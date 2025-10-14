นิสสันสยบข่าวลือ ยันไม่ขายทีมฟุตบอล “โยโกฮามา มารินอส”

นิสสัน มอเตอร์ ยืนยันชัดว่าจะไม่ขายหุ้นในทีมฟุตบอลอาชีพ โยโกฮามา มารินอส (Yokohama Marinos) หลังจากมีกระแสข่าวลือหนาหูในเดือนกันยายนว่า บริษัทอาจพิจารณาขายหุ้นทั้งหมด 75% เพื่อสอดรับกับแผนฟื้นฟูกิจการที่ประกาศไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ตามรายงานข่าวก่อนหน้า ระบุว่านิสสันได้เริ่มติดต่อกลุ่มบริษัทหลายแห่งเพื่อเสนอโอกาสเข้าซื้อหุ้น โดยหนึ่งในนั้นอาจเป็นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ ซึ่งทำให้เกิดกระแสคาดการณ์ว่า “มารินอส” อาจถูกเปลี่ยนมือก่อนสิ้นปีนี้
อย่างไรก็ตาม ล่าสุด นิสสันได้ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า จะยังถือหุ้นเสียงข้างมากในสโมสรต่อไป พร้อมระบุว่า สโมสรแห่งนี้เป็น “สัญลักษณ์อันทรงคุณค่าของมรดก คุณค่า และสายสัมพันธ์ระหว่างนิสสันกับชุมชน” และจะเดินหน้าสนับสนุนความยั่งยืนทางการเงินและการเติบโตของทีมต่อไปในระยะยาว
สำหรับทีม โยโกฮามา มารินอส ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี 1972 โดยนิสสันเป็นผู้ก่อตั้ง ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น Nissan FC Yokohama Marinos ในช่วงที่ฟุตบอลอาชีพเจลีกถือกำเนิดขึ้นในปี 1992 และนับแต่นั้นมาก็เป็นหนึ่งในสโมสรที่มีแฟนบอลเหนียวแน่นและมีผลงานโดดเด่นในลีกสูงสุดของญี่ปุ่น