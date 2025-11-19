MGS6 EV เอสยูวีไฟฟ้าพิกัด Model Y เปิดราคาเริ่ม 1.6 ล้านบาทที่อังกฤษ

MGS6 EV เอสยูวีไฟฟ้าขนาดกลางพิกัดเดียวกับ Tesla Model Y เผยโฉมพร้อมเปิดรับจองอย่างเป็นทางการที่สหราชอาณาจักร พ่วงมอเตอร์คู่แรงสุด 361 แรงม้า (PS) แบตเตอรี่ขับขี่ไกลสุด 529 กม. (WLTP)
MGS6 EV เป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่ 3 ของเอ็มจีที่พัฒนาบนแพล็ตฟอร์ม Modular Scalable Platform ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกในรุ่น MG4 ถูกวางตำแหน่งเป็นรถเอสยูวีขนาดกลางที่มีคู่แข่งอย่าง Tesla Model Y, Volkswagen ID.4 และ Nissan Ariya
เวอร์ชันสหราชอาณาจักรจะมีให้เลือกทั้งหมด 3 รุ่นย่อย คือ SE Long Range, Trophy Long Range และ Trophy Dual Motor โดยรุ่น Long Range ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหลัง กำลังสูงสุด 244 แรงม้า (PS) แรงบิดสูงสุด 350 นิวตัน-เมตร อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ในเวลา 7.3 วินาที และทำความเร็วสูงสุดได้ 200 กม./ชม.
ส่วนรุ่น Dual Motor ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าจำนวน 2 ตัว ให้กำลังสูงสุดรวม 361 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 540 นิวตัน-เมตร อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ในเวลา 5.1 วินาที และทำความเร็วสูงสุดได้ 200 กม./ชม.เท่ากัน
ทุกรุ่นย่อยติดตั้งแบตเตอรี่ขนาดความจุ 77 กิโลวัตต์ชั่วโมง รุ่น Long Range ทำระยะทางขับขี่สูงสุด 529 กิโลเมตร (WLTP) และรุ่น Dual Motor ระยะทางขับขี่สูงสุดลดลงเล็กน้อยเหลือ 484 กิโลเมตร (WLTP)
MGS6 EV ยังคงเน้นจุดขายด้านความคุ้มค่าเป็นสำคัญ ทุกรุ่นติดตั้งหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด 10.25 นิ้ว ความละเอียดระดับ HD และหน้าจออินโฟเทนเมนท์ขนาด 12.8 นิ้ว โดยรุ่น Trophy จะถูกเพิ่มเติมด้วยหน้าจอ Head Up Display เบาะนั่งคู่หน้าพร้อมระบบอุ่นและระบายอากาศ หลังคาพาโนรามิกซันรูฟ ระบบเสียง 11 ลำโพง รวมถึงช่องเก็บของใต้ฝากระโปรงหน้า (Frunk) ขนาด 124 ลิตร
นอกจากนี้ MGS6 EV ยังผ่านมาตรฐานความปลอดภัยจากการชน Euro NCAP 5 ดาว มาพร้อมถุงลมนิรภัย 7 ตำแหน่ง และระบบความปลอดภัย MG Pilot เป็นมาตรฐานทุกรุ่นย่อย ประกอบด้วยระบบช่วยเบรก Active Emergency Braking ระบบเตือนจุดอับสายตา Blind Spot Detection ระบบจำกัดความเร็วอัจฉริยะ Intelligent Speed Limit และระบบตรวจจับผู้ขับขี่ Driver Monitoring System เป็นต้น
ราคาจำหน่าย MGS6 EV ในสหราชอาณาจักรอยู่ระหว่าง 37,995 - 43,995 ปอนด์ หรือคิดเป็นเงินไทยราว 1,620,000 - 1,870,000 บาท เทียบกับ Tesla Model Y ที่มีราคาเริ่มต้น 44,990 ปอนด์ หรือประมาณ 1,920,000 บาท