ZEEKR 009 เสริมทัพรุ่น Standard 7-Seater ราคา 2.399 ล้านบาท

ZEEKR Thailand เปิดตัว ZEEKR 009 Standard รถอเนกประสงค์พลังงานไฟฟ้า (Luxury MPV EV) รุ่นใหม่ล่าสุดแบบ 7 ที่นั่ง มอเตอร์เดี่ยว ขับเคลื่อนล้อหน้า เคาะราคาจำหน่าย 2,399,000 บาท มาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมาย ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มองหารถครอบครัวระดับหรู ที่ครบทั้งสมรรถนะ ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยสูงสุด
การเสริมทัพครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่ ZEEKR 009 รุ่น 6-Seater Luxury เปิดตัวในไทยเมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับอย่างดีจากกลุ่มลูกค้าไฮเอนด์ นักธุรกิจ และผู้บริหารระดับสูง ปัจจุบัน ZEEKR Thailand ส่งมอบรถสะสมแล้วกว่า 3,000 คันทั่วประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของตลาดรถหรูพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง
ZEEKR 009 Standard ยังคงเอกลักษณ์ของรุ่นพี่ ด้วยห้องโดยสารกว้างขวางรองรับ 7 ที่นั่ง ตกแต่งด้วยหนัง Soft Nappa มอบสัมผัสนุ่มสบาย พร้อมโหมด Eames Lounge Chair Mode ที่ปรับเอนได้อัตโนมัติเพื่อการผ่อนคลายสูงสุด เสริมความหรูด้วย Dual Glass Roofs ขนาดใหญ่ พร้อมม่านบังแดดไฟฟ้า และระบบไฟ Ambient Light
ผู้โดยสารยังเพลิดเพลินกับเทคโนโลยีสุดล้ำ ทั้งหน้าจอ OLED Touch ขนาด 15.05 นิ้ว หน้าจอ AR HUD ขนาด 35.95 นิ้ว และหน้าจอเพดานด้านหลังขนาด 17 นิ้ว ขับเคลื่อนด้วยชิป Qualcomm Snapdragon 8295 จำนวน 2 ชุด รองรับคำสั่งได้ถึง 60 ล้านครั้งต่อวินาที พร้อมชุดเครื่องเสียงรอบทิศทาง Yamaha 30 จุด
รุ่น Standard ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยว ให้กำลังสูงสุด 335 แรงม้า จับคู่แบตเตอรี่ขนาด 116 kWh ขับขี่ได้ไกลสูงสุด 712 กม./ชาร์จ (NEDC) ขณะที่ระบบกันสะเทือนเลือกใช้ ถุงลมไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง และ CCD Electromagnetic Vibration Reduction System ลดแรงสะเทือนเพื่อความนุ่มนวลตลอดการเดินทาง
ZEEKR 009 มาพร้อม ZEEKR AD ระบบช่วยขับอัจฉริยะ ครอบคลุมการปกป้องรอบคัน 720 องศา ตัวถังด้านท้ายผลิตจากอะลูมิเนียมชิ้นเดียวเสริมความแข็งแรง ติดตั้งถุงลมนิรภัย 7 ตำแหน่งเต็มระบบ
ZEEKR 009 Standard 7-Seater เปิดตัวที่ราคา 2,399,000 บาท มีให้เลือก 3 สี ได้แก่ Crystal White, Mineral Green และ Phantom Black โดยทุกรุ่นมาพร้อมภายในสีดำ Stone Black
ลูกค้าที่จองและรับรถจะได้รับสิทธิพิเศษ เช่น ฟรี Wallbox 11 kW พร้อมติดตั้ง ,ฟรี สายชาร์จฉุกเฉิน ,ฟรี ประกันภัยชั้น 1 + พ.ร.บ. 1 ปี ,ฟรี ค่าจดทะเบียนรถ ,รับประกันรถยนต์ 5 ปี / 150,000 กม. ,รับประกันมอเตอร์และแบตเตอรี่ 8 ปี / 180,000 กม.,ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. 5 ปี
ZEEKR 009 Standard 7-Seater จัดแสดงที่ ลานปาร์คไซด์ ฮอลล์ ชั้น G ดุสิต เซ็นทรัล ปาร์ค ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 กันยายนนี้ พร้อมการจัดแสดงรถรุ่นอื่นของ ZEEKR อย่างครบครัน