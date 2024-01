จัดหนัก “Audi Clearance Sale” วิ่งน้อย ลดเป็นล้าน ราคาเริ่ม 750,000 บาท

อาวดี้ จัด “Audi Clearance Sale” ยกทัพรถผู้บริหาร รถทดลองขับ ป้ายแดง สภาพใหม่ ไมล์น้อย ลดหลักล้าน กว่า 100 คัน ราคาเริ่มต้นเพียง 750,000 บาท การันตีคุณภาพโดย Audi Approve plus 3 วันเท่านั้น 26-28 มกราคมนี้ ที่ Audi Centre Thailandนายกฤษณะกร เศวตนันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาวดี้ ประเทศไทย เผยว่า “Audi Clearance Sale ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมไฮไลท์ที่แฟนอาวดี้ตั้งตารอ เสียงตอบรับที่ดีนั้นเกิดจากกลุ่มรถผู้บริหาร รถทดลองขับ ป้ายแดง ไมล์น้อย คุณภาพเหมือนรถใหม่ในราคาพิเศษมาให้ลูกค้าเลือก รถในงานมีความหลากหลายครอบคลุมทุกเซกเมนต์ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า 100% อย่าง e-tron ครบทุกรุ่น รถ High Performance ในตระกูล RS และกลุ่มรถยอดฮิตอย่าง Audi A5 ทั้ง Coupé และ Sportback สปอร์ตคูเป้ไอคอนยอดฮิตอย่าง TT Coupé และ Compact SUV สำหรับครอบครัวรุ่นใหม่อย่าง Audi Q3ครั้งนี้อาวดี้เตรียมรถมากว่า 100 คัน ให้แฟนอาวดี้ได้เลือก ส่วนลดสูงสุด 1.8 ล้านบาท เป็นเจ้าของง่ายๆ พร้อมข้อเสนอดอกเบี้ยพิเศษเท่ากับรถใหม่ ถือเป็นแคมเปญพิเศษเพื่อขอบคุณลูกค้า ตอบโจทย์แฟนอาวดี้ด้วยความคุ้มค่าสูงสุด พร้อมโปรโมชั่นจัดเต็ม ดอกเบี้ยพิเศษเท่าแคมเปญรถใหม่ และยังสามารถผ่อนดาวน์ดอกเบี้ย 0% ผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย เสริมความมั่นใจในคุณภาพรถทุกคันในงาน Audi Clerance Sale ที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน Audi Approved plusรถที่จองในงานทุกคันจะได้รับการรับประกันการบริการหลังการขายต่อเนื่องเหมือนรถรุ่นใหม่ พร้อมการรับประกันคุณภาพรถยนต์ต่อเนื่องจนครบ 5 ปี หรือ ระยะทาง 150,000 กิโลเมตร พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Roadside Assistance ทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง นับจากวันที่การรับประกันเริ่มต้นไฮไลท์เด็ดของงาน Audi Clearance Sale จัดราคาพิเศษที่ไม่ว่าใครก็เป็นเจ้าของอาวดี้ได้· Q2 35 TFSI (ป้ายขาว) ราคาพิเศษ 750,000 บาท มีเพียงคันเดียว ผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,700 บาท/เดือน· A4 40 TFSI S line (ป้ายขาว) ราคาพิเศษ 899,000 จากราคา 2,699,000 บาท ลดไปเกือบ 2 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีขบวนรถผู้บริหาร รถทดลองขับ ไมล์น้อย ราคาดี การันตีคุณภาพ ในหลายหลายเซกเมนต์ อาทิเช่นรถไฟฟ้า 100%· RS e-tron GT quattro (22kW) จากราคา 10,190,000 บาท ราคาพิเศษ 8,600,000 บาท· e-tron 55 quattro จากราคา 5,299,000 บาท เหลือเพียง 3,480,000 บาท· e-tron Sportback 55 quattro S line จากราคา 5,299,000 บาท เหลือเพียง 3,480,000 บาทHigh Performance Car (RS)· RS Q8 quattro (Carbon) จากราคา 12,550,000 บาท เหลือเพียง 10,790,000 บาท· RS Q3 Sportback quattro จากราคา 4,990,000 บาท เหลือเพียง 3,999,000 บาทPlug-in Hybrid· Q8 60 TFSI e quattro S line Black Edition จากราคา 5,890,000 บาท เหลือเพียง 4,800,000 บาทรถรุ่นยอดฮิต· TT Coupe 45 TFSI quattro S line จากราคา 3,499,000 บาท เหลือเพียง 2,890,000 บาท· Q3 35 TFSI S line จากราคา 2,550,000 บาท เหลือเพียง 1,790,000 บาท· A5 Coupe 40 TFSI S line จากราคา 2,799,000 บาท เหลือเพียง 2,100,000 บาทในงานยังมีข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับลูกค้าที่สนใจรถใหม่ เลือกได้ระหว่าง ดาวน์ 0 บาท ผ่อน 7 ปี หรือ ผ่อนสบาย 7 ปี แถม Audi voucher มูลค่า 100,000 บาท รับสิทธิ์ใช้แทนเงินสดเพื่อซื้อ Audi Collection และรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการหลังการขาย นอกเหนือจากรถผู้บริหาร รถทดลองขับ ไมล์น้อยราคาสุดพิเศษยังมี Audi Collection เสื้อผ้าและ Accessories นำมาลดราคาสูงสุดถึง 70%ลูกค้าสามารถนัดหมายจองสิทธิ์เข้าชมรถผ่านช่องทาง Facebook : Audi Thailand หรือไลน์ Line official (@Audith) จองด่วน หมดแล้วหมดเลยAudi เป็นรถยนต์นำเข้าประกอบนอกทั้งคัน คุณภาพมาตรฐานเยอรมันทุกรุ่น ลูกค้าที่ออกรถอาวดี้ทุกรุ่นได้รับการดูแลจาก Audi Protection การรับประกันรถใหม่ 5 ปี หรือระยะทาง 150,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อนรถไฟฟ้า e-tron และรถ Plug-in Hybrid TFSI e Audi ใหม่ทุุกรุ่น รับประกันแบตเตอรี่ 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน และบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Roadside Assistance ทั่วประเทศ 24 ชั่วโมง นาน 5 ปี ลูกค้าที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook / Instagram : Audi Thailand / www.audi.co.th และโชว์รูมและศูนย์บริการที่พร้อมดูแล 8 แห่ง ทั่วประเทศAudi Centre Thailand 02-765-8888Audi New Petchburi 02-023-4888Audi Pattaya 038-197-888Audi Phuket 076-646-666Audi Service Chiang Mai 052-081-188Audi Service Ratchapruek 02-034-5888Audi Udonthani 093-161-5588Audi Korat 044-017-888