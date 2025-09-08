K-WealthPLUSแตะ 5 หมื่นล้าน แชมป์กองทุน Core Port ยอดขายสูงสุดถ้า

บลจ.กสิกรไทย ขอบคุณผู้ลงทุนที่มอบความไว้วางใจกองทุน K-WealthPLUS Series เป็นกองทุน Core Port พร้อมประกาศความสำเร็จอีกขั้นปั้น AUM ทะยานแตะ50,000 ล้านบาท ขึ้นแท่นแชมป์กลุ่มกองทุนผสมยอดขายสูงสุดในอุตสาหกรรม ล่าสุดเปิดตัวแคมเปญการตลาด“มูฟที่ใช่...พาคุณไปได้ไกลกว่าที่คิด” ตอกย้ำภาพลักษณ์ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่าง บลจ.กสิกรไทย และ J.P. Morganสร้างความเชื่อมั่นให้กับกองทุน K-WealthPLUS Series
นายวิน พรหมแพทย์ CFA, ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย ประกาศความสำเร็จอีกขั้นของกองทุน K-WealthPLUS Series ขึ้นแท่นแชมป์กลุ่มกองทุนผสมที่มียอดขายสูงสุดในอุตสาหกรรม ด้วยมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) กว่า 50,000 ล้านบาท (ที่มา: Morningstar ณ สิงหาคม 2568) ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้กองทุน K-WealthPLUS Series เป็นพอร์ตการลงทุนหลัก (Core Portfolio) เพื่อสร้างความมั่นคงและผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว
นายวินกล่าวต่อไปว่า ความสำเร็จของกองทุน K-WealthPLUS Series ในครั้งนี้ ยังได้รับแรงสนับสนุนจากความร่วมมือเชิง กลยุทธ์ระหว่าง บลจ.กสิกรไทย และJ.P. Morgan Asset Management (JPMAM) โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันพัฒนาแนวทางการบริหารพอร์ตการลงทุนแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการลงทุนเชิงลึกทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งช่วยให้สามารถปรับพอร์ตกองทุน K-WealthPLUS Series ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ ล่าสุด บลจ.กสิกรไทย ได้เปิดตัวแคมเปญการตลาดภายใต้คอนเซ็ปต์ “มูฟที่ใช่...พาคุณไปได้ไกลกว่าที่คิด” เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และสร้างความเชื่อมั่นในกองทุน K-WealthPLUS Series ทั้งด้านผลการดำเนินงาน ความเชี่ยวชาญของทีมบริหารและความร่วมมือระดับโลก
“ในช่วงที่ผ่านมา ตลาดการลงทุนทั่วโลกเผชิญกับความผันผวนค่อนข้างสูง ส่งผลให้สินทรัพย์หลายประเภทปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์จากการลงทุนในพอร์ตที่มีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กองทุน K-WealthPLUS Series เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการบริหารพอร์ตแบบกระจายการลงทุน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงเชิงระบบและรักษาเสถียรภาพของผลตอบแทนในช่วงเวลาที่ตลาดมีความไม่แน่นอนสูง โดยสามารถจำกัดการขาดทุนให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ และฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเมื่อตลาดเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ จึงเชื่อมั่นได้ว่าหากในอนาคตตลาดมีความผันผวนเพียงใด กองทุน K-WealthPLUS Series จะยังคงเป็นกองทุน Core Port ที่แข็งแกร่ง เพื่อรักษาเป้าหมายทางการเงินของผู้ลงทุนได้อย่างมั่นคงในระยะยาว” นายวินกล่าว
นายวินกล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุน K-WealthPLUS Series มีผลการดำเนินงานนับตั้งแต่ต้นปี (YTD) ติดอันดับ 1stQuartile ในกลุ่ม Conservative, Moderate และ Aggressive Allocation นอกจากนี้ กองทุน K-WealthPLUS Series ยังได้รับการจัดอันดับ 4-5 ดาวจาก Morningstar (ที่มา: Morningstar ณ สิงหาคม 2568)