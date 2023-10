โตโยต้า ลีสซิ่ง ฉลอง 30 ปี ยกระดับออนไลน์ ยื่นกู้ 30 นาทีรู้ผล

โตโยต้า ลีสซิ่ง ฉลองครบรอบ 30 ปี ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย แนะนำบริการรูปแบบใหม่ เน้นออนไลน์มากขึ้น ยกระดับ TLT Simply รองรับการยื่นสินเชื่อ 30 นาที รู้ผลเบื้องต้น พร้อม KINTO ONE และ KINTO SHARE รองรับลูกค้าเช่านางสาว ชื่นกมล ทัพพะรังสี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการในประเทศไทยมาครบ 30 ปี ภายใต้เป้าหมายการมอบประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้า และมีการพัฒนารูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของลูกค้าปัจจุบันมีจำนวนสัญญาเช่าซื้อกว่า 900,000 สัญญา มีสัดส่วนสัญญาเช่าซื้อต่อยอดขายของรถยนต์โตโยต้า เลกซัส ในประเทศกว่า 60% ซึ่งเป็นอันดับ 1 ในพื้นที่การให้บริการไฟแนนซ์รถยนต์ของ Toyota Asia Pacific Region และเป็นอันดับ 2 จาก 44 ประเทศทั่วโลก“เรามี One Stop Mobile Applicationชื่อ TLT Simply ที่ให้ลูกค้าเลือกใช้ทุกบริการได้ เช่น เลือกสมัครขอสินเชื่อออนไลน์ (TLT Smart Loan) พร้อมกับการแจ้งผลการสมัครเบื้องต้นภายใน 30 นาที ลูกค้าสามารถดูข้อมูลสินเชื่อและบริการอื่นๆ ได้ด้วยตนเองผ่านแอป TLT Simply ปัจจุบันมีฐานข้อมูลผู้ใช้งานมากกว่า 700,000 รายแล้ว” นางสาว ชื่นกมล กล่าวนอกจากนั้น ยังมี KINTO ONE บริการชำระ Subscription Plan แบบรายเดือน โดยไม่มีภาระค่าเบี้ยประกันภัยชั้น1 ค่าบำรุงรักษารถยนต์ ตลอดจนค่าต่อภาษีรถยนต์ประจำปี เพิ่มเติมตลอดระยะเวลาสัญญา และ KINTO SHARE แอปพลิเคชันบริการรถเช่ารายวัน ที่มีจุดให้บริการมากว่า 20 จุดทั่วประเทศ รวมถึง TripSabuy by KINTO เครือข่ายพันธมิตรโรงแรมและที่พักชั้นนำในประเทศไทยกว่า 50 แห่ง ให้บริการลูกค้าบนแพลตฟอร์มล่าสุดมีการเปิดตัว Gurumalist แพลตฟอร์มซื้อ-ขายรถมือสอง ที่คัดรถมือสองคุณภาพ จากผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากโตโยต้า พร้อมบริการครบวงจรทั้งการขายรถ บริการขอสินเชื่อ และ Car Live Tour บริการตรวจสภาพรถยนต์ผ่านมือถือแบบไลฟ์วีดีโอ โดยมีรถวางขายกว่า1,500 คันนางสาว ชื่นกมล กล่าวว่า บริษัทฯ มีการระดมเงินทุน โดยการจัดสรรเงินทุนในการสนับสนุนโครงการในหมวด Clean Transportation ในประเทศไทย ที่เรียกว่า Green Loan มูลค่า 6 พันล้านบาท และตราสารหนี้ Green Bond มูลค่า 4 พันล้านบาท โดยได้รับการรองรับจาก Sustainalytics มีผลต่อการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 13,591 ตัน และ 8,853 ตัน ตามลำดับ ทำให้ได้รับรางวัล Best Green Bond Award 2021 จากนิตยสาร The Asset“บริษัทฯ มีการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกผ่านกิจกรรมการปลูกป่า 30,000 ต้น และอีกหลากหลายโครงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อส่งมอบบริการทางการเงินที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พร้อมดูแลสังคม และสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” นางสาว ชื่นกมล กล่าว