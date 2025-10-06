โตโยต้าจุดพลังวิศวกรรุ่นใหม่! เปิดเวที “TOYOTA YOUNG ENGINEER CAR CONTEST” ชิงทุนกว่า 6 แสนบาท

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเวทีให้กับนักศึกษาวิศวกรรมรุ่นใหม่ ได้แสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ในโครงการ “TOYOTA YOUNG ENGINEER CAR CONTEST สตาร์ตแพชชัน ปั้นไอเดีย” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2568 ณ TOYOTA ALIVE ถนนบางนา-ตราด กม.3 โดยมี นายสมุทร ตังคชวนะ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดรถยนต์นั่ง เป็นประธานเปิดงาน
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีให้นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ ได้ฝึกฝนและพัฒนาแนวคิดด้านการออกแบบยานยนต์ โดยเฉพาะศาสตร์ “อากาศพลศาสตร์ (Aerodynamics)” ที่มีบทบาทสำคัญต่อสมรรถนะและประสิทธิภาพของรถยนต์ในยุคใหม่ พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สร้างสรรค์ “ชุดแต่งรถยนต์” ที่ผสมผสานดีไซน์โดดเด่น เข้ากับการใช้งานจริงได้อย่างลงตัว
โจทย์ท้าทายด้วยรถรุ่นจริง
โตโยต้าได้มอบโจทย์ให้ผู้เข้าแข่งขันออกแบบชุดแต่งสำหรับรถยนต์ยอดนิยม 2 รุ่น ได้แก่
-YARIS ATIV (ซีดาน 4 ประตู)
-YARIS CROSS (SUV 5 ประตู)
โดยผู้เข้าร่วมต้องออกแบบชุดแต่งที่สะท้อนตัวตนของคนรุ่นใหม่ ทั้งในด้านความสวยงาม ฟังก์ชัน และความเข้าใจในหลักวิศวกรรมจริง เพื่อให้สามารถต่อยอดแนวคิดสู่นวัตกรรมหรือธุรกิจยานยนต์ในอนาคต
เกณฑ์ตัดสินเข้ม เน้นทั้งดีไซน์และสมรรถนะ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาผลงานจาก 3 หมวดหลัก ได้แก่
-Styling (การออกแบบ)
Design & Perspective: นำเสนอคอนเซ็ปต์ ความคิดสร้างสรรค์ และเอกลักษณ์ของชิ้นงาน
Regulations: ต้องมีชิ้นส่วนครบ 5 ชิ้น น้ำหนักรวมไม่เกิน 10 กิโลกรัม และขนาดไม่ยื่นเกินตัวรถ 10 เซนติเมตร
User Value: ความสามารถในการใช้งานได้จริงในสภาวะขับขี่
-Engineering (ด้านวิศวกรรม)
การวัดค่า Drag Coefficient และ Downforce เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์
Product Development Plan (แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์)
ความสอดคล้องของเป้าหมายและผลลัพธ์การออกแบบ
มหาวิทยาลัยชั้นนำร่วมประชัน
ปีนี้มีสถาบันการศึกษาชั้นนำ 7 แห่งตอบรับเข้าร่วม ได้แก่ ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,มหาวิทยาลัยสยาม ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ,โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
นอกจากเงินรางวัลแล้ว ผู้เข้าร่วมยังได้รับโอกาสเข้าอบรมพิเศษกับ Toyota Gazoo Racing Academy Thailand เพื่อเรียนรู้ทักษะยานยนต์เชิงลึกจากประสบการณ์จริง
รางวัลรวมกว่า 600,000 บาท
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ YARIS ATIV และ YARIS CROSS รุ่นละ 3 รางวัล รวมทั้งหมด 6 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท ได้แก่
-รางวัลชนะเลิศอันดับ 1: ทุนการศึกษา 150,000 บาท พร้อมเข้าร่วมหลักสูตร Toyota Gazoo Racing Academy Thailand
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: ทุนการศึกษา 100,000 บาท
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: ทุนการศึกษา 50,000 บาท
เสริมแกร่งด้วยผู้เชี่ยวชาญในวงการจริง
เพื่อเพิ่มคุณภาพและความสมจริงของเวที โตโยต้าได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและดีไซน์ชุดแต่ง รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจาก CADFEM (Thailand) ผู้นำด้านเทคโนโลยีจำลองทางวิศวกรรมระดับโลกที่ดำเนินงานกว่า 40 ประเทศ มาร่วมเป็นที่ปรึกษา พร้อมด้วยบุคคลชื่อดังในวงการแต่งรถ เช่น คุณเบียร์ ใบหยก คุณแบงค์ Streetmetal
ทั้งหมดนี้มีบทบาทในการให้คำแนะนำและร่วมตัดสิน เพื่อช่วยยกระดับผลงานของนักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานจริงในอุตสาหกรรมยานยนต์
ปั้นไอเดีย สู่พลังอนาคตยานยนต์ไทย
โตโยต้าย้ำว่า โครงการ “TOYOTA YOUNG ENGINEER CAR CONTEST” คือจุดเริ่มต้นในการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนายานยนต์ไทยอย่างยั่งยืน โดยเชื่อมั่นว่า “แนวคิดสร้างสรรค์ในวันนี้ คือพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยในวันพรุ่งนี้”