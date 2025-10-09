นิสสันทดสอบ “รถไร้คนขับ” เซเรน่า เริ่มให้บริการนำร่องในโยโกฮาม่า พ.ย.นี้

นิสสัน มอเตอร์ จำกัด ร่วมกับ BOLDLY Inc., Premier Aid Inc. และ Keikyu Corporation ประกาศเริ่มต้นโครงการนำร่องให้บริการเดินทางด้วยรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติในเมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น โดยจะเริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 มกราคม 2569 ครอบคลุมพื้นที่ มินาโตะ มิราอิ, ซากุรางิโช และคันไน
รถยนต์ที่ใช้ในการทดสอบคือ นิสสัน เซเรน่า ที่ติดตั้ง ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับ 1 รวม 5 คัน โดยจะถูกควบคุมและตรวจสอบจากศูนย์ควบคุมเฉพาะทาง “PLOT48” ซึ่งตั้งอยู่ในย่านมินาโตะ มิราอิ เพื่อทดสอบความพร้อมของระบบควบคุมระยะไกลและการดำเนินงานในสภาพแวดล้อมจริง
โครงการนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของนิสสันและพันธมิตรในการพัฒนาระบบนิเวศสำหรับบริการขับเคลื่อนอัตโนมัติ โดยตั้งเป้าเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการภายในปีงบประมาณ 2570
นอกจากนี้ ยังเปิดรับประชาชนทั่วไปกว่า 300 คนเข้าร่วมเป็น “ผู้ตรวจสอบทั่วไป” เพื่อทดลองใช้บริการเดินทางฟรีใน 26 จุดตลอดเส้นทาง แลกกับการให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
เมื่อโครงการนำร่องเสร็จสิ้น บริษัทที่เข้าร่วมทั้งหมดจะใช้ข้อมูลที่ได้ไปพัฒนา ยานยนต์ไร้คนขับระดับ 4 (SAE Level 4) ซึ่งสามารถขับเคลื่อนได้อย่างอิสระโดยไม่มีผู้ขับบนรถ คาดว่าจะช่วยยกระดับบริการการเดินทางในเมือง และตอบโจทย์สังคมสูงวัยที่ต้องการระบบขนส่งที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน