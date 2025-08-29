“K-USXNDQ” แชมป์ผลงาน “ดีที่สุด” ในอุตสาหกรรมฯมองบวกดัชนีหุ้นเทคสหรัฐฯ หลังสงครามการค้าผ่อนคลาย

บลจ.กสิกรไทย มองตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวหลังสงครามการค้าผ่อนคลาย โดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ได้รับอานิสงส์จากความต้องการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ชู 2 กองทุนดัชนีหุ้นเทคสหรัฐฯ ดาวเด่น “K-USXNDQ-A(D)” และ “K-USXNDQ-A(A)” ดีกรีกองทุน 5 ดาวจาก Morningstar
นายวจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์ CFA, กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่ให้ผลตอบแทนได้ดีภายใต้สภาวะตลาดโลกที่ยังคงมีความผันผวน โดยมีปัจจัยสนับสนุนทั้งจากการเติบโตของกำไร (EPS) ที่โดดเด่นกว่าหุ้นกลุ่มอื่นๆ และได้รับผลกระทบจากภาษีนำเข้าในระดับที่ต่ำ ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย ขอแนะนำกองทุนดัชนีหุ้นเทคสหรัฐฯ ดาวเด่น “กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100 หรือ K-USXNDQ” ที่มีให้เลือกลงทุน 2 รูปแบบ ได้แก่ K-USXNDQ-A(D) ชนิดจ่ายเงินปันผล และ K-USXNDQ-A(A) ชนิดสะสมมูลค่า
นายวจนะกล่าวต่อไปว่า ความน่าสนใจของกองทุน K-USXNDQ-A(D) และ K-USXNDQ-A(A) อยู่ที่ 1) มีค่าธรรมเนียมต่ำ โดยบริหารแบบเชิงรับ (Passive Fund)ลงทุนตามดัชนี NASDAQ 100 2) มีนโยบายลงทุนผ่านกองทุนหลัก Invesco NASDAQ 100 ETF ซึ่งเป็นกองทุน ETF ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของโลก ด้วยขนาดกองทุนกว่า 365,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ที่มา: www.etfdb.com ณ เดือนสิงหาคม 2568) 3) ได้รับการจัดอันดับ Morningstar Overall Rating ระดับ 5 ดาว 4) กองทุน K-USXNDQ-A(D) สร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่นเป็นอันดับ 1 ของอุตสาหกรรมกองทุนไทย โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 15.63% และ 5) กองทุน K-USXNDQ-A(D) จ่ายเงินปันผล (Dividend Yield) เฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปีอยู่ที่ 6.34% ต่อปี (ที่มา: Morningstar ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568)
“บลจ.กสิกรไทย มองตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวได้ดี โดยเฉพาะหลังจากสงครามการค้าผ่อนคลาย และคาดว่านโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลจะมุ่งสู่การกระตุ้นการบริโภคก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในปี 2026 ทั้งนี้ ความต้องการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ยังเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของตลาด ส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่การประเมินมูลค่าหุ้น (Valuation) โดยรวมของตลาดยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับแนวโน้มกำไร (EPS Growth) และกระแสเงินสดในอนาคต” นายวจนะกล่าว
นายวจนะกล่าวเพิ่มเติมว่า หุ้นที่น่าสนใจในพอร์ตกองทุนK-USXNDQ-A(D) และ K-USXNDQ-A(A) ได้แก่ Nvidia ผู้นำระดับโลกด้านชิปประมวลผลกราฟิก (GPU) และเทคโนโลยี AI ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด Microsoft บริษัทเทคโนโลยีที่มีธุรกิจหลากหลายและแข็งแกร่ง ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows, โปรแกรม Microsoft Office, ธุรกิจคลาวด์ Azure และเกม Xbox Amazon ยักษ์ใหญ่ในธุรกิจ E-commerce และบริการคลาวด์ (Amazon Web Services หรือ AWS) ซึ่ง AWS เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญและมีศักยภาพในการเติบโตสูง