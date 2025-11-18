เดือดไม่หยุด! "แจ็กแปปโฮ" เจอแฉอีกกระทง เปิดซันรูฟพาลูกโผล่หัวบนทางด่วนญี่ปุ่น ผิดกฎหมายจราจรหนัก

เพจ "I Love Japan TH" แฉต่อ พบ “แจ็กแปปโฮ” อัดคลิปเปิดซันรูฟ ยื่นหัวของตนและลูกชายออกมาบนทางด่วนที่ญี่ปุ่น การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมายจราจรญี่ปุ่นหลายข้อ ทั้ง 1. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย/เด็กไม่อยู่ในคาร์ซีต 2. ยื่นตัวออกนอกตัวรถ ถือเป็นการ "ขับขี่อันตราย" 3. สุ่มเสี่ยงผิดข้อหาใช้มือถือระหว่างขับรถ และหากเกิดอุบัติเหตุ อาจถึงขั้นเข้าข่ายความผิดทางอาญา
จากกรณีดรามาเดือดหลัง “แจ็กแปปโฮ” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง โพสต์คลิปเที่ยวญี่ปุ่นพร้อมทำคอนเทนต์ปีนขึ้นไปบนหลังคารถ ถอดเสื้อเต้นอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ ลอว์สัน สาขาฟูจิคาวากุจิโกะ สาขาที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
ล่าสุดวันนี้ (18 พ.ย.) เพจ "I Love Japan TH" ได้ออกมาโพสต์เปิดเผยเพิ่มเติมว่า “แจ็กแปปโฮ” ขับรถยนต์เปิดซันรูฟ ยื่นศีรษะของตนและลูกชายออกมาบนทางด่วนที่ญี่ปุ่น ทางเพจอธิบายถึงเรื่องกฎหมายว่าอินฟลูฯ รายนี้ผิดในข้อไหนบ้าง ระบุว่า "อีกกระทง ว่าด้วยยูทูบเบอร์ท่านหนึ่ง... ที่ถอดเสื้อไปยืนเต้นบนหลังคารถในญี่ปุ่น เชื่อหลายเพจคงเตือนไปแล้ว เลยไม่อยากจะพูดมาก แต่เรื่องที่อยากเตือน คืออีกคลิป ไม่กี่วันก่อนที่เขาเปิดซันรูฟ และเอาหัวยื่นออกมาบนทางด่วนที่ญี่ปุ่น ไม่พอ! พาลูกโผล่หัวมาอีก... หัวจะปวด นอกจากผิดกฎหมายแล้วยังอันตรายอีก
ผิดกฎหมายในข้อไหนบ้าง
1. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย / เด็กไม่ได้อยู่ในคาร์ซีต
- เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบต้องนั่งคาร์ซีตทุกครั้ง ตามกฎหมายญี่ปุ่น
- ผู้ใหญ่และเด็กต้องคาดเข็มขัดตลอดเวลา
(อันนี้ที่ญี่ปุ่นซีฯ มาก!! ไม่หย่อนๆ แบบบ้านเรานะ จำได้ยิ่งทางด่วน ใครไม่คาดเข็มขัด โดนจับเลย แต่นี่นอกจากไม่คาดแล้ว ยังยืนโผล่หัวออกมาพร้อมลูกอีก จะเป็นลม)
2. ยื่นตัวออกนอกตัวรถ
- ถือเป็นการขับขี่ที่อันตราย (危険運転) และผิดกฎหมายจราจรญี่ปุ่น
- บนทางด่วนโทษยิ่งหนักขึ้น
(อันนี้ ตั้งแต่อยู่ญี่ปุ่นมา 10 กว่าปี ไม่เคยเห็นใครกล้าทำเลย ถ้าตำรวจเห็นโดนเต็มๆ)
3. ถ่ายคลิป/ใช้งานมือถือระหว่างขับรถ (ถ้ามีการถ่ายโดยคนขับ)
- สุ่มเสี่ยงโดนปรับและตัดแต้มใบขับขี่
โทษโดยประมาณในญี่ปุ่น
- ปรับตั้งแต่ 10,000-25,000 เยน หรือมากกว่านั้น
- ถ้าเกิดอุบัติเหตุอาจเข้าข่ายความผิดทางอาญาได้
อยากบอกว่ากฎหมายจราจรเขาเข้มกว่าที่ไทยมากๆๆๆ ที่บ้านคุณอาจเห็นเป็นเรื่องปกติ แต่ที่นี่เขาไม่ใช่! มาบ้านเมืองเขาควรเคารพกฎ ถ้าคนญี่ปุ่นเห็น คาดว่าคงดรามาอีก...อยากให้เขาลบ (แต่คงเถียงอีก เรื่องแค่นี้เอง ไม่ได้เดือดร้อนใคร ทำไมทำที่อินเดียได้ ประเทศญี่ปุ่นไม่ได้... เออ จ๊ะ แต่ละประเทศกฎไม่เหมือนกันไง) และวัยรุ่นตามก็เยอะ จะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี ยิ่งมีเด็กด้วย เราควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูก ไม่งั้นโตมา เขาจะมองสิ่งเหล่านี้ปกติและทำตาม"