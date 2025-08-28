ฮันกุก ไทร์ ร่วมกับโค้ชเชและ Oppa Hong ปล่อยวิดีโอซีรีส์ยางรถยนต์รุ่น iON GT SUV

ฮันกุก ไทร์ ร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์สายไลฟ์สไตล์ระดับแนวหน้าอย่างโค้ชเช, Oppa Hong, และ MC Hymn เพื่อโปรโมตยางรุ่น iON GT SUV ที่ออกแบบสำหรับรถอเนกประสงค์ (SUV) พลังงานไฟฟ้า
โดยแคมเปญนี้ได้นำโค้ชเช หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย และ Oppa Hong อินฟลูเอนเซอร์ชาวเกาหลีชื่อดังที่เป็นที่รู้จักในประเทศไทยในชื่อ “Bangkok Boy” พร้อมการดำเนินรายการของ MC Hymn ผู้มีสไตล์การเล่าเรื่องอันเป็นเอกลักษณ์ ทั้งสามจะร่วมเดินทางพร้อมสัมผัสประสบการณ์ไลฟ์สไตล์และอาหาร พร้อมรถยนต์ไฟฟ้า BYD ATTO 3 ที่ติดตั้งยางฮันกุกรุ่น iON GT SUV ซึ่งสามารถเน้นย้ำถึงเทคโนโลยีอันล้ำสมัยและสมรรถนะอันยอดเยี่ยมของยางฮันกุกตลอดการเดินทาง
รถยนต์ไฟฟ้ามีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงสำหรับยาง เนื่องจากน้ำหนักแบตเตอรี่ที่มากขึ้น แรงบิดที่สูง และห้องโดยสารที่เงียบกว่ารถทั่วไป หากใช้ยางสำหรับรถยนต์ทั่วไปอาจเกิดการสึกหรอได้เร็วขึ้น หรือส่งเสียงรบกวนเมื่อใช้งานกับรถยนต์ไฟฟ้า ยางรุ่น iON ของ ฮันกุก ไทร์ ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านั้นได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับความท้าทายเหล่านี้ ทั้งการรองรับน้ำหนักที่มากขึ้น การยึดเกาะถนนที่รองรับทุกความเร็วการขับ การลดแรงต้านการหมุนเพื่อเพิ่มระยะทางการขับขี่ รวมถึงการลดเสียงจากพื้นถนนให้เหมาะกับห้องโดยสารที่เงียบของรถยนต์ไฟฟ้า
ยางรุ่น iON GT SUV ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง iON ของฮันกุก ไทร์ ผสมผสานทั้งความปลอดภัยขั้นสูงสุด ระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนาน และประสิทธิภาพที่เหนือขั้นสำหรับผู้ขับขี่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ยางรุ่นนี้จึงมอบประสบการณ์การขับขี่ที่นุ่มนวลและเงียบยิ่งขึ้น สำหรับรถอเนกประสงค์ (SUV) พลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะ ด้วยการยึดเกาะถนนที่ยอดเยี่ยม ความมั่นคง และเทคโนโลยี iSound Absorber™ ของฮันกุก ไทร์
“ฮันกุก ไทร์ เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ขับขี่ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด” นาย กาฮูน คิม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮันกุก ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว “เราภูมิใจที่ได้ทำให้เห็นว่ายางรุ่น iON GT SUV ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับไลฟ์สไตล์ผู้ใช้รถยนต์ EV ได้อย่างลงตัว ทั้งด้านสมรรถนะ ความปลอดภัย และการส่งเสริมความยั่งยืนผ่านแคมเปญนี้ ในขณะเดียวกัน เรายังดีใจที่ได้แนะนำมรดกและอัตลักษณ์ความเป็นเกาหลีที่เป็นรากฐานของแบรนด์เรากับทุกท่าน”
ปัจจุบัน กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง iON ที่มีจัดจำหน่ายในประเทศไทย ได้แก่ รุ่น iON evo และ iON evo AS สำหรับการขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าสมรรถภาพสูง รุ่น iON GT ที่เด่นในด้านความทนทานและประสิทธิภาพการใช้งาน รวมถึงรุ่น iON ST AS ยางที่เน้นความทนทานสำหรับทุกระยะทาง ซึ่งจะเปิดตัวในประเทศไทยเร็วๆ นี้
แคมเปญที่ทำร่วมกับโค้ชเช, Oppa Hong, และ MC Hymn จะประกอบด้วยวิดีโอซีรีส์ทั้งหมด 3 ตอน ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงนวัตกรรมของฮันกุก ไทร์ ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ เริ่มต้นจาก ยางรุ่น Dynapro AT2 Xtreme กับนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยกับโค้ชเช ตามด้วยยางรุ่น iON GT SUV กับ Oppa Hong และปิดท้ายด้วยยางรุ่น Ventus RS4 ร่วมกับ Midnite Garage อินฟลูเอนเซอร์และนักแข่งรถชื่อดัง
