง รักษาราชการนายทหารยุทธการ ฝ่ายยุทธการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยการมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองกิจการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุดจนสุดท้ายทรงตำแหน่ง ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเลียบพระนครเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น เป็นขบวนที่ยิ่งใหญ่ประกาศพระบรมเดชานุภาพของพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ เป็นที่ปลื้มปีติและตื่นตาตื่นใจของประชาชนแล้ว ยังมีนายทหารหญิง ๒ พระองค์ที่ทำให้ประชาชนประทับใจในความเข้มแข็งอย่างยิ่ง ก็คือ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี และ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงร่วมขบวนเสด็จฯดุจชายชาติทหารต่อมาเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เสด็จฯแทนพระองค์ไปยังโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เพื่อทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” หรือ “Hop to the bodies slams” ของกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๒ จากหน่วยที่ดีที่สุด ประกอบด้วย กรม HOP หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กรม HOP หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกรมทหารราบที่ ๙ กองพลทหารรรบที่ ๙ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคู่มือฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” พุทธศักราช ๒๕๕๙ และแบบฝึกทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” ให้แก่กองทัพไทยเพื่อนำไปขยายผล เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกได้แสดงถึงความเข้มแข็ง อดทน พร้อมเพรียง มีวินัย และขีดความสามารถในการใช้อาวุธ ของกองกำลังพลกองทัพไทยในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ฉลองพระองค์ในชุดทหาร กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศด้วยความสง่างาม และทรงมีพระราชดำรัสชื่นชมหน่วยทหารที่เข้าร่วมการแข่งขัน “ราชวัลลภเริงระบำ” มีความตอนหนึ่งว่า“ขอแสดงความยินดี และชื่นชมทุกท่านที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่น อดทน และพยายาทฝึกฝน จนมาถึงวันแห่งความสำเร็จในวันนี้ จากการที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสฝึกฝนและปฏิบัติการแสดงราชวัลลภเริงระบำด้วยตนเองมาแล้วนั้น ทำให้ข้าพเจ้าตระหนักและซาบซึ้งเป็นอย่างดีว่า ทุกท่านต้องผ่านการฝึกด้วยความอดทน มุ่งมั่น มีระเบียบวินัย ต้องใช้สมาธิและทักษะเป็นอย่างมาก ในการที่จะผ่านการแสดงราชวัลลภเริงระบำนี้ไปได้...”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม