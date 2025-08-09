ไทยฮอนด้าเร่งเครื่องครึ่งปีหลัง ลุยเปิดตัวรถใหม่-ขยายตลาดอีวี B2C

บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ประกาศแผนรุกตลาดครึ่งปีหลัง 2568 ในการแถลงข่าว ‘Thai Honda Press Conference & Mid-Year Meeting 2025: Leading The Future’ โดยชูกลยุทธ์เปิดตัวรถรุ่นใหม่ทั้ง ‘New Honda Forza 350 Special Edition x Öhlins’ และ ‘All New Honda Wave125’ พร้อมมุ่งขยายตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในกลุ่มลูกค้าทั่วไป (B2C) และพัฒนาตลาดรถมือสองเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้บริโภคเข้าถึงรถจักรยานยนต์ได้ง่ายขึ้น ควบคู่ไปกับการรณรงค์ด้านความปลอดภัยด้วยโครงการบริจาคหมวกกันน็อก 60,000 ใบ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีของบริษัท
ภาพรวมผลประกอบการและคาดการณ์ตลาด
นายยูอิจิ ชิมิซุ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด เปิดเผยว่า ตลาดรถจักรยานยนต์ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2568 มีการเติบโตเล็กน้อย โดยมียอดจำหน่ายรวม 1.06 ล้านคัน เติบโต 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ไทยฮอนด้ามียอดขาย 860,000 คัน เติบโต 2% สำหรับทั้งปี 2568 คาดการณ์ว่าตลาดรวมจะอยู่ที่ 1.68-1.73 ล้านคัน เติบโต 1% โดยไทยฮอนด้าตั้งเป้ายอดขายที่ 1.36-1.4 ล้านคัน เติบโต 2% สะท้อนความเชื่อมั่นในแบรนด์และการตอบรับจากผู้บริโภค
อย่างไรก็ตาม ตลาดครึ่งปีหลังเผชิญความท้าทายจากปัจจัยลบหลายประการ เช่น ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว การควบคุมสินเชื่อของสถาบันการเงิน ผลกระทบจากน้ำท่วมในภาคเหนือที่สร้างความเสียหายแก่ยานพาหนะกว่า 2,000 คัน และความไม่แน่นอนจากนโยบายภาษีการค้าสหรัฐฯ (Trump Tariffs) รวมถึงผลกระทบจากการปิดชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งส่งผลต่อการส่งออก โดยไทยฮอนด้าได้ปรับเปลี่ยนไปใช้การขนส่งทางเรือเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว
“เรามองว่าปัจจัยลบเหล่านี้เป็นความท้าทายที่ต้องรับมือ ไทยฮอนด้าจึงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในราคาที่เข้าถึงได้ พร้อมทำงานร่วมกับพันธมิตรไฟแนนซ์เพื่อส่งเสริมการผ่อนชำระที่ยืดหยุ่นและไม่เป็นภาระ” นายชิมิซุกล่าว
สัดส่วนและแนวโน้มในแต่ละเซกเมนต์
จากข้อมูลยอดขาย 7 เดือนแรก ตลาดรถจักรยานยนต์แบ่งตามเซกเมนต์ดังนี้
• รถครอบครัว (C-Segment): มีสัดส่วน 41% ของตลาดรวม แต่ยอดขายลดลง 7% เนื่องจากกำลังซื้อของกลุ่มเกษตรกรที่เป็นลูกค้าหลักได้รับผลกระทบจากราคาพืชผลทางการเกษตร อย่างไรก็ตาม ไทยฮอนด้าครองส่วนแบ่งตลาดในเซกเมนต์นี้ถึง 93%
• รถเกียร์อัตโนมัติ (AT): เติบโต 4% มีสัดส่วน 56% ของตลาด โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้งานในเมืองที่เน้นความสะดวกสบาย ไทยฮอนด้าครองส่วนแบ่ง 76%
• รถสปอร์ต: หดตัว 13% มีสัดส่วน 2% โดยไทยฮอนด้าครองส่วนแบ่ง 50%
• รถไฟฟ้า (EV): หดตัว 19% มีสัดส่วนเพียง 1% โดยไทยฮอนด้าครองส่วนแบ่ง 5%
“เราจะไม่เน้นการแข่งขันเพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาด แต่เน้นขจัดปัญหาและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด ส่วนแบ่งตลาดเป็นเพียงผลลัพธ์ที่ตามมา” นายชิมิซุย้ำถึงปรัชญาการดำเนินงานของบริษัทเปิดตัวรถรุ่นใหม่
ไทยฮอนด้าเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ 2 รุ่น เพื่อกระตุ้นยอดขายและตอบโจทย์ความหลากหลายของผู้บริโภค
1. New Honda Forza 350 Special Edition x Öhlins
ภายใต้คอนเซปต์ ‘BEYOND PERFECTION ก้าวข้ามความสมบูรณ์แบบที่เหนือระดับ’ รถรุ่นนี้พัฒนาร่วมกับ Öhlins แบรนด์เทคโนโลยีช่วงล่างระดับโลก ติดตั้งโช้กอัพ Öhlins Special Edition สีทอง พร้อมสติกเกอร์ Blue Logo และชุดแต่ง H2C จำหน่ายในจำนวนจำกัดเพียง 500 คัน ราคา 207,000 บาท (รุ่นปกติ 183,000 บาท)
2. All New Honda Wave125
รถครอบครัวยอดนิยมที่มียอดขายสะสมกว่า 19 ล้านคันใน 28 ปี มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ เช่น ระบบ Combine Brake System (CBS) ช่วยกระจายแรงเบรกหน้า-หลัง, Honda Smart Key (รุ่นล้อแม็ก-กุญแจรีโมต), ช่องชาร์จ USB-C และ Rotation Hook ราคาเริ่มต้น 57,200-60,800 บาท โดยมีรุ่นพิเศษ Wave125R ชุดแต่ง H2C และโช้ก Profender ราคา 66,200 บาท จำหน่ายจำกัด 500 คัน พร้อมพรีเซนเตอร์คนใหม่ ‘โจอี้ ภูวศิษฐ์’ นักร้องขวัญใจมหาชน เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้ายุคใหม่
นอกจากนี้ ไทยฮอนด้ายังเปิดตัว New Honda Giorno+ สีน้ำเงินเข้ม Matte Blue ราคา 67,700 บาท ตอบโจทย์กลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ในเมือง
กลยุทธ์รถไฟฟ้า (EV) และรถมือสอง
ไทยฮอนด้ามุ่งมั่นพัฒนาตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยเริ่มจากการให้บริการในกลุ่ม B2B ด้วยรถ EV รุ่น EM และ CUV จำนวน 800 คัน พร้อมสถานีชาร์จ ‘Bake’ 54 แห่งภายในปีนี้ และมีแผนขยายสู่ตลาด B2C ในอนาคตอันใกล้ เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้า Urban Leader ที่สนใจนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม
“เราไม่ต้องการยัดเยียดรถไฟฟ้าให้กับผู้ที่ไม่พร้อม แต่จะสนับสนุนกลุ่มที่ต้องการ EV โดยเฉพาะ ซึ่งเราจะผลิตรถ EV รุ่นใหม่ที่โรงงานลาดกระบัง และอาจพิจารณานำเข้าจากเวียดนามในอนาคตหากต้นทุนเหมาะสม” นายชิมิซุกล่าว
ในส่วนของรถมือสอง ไทยฮอนด้ามองเห็นโอกาสในตลาดที่มีครัวเรือนกว่า 60% ต้องการเป็นเจ้าของรจักรยานยนต์แต่ขาดกำลังซื้อ โดยบริษัทมีแผนพัฒนาการรับซื้อ ซ่อมแซม และจำหน่ายรถมือสองผ่านเครือข่ายผู้จำหน่าย รวมถึงศึกษาแนวทางการผ่อนชำระแบบยืดหยุ่น เช่น การผ่อนแบบบอลลูน เพื่อเพิ่มโอกาสให้ลูกค้า
โครงการเพื่อสังคม
ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ไทยฮอนด้าเปิดตัวโครงการบริจาคหมวกกันน็อก 60,000 ใบ มูลค่า 60 ล้านบาท ภายใต้แนวคิด ‘60 ปี ไทยฮอนด้า ขับขี่ปลอดภัย เพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืน’ โดยจะส่งมอบหมวกกันน็อกใน 77 จังหวัดทั่วประเทศผ่านความร่วมมือกับภาครัฐและสถาบันการศึกษา เพื่อรณรงค์การสวมหมวกกันน็อก ซึ่งปัจจุบันมีอัตราการใช้งานต่ำกว่า 50% และในกลุ่มเด็กต่ำกว่า 10%
ไทยฮอนด้ายังคงมุ่งมั่นรักษาความเป็นผู้นำในตลาดรถจักรยานยนต์ โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความหลากหลายของผู้บริโภค การขยายโอกาสให้ผู้บริโภคทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงรถจักรยานยนต์ได้ และการสร้างสังคมที่ปลอดภัยและยั่งยืน ด้วยเป้าหมายการลดคาร์บอนเป็นศูนย์ตามวิสัยทัศน์ของ Honda Motor ในปี 2050