“อลิสา-ดร.พล” สุดปลื้มปีติ รับพระราชทานโล่ที่ระลึก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1439 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลอง 9 เขตหนองจอก กรุงเทพฯ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และ คณะรัฐมนตรี เฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี้ยังพระราชทานโล่ที่ระลึกให้แก่บุคคลที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานเมาลิดในครั้งนี้ด้านเผยความรู้สึกหลังการเข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึก ว่า “นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ปลาบปลื้มปีติและดีใจมากที่ได้รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณในการสนับสนุนงานเมาลิดกลางของศาสนาอิสลาม รู้สึกว่าตนเองได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ทำนุบำรุงศาสนา ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดๆ ก็ตามในโลก เพราะศาสนาเป็นสื่งยึดเหนี่ยวจิตใจคน ให้คนมีหลักธรรมประจำใจในการดำเนินชีวิต และศาสนาอิสลามจะเน้นในเรื่องความเป็นสันติภาพ ความรัก ความเป็นพี่น้อง ตัวเราเองก็รู้สึกรักและศรัทธาในทุกศาสนา ครั้งนี้เป็นครั้งที่พิเศษเพราะเราไม่เคยสัมผัสในความเป็นศาสนาอิสลามอย่างลึกซึ้งมาก่อน พอได้เข้ามาร่วมพิธีในงานเมาลิดได้ยินเสียงการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน รู้สึกว่าศักดิ์สิทธิ์มาก เป็นความรัก ความเมตตาขององค์ศาสดาที่แผ่มาถึงหัวใจของเรา รู้สึกปิติยินดีในการรับพรเป็นอย่างมากค่ะ”ในส่วนตอนนี้มีเคาน์เตอร์ที่ห้างดิ เอ็มโพเรียม โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลวิภาวดี และ คิง เพาเวอร์ และในระยะเวลาอันใกล้นี้กำลังจะมีศูนย์ความงามก็จะเปิดตัวแบรนด์ อลานิส ซึ่งเป็นบิวตี้เซ็นเตอร์ในแนวยุคใหม่ อยู่ที่ เกษร พลาซ่า น่าจะเปิดตัวในช่วงประมาณ มิ.ย.- ก.ค. นี้ ก็จะมีนวัตกรรมความงามใหม่ๆ จากทั้งอิตาลีและอเมริกามาที่ศูนย์ความงามของเรา ตอบโจทย์ความต้องการของสาวๆ ที่อยากขาวสวยใสแบบไม่ต้องเจ็บตัว ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงได้รับมาตรฐาน ด้วยแบรนด์มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค อย่างเช่นกันแดดและนมผึ้ง ก็การตอบรับค่อนข้างดีมาก ในแถบกลุ่มตลาดจีนและAECในส่วนบริษัทปัจจุบันเรามีการลงทุนพอร์ตด้านอสังหาริมทรัพย์อยู่ในประเทศแถบยุโรป รวมถึงลงทุนด้านบริษัท start-up ที่น่าสนใจ และยังมีการลงทุนในกองทุน Private Equity ในประเทศอังกฤษหลักในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้นเปิดเผยว่า “ต้องเกิดจากความรักความหลงใหลในสิ่งที่เราทำว่าเราสนใจในเรื่องไหนเป็นพิเศษ ส่วนตัวก็จะสนใจในเรื่องสุขภาพและความงาม แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยแล้วก็ได้ประโยชน์จริงๆ ถ้าได้ติดตามสินค้าเอลิส พอลิน จะทราบว่าสินค้าของเราได้รับรางวัลการันตีมากมายจากนิตยสารความงามชั้นนำระดับโลกหลายปีติดต่อกัน ตั้งใจค้นคว้า วิจัยและทำออกมาให้ดีที่สุด เรามองว่าคนยุคใหม่ค่อนข้างมีความฝันกันเยอะแต่ก็ต้อง Just Do It ลงมือทำแล้วค่อยๆแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทำธุรกิจเมื่อเรามีความชำนาญเก่งขึ้น การที่จะถึงจุดหมายและความสำเร็จมันไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยค่ะ”