สรุปยอดส่งมอบรถยนต์จีน เดือนมิถุนายน 2026 หลายแบรนด์ทำสถิติสูงสุดใหม่
ผู้ผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) หลายรายในจีนประกาศยอดส่งมอบประจำเดือนมิถุนายน 2026 ออกมาแล้ว โดยหลายแบรนด์สามารถทำสถิติสูงสุดใหม่ของปีได้ ขณะที่บางรายยังคงเผชิญแรงกดดันจากการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดภายในประเทศ
ข้อมูลจาก CnEVPost ระบุว่า Leapmotor, Nio และ Xpeng ต่างทำสถิติยอดส่งมอบรายเดือนสูงสุดของปี 2026 ขณะที่ Li Auto และกลุ่ม HIMA ของ Huawei มียอดส่งมอบลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
BYD
BYD มียอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ 403,472 คัน ในเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 5.46% จากปีก่อน และเป็นการเติบโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2
จุดเด่นสำคัญคือยอดขายต่างประเทศที่ทำสถิติสูงสุดใหม่ 175,349 คัน เพิ่มขึ้น 94.73% จากปีก่อน คิดเป็นกว่า 43% ของยอดขายทั้งหมด
ส่วนยอดขายในประเทศอยู่ที่ 228,123 คัน ลดลง 22.02% จากปีก่อน
Geely Auto
Geely Auto มียอดขายรวม 240,799 คัน เพิ่มขึ้น 2.02% จากปีก่อน
ยอดขายต่างประเทศทำสถิติสูงสุดใหม่เช่นกันที่ 102,874 คัน เพิ่มขึ้นถึง 157.11% และเป็นครั้งแรกที่ยอดส่งออกรายเดือนทะลุ 100,000 คัน
ขณะที่ยอดขายในประเทศอยู่ที่ 137,925 คัน ลดลง 29.64%
GWM
GWM มียอดขายรวม 108,080 คัน ลดลง 2.36% จากปีก่อน
อย่างไรก็ตาม ยอดขายต่างประเทศยังเติบโตแข็งแกร่งที่ 60,168 คัน เพิ่มขึ้น 50.16% และคิดเป็น 55.67% ของยอดขายทั้งหมด
ส่วนตลาดในประเทศอยู่ที่ 47,912 คัน ลดลง 32.16%
Nio
Nio ส่งมอบรถได้ 40,597 คัน เพิ่มขึ้น 62.88% จากปีก่อน และเป็นสถิติสูงสุดของปี แบ่งเป็น
- Nio 21,908 คัน
- Onvo 11,743 คัน
- Firefly 6,946 คัน
อย่างไรก็ตาม ยอดส่งมอบไตรมาส 2 อยู่ที่ 107,658 คัน ต่ำกว่ากรอบเป้าหมายเดิมที่บริษัทคาดไว้ 110,000-115,000 คัน
ยอดสะสมครึ่งปีแรกอยู่ที่ 191,123 คัน เพิ่มขึ้น 67.43%
Xpeng
Xpeng ส่งมอบรถ 40,126 คัน เพิ่มขึ้น 15.93% จากปีก่อน และเป็นยอดส่งมอบสูงสุดของปี
ปัจจัยสำคัญมาจาก SUV รุ่นใหม่ Xpeng G7 ที่มียอดส่งมอบ 6,739 คันในเดือนแรกของการส่งมอบเต็มรูปแบบ
ยอดส่งมอบไตรมาส 2 อยู่ที่ 103,295 คัน อยู่ในกรอบเป้าหมายของบริษัท
Li Auto
Li Auto ส่งมอบรถ 30,895 คัน ลดลง 14.84% จากปีก่อน และเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2
ยอดส่งมอบไตรมาส 2 อยู่ที่ 98,330 คัน ซึ่งยังอยู่ในกรอบเป้าหมายของบริษัท
Li Auto กำลังทยอยอัปเดตรถตระกูล L Series เพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงครึ่งปีหลัง
Leapmotor
Leapmotor กลายเป็นผู้ชนะรายใหญ่ของเดือนนี้ โดยส่งมอบรถได้ 93,376 คัน เพิ่มขึ้น 94.51% จากปีก่อน และทำสถิติสูงสุดใหม่ของบริษัท
ยอดส่งมอบสะสมครึ่งปีแรกอยู่ที่ 356,487 คัน
ส่วนยอดส่งมอบไตรมาส 2 อยู่ที่ 246,332 คัน เพิ่มขึ้น 83.68%
Huawei HIMA
กลุ่ม HIMA ของ Huawei ส่งมอบรถ 50,624 คัน ลดลง 3.73% จากปีก่อน
ถือเป็นการลดลงครั้งแรกเมื่อเทียบรายปีนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025
อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ยอดส่งมอบยังเพิ่มขึ้น 9.76%
Zeekr
Zeekr ส่งมอบรถ 35,169 คัน เพิ่มขึ้น 111% จากปีก่อน
เป็นสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน
ยอดสะสมครึ่งปีแรกอยู่ที่ 178,370 คัน เพิ่มขึ้น 97%
Xiaomi EV
Xiaomi EV ระบุเพียงว่าส่งมอบรถได้ มากกว่า 30,000 คัน ในเดือนมิถุนายน
นับเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกันที่บริษัทมียอดส่งมอบเกินระดับ 30,000 คัน
บริษัทตั้งเป้ายอดส่งมอบทั้งปี 2026 ไว้ที่ 550,000 คัน
Voyah
Voyah ส่งมอบรถ 14,223 คัน เพิ่มขึ้น 41.48% จากปีก่อน
ยอดสะสมครึ่งปีแรกอยู่ที่ 76,264 คัน เพิ่มขึ้น 35.88%
ภาพรวมตลาดเดือนมิถุนายน
เดือนมิถุนายนถือเป็นอีกเดือนที่การแข่งขันในตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ของจีนยังคงรุนแรง
BYD ยังคงเป็นผู้นำอย่างชัดเจน ขณะที่หลายแบรนด์อย่าง Leapmotor, Xpeng, Nio, Deepal และ Avatr ต่างทำผลงานได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
อีกประเด็นที่เห็นได้ชัดคือ ยอดขายต่างประเทศกำลังมีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะ BYD ที่เกือบครึ่งหนึ่งของยอดขายในเดือนมิถุนายนมาจากตลาดนอกประเทศจีน
เครดิต : cnevpost