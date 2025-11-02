สีสันล้ำสมัยใน Japan Mobility Show 2025

เริ่มแล้วสำหรับ Japan Mobility Show 2025 หรือในอดีตคือ Tokyo Motor Show ซึ่งในปีนี้มีขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม จนถึง 9 พฤศจิกายน พร้อมกับคอนแซ็ปต์ของงานที่ว่า Let’s Go MobiShow! ในการนำเสนอยานยนต์รูปแบบต่างๆ ตั้งแต่รถยนต์ที่เราคุ้นเคยไปจนถึงยานยนต์ส่วนบุคคล และยานพาหนะทุกอย่างที่ช่วยให้มนุษย์เคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับปีนี้ คือ บรรดาผู้ผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นต่างพร้อมใจกันนำเสนอความแปลกใหม่ของยานยนต์ต้นแบบที่มีมากมายหลายรุ่น เรียกว่าสามารถนำบรรยากาศความคึกคักเก่าๆ ที่เราคุ้นเคยกันจาก Tokyo Motor Show ให้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่สเกลของการจัดงานที่บีบให้เล็กลงอันเนื่องมาจากมอเตอร์โชว์ในแบบเดิมๆ ไม่สามารถสอรับกับความต้องการของแบรนด์รถยนต์ได้
มาดูกันว่าในปีนี้ Japan Mobility Show 2025 มีรถยนต์ใหม่ๆ อะไรกันบ้าง