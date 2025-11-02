xs
สีสันล้ำสมัยใน Japan Mobility Show 2025

เริ่มแล้วสำหรับ Japan Mobility Show 2025 หรือในอดีตคือ Tokyo Motor Show ซึ่งในปีนี้มีขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม จนถึง 9 พฤศจิกายน พร้อมกับคอนแซ็ปต์ของงานที่ว่า Let’s Go MobiShow! ในการนำเสนอยานยนต์รูปแบบต่างๆ ตั้งแต่รถยนต์ที่เราคุ้นเคยไปจนถึงยานยนต์ส่วนบุคคล และยานพาหนะทุกอย่างที่ช่วยให้มนุษย์เคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง

สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับปีนี้ คือ บรรดาผู้ผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นต่างพร้อมใจกันนำเสนอความแปลกใหม่ของยานยนต์ต้นแบบที่มีมากมายหลายรุ่น เรียกว่าสามารถนำบรรยากาศความคึกคักเก่าๆ ที่เราคุ้นเคยกันจาก Tokyo Motor Show ให้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่สเกลของการจัดงานที่บีบให้เล็กลงอันเนื่องมาจากมอเตอร์โชว์ในแบบเดิมๆ ไม่สามารถสอรับกับความต้องการของแบรนด์รถยนต์ได้

มาดูกันว่าในปีนี้ Japan Mobility Show 2025 มีรถยนต์ใหม่ๆ อะไรกันบ้าง

บรรดารถยนต์ต้นแบบรุ่นต่างๆ ของ Lexus ที่มาเปิดตัวในงานนี้

Lexus LS Concept ถูกแปลงร่างจากรถยนต์ซีดานหรูที่เราคุ้นเคยมาเป็น MPV แบบ 6 ล้อ เรียกว่าเป็นการฉีกแนวคิดอย่างโดดเด่น

Toyota Kayoibako ถูกเผยให้เห็นโครงสร้างภายใน จากเดิมที่เป็นรถตู้ทรงกล่องขนาดกะทัดรัด

Mazda Vision X-Coupe พร้อมระบบ Plug-in hybrid (PHEV) ที่ผสานกับเครื่องยนต์โรตารี่เทอร์โบแบบ 2 โรเตอร์ เข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ โดยรถยนต์รุ่นนี้ให้พละกำลังสูงสุด 510 แรงม้า และมีระยะทางการขับขี่ที่ 160 กิโลเมตร 8.Lexus LS Coupe Concept มาในสไตล์ครอสส์โอเวอร์ทรงสปอร์ต

Lexus LS Coupe Concept มาในสไตล์ครอสส์โอเวอร์ทรงสปอร์ต

Mitsubishi Elevance Concept ในสไตล์ SUV ขุมพลังไฟฟ้าพร้อมกับแพ็คแบตเตอรี่ที่เป็นเทรลเลอร์พ่วงต่อท้ายเพื่อเพิ่มระยะทางในการขับขี่

.Mitsubishi Delica ใหม่ ตัวเล็กและอเนกประสงค์

ในเมื่อเป็นงาน Mobilty จินตนาการก็เลยไม่ได้ถูกตีกรอบ ซึ่งก็รวมถึงการนำเสนอของ Honda Motorcycle ผ่านการขี่ตัวละครจาก Pokemon ที่มาในรูปแบบยานพาหนะ

Honda Micro EV มากับตัวถังทรงกะทัดรัดที่ชวนให้นึกถึงรถยนต์ไซส์เล็กอย่าง Smart กับหน้าตาที่เหมือนกับ Daihatsu Midjet

Acura หรือแบรนด์หรูของ Honda ที่ทำตลาดในอเมริกาเหนือมากับต้นแบบ RSX Protoype ที่พัฒนาโดยทีม Acura Performance ในอเมริกา แต่เป็นต้นแบบที่เคยจัดแสดงมาแล้วในงาน Monterey Car Week 2024 ใน California

Honda 0 ? (Alpha) เป็นอีกหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ในตระกูล Honda 0 Series ที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิด “Thin, Light, and Wise”

ยังเป็นต้นแบบอยู่สำหรับ Honda 0 Saloon กับรูปทรงสุดล้ำสมัย และน่าจะเป็นร่างต้นแบบในการต่อยอดเพื่อพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่เตรียมเปิดตัวในอนาคต

Honda 0 SUV อีกหนึ่งเวอร์ชันของ 0 Series ของ Honda แต่นำเสนอด้วยรูปทรงแบบ SUV ที่มีความสวยและสปอร์ต พร้อมการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า



