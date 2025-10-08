ทุก 26 วินาที ไทยฮอนด้าผลิตมอเตอร์ไซค์ 1 คัน กำลังการผลิตแตะ 6,600 คันต่อวัน

บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด เปิดประตูโรงงานลาดกระบังครั้งแรกในรอบกว่าทศวรรษ ฉลองครบรอบ 60 ปีแห่งความสำเร็จในประเทศไทย พาชมกระบวนการผลิตรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ของฮอนด้า หนึ่งในฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปัจจุบัน โรงงานแห่งนี้มีกำลังการผลิตรถจักรยานยนต์สูงสุดกว่า 6,600 คันต่อวัน และเครื่องยนต์อเนกประสงค์กว่า 11,000 หน่วยต่อวัน จากพนักงานกว่า 8,000 คน รวมยอดการผลิตสะสมกว่า 90 ล้านหน่วย โดยเฉลี่ยแล้ว ทุก 26 วินาที จะมีรถจักรยานยนต์ฮอนด้า 1 คันออกจากสายการผลิต ก่อนถูกส่งจำหน่ายทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศกว่า 40 ประเทศทั่วโลก
รุ่นยอดนิยมที่ผลิตจากโรงงานนี้ ได้แก่ Honda WAVE110, WAVE125, New Giorno+, รวมถึงกลุ่มบิ๊กไบค์อย่าง CB650, CBR500, และ CBR650R ซึ่งได้รับความนิยมสูงในยุโรป ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ
ไทยฮอนด้ายังยกระดับมาตรฐานการผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย อาทิ การเชื่อมโครงสร้างด้วยเลเซอร์ (Laser Welding), การพ่นสีด้วยหุ่นยนต์ความเร็วสูง และการตรวจสอบคุณภาพด้วย เครื่องสแกนสามมิติ (3D Scanner) ผสานฝีมือแรงงานคนไทยในขั้นตอนสำคัญ เพื่อสร้างสมดุลระหว่าง “เทคโนโลยีและมนุษย์”
พร้อมกันนี้ยังประกาศเดินหน้าสู่เป้าหมาย ลดการปล่อย CO₂ ลง 46% ภายในปี 2573 และบรรลุ Carbon Neutrality ในปี 2593 ผ่านโครงการพลังงานสะอาด เช่น การติดตั้ง Hybrid Generator และ แผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงาน ที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์รวมกว่า 3,400 ตันต่อปี