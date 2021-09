บีแคปปลื้ม 2 กอง GMA ปิด IPO เฉียด 6 พันล้าน

นางเมธ์วดี ประเสริฐสินธนา กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บางกอกแคปปิตอล หรือบีแคป เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัทเปิดขาย IPO กองทุนเปิด บีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท (BCAP -GMA) และกองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท พลัส (BCAP -GMA Plus) ไปเมื่อวันที่ 16 -22 กันยายนที่ผ่านมา ปรากฏว่าได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน สะท้อนได้จากยอดจองซื้อหน่วยลงทุนทั้ง 2 กองทุนมียอดรวมถึง 5,916 ล้านบาท แบ่งเป็นยอดซื้อกองทุนเปิด BCAP-GMA จำนวน 3,058 ล้านบาท และยอดซื้อกองทุนเปิด BCAP -GMA Plus จำนวน 2,858 ล้านบาทปัจจัยที่สนับสนุนทำให้ทั้ง 2 กองทุนได้รับกระแสการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนมาจากความร่วมมือระหว่าง บลจ.บีแคป กับ PICTET กลุ่มธุรกิจบริการไพรเวตแบงก์ชั้นนำของโลกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในการนำเสนอกลยุทธ์การบริหารความมั่งคั่งระดับโลกที่ออกแบบมาให้เฉพาะลูกค้าธนาคารกรุงเทพเท่านั้น เนื่องจากการลงทุนของ BCAP-GMA และ BCAP-GMA Plus เปรียบเสมือนการได้รับคำแนะนำการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในการบริหารพอร์ตการลงทุนของลูกค้าPICTET เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความมั่งคั่งชั้นนำระดับโลก มีเครือข่ายและสำนักงานครอบคลุมเมืองสำคัญ 30 สำนักงานทั่วโลกในทุกภูมิภาค โดยข้อมูล ณ พฤษภาคม 2564 PICTET มีสินทรัพย์ภายใต้การดูแลมากกว่า 685,000 ล้านสวิสฟรังส์ หรือประมาณ 22 ล้านล้านบาทสำหรับกองทุน BCAP-GMA เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายในต่างประเทศทั่วโลกที่มั่นคงและมีความเสี่ยงต่ำประมาณ 80% เช่น เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ และอีกประมาณ 20% ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ส่วนกองทุน BCAP-GMA Plus มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในต่างประเทศทั่วโลกในสัดส่วนประมาณ 75% เช่น หุ้น REITs ทองคำ และมีสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์มั่นคงประมาณ 25%โดยทั้ง 2 กองทุนจะเปิดขายหน่วยลงทุนอีกครั้งวันที่ 28 กันยายน 2564 ผ่านสาขาธนาคารกรุงเทพ และโมบายล์แบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 500 บาท และสำหรับผู้ลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุนของ บลจ.บีแคป สามารถเปิดบัญชีกองทุนผ่านโมบายล์แบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพ และซื้อกองทุน BCAP-GMA และ BCAP-GMA Plus ได้เลยนางเมธ์วดีกล่าวอีกว่า การร่วมมือกันครั้งนี้เป็นการนำประสบการณ์และความสามารถของไพรเวตแบงก์ระดับโลกมาสู่นักลงทุนไทย ในการที่จะเข้าถึงการลงทุนที่นักลงทุนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย เรามีความมุ่งมั่นที่จะนำนวัตกรรมการลงทุนและรูปแบบการลงทุนมาตรฐานระดับโลกมาสู่นักลงทุนไทย โดย 2 กองนี้เป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้น เราจะไม่หยุดเพียงเท่านี้