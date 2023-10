“ซีพีเอ็น” รับโล่องค์กรผู้นำ การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผู้จัดการรายวัน360 - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization: CALO) ที่มีผลการประเมินระดับ GOLD ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในหมวดการตรวจวัด (Measure) และการลดก๊าซเรือนกระจก (Reduce) และระดับทองแดงในขั้นตอนการชดเชยก๊าซเรือนกระจก (Contribute)นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนา มุ่งมั่นสร้างอนาคตแห่งการใช้ชีวิต ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining Better Futures for All ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลัก ESG (Environmental, Social and Governance) ดูแลทุก Stakeholders อย่างแท้จริง ทั้งผู้คน ชุมชน (People) และสิ่งแวดล้อม (Planet) พร้อมตั้งเป้าหมายสู่การเป็นองค์กร Net Zero 2050 (ภายในปี 2593)โดยมีการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกผ่านโครงการต่างๆ เช่น การคัดแยกขยะภายในศูนย์การค้า ติดตั้ง Recycle Station เป็นจุดรับขยะแยกประเภท เพื่อเปลี่ยนขยะของผู้ใช้บริการศูนย์การค้า และร้านค้าให้มีมูลค่าก่อนส่งต่อไปแปรรูปและจัดการอย่างเหมาะสม สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด เช่น ติดตั้ง Solar Rooftop, Solar Carport เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า และติดตั้งบริการสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) เพื่อลดการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง นโยบาย Water Saving รีไซเคิลน้ำได้มากกว่า 500 ล้านลิตรต่อปี การนำมาตรฐาน Green Building มาประยุกต์ใช้กับอาคารต่างๆ ให้ความสำคัญกับ Green Space & Forestation เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แต่ละโครงการ พร้อมเดินหน้าโครงการปลูกป่าซับคาร์บอน โดยตั้งเป้าหมายปลูกป่าให้ประเทศไทยให้ได้ 1 ล้านต้น ภายในปี 2050 เป็นต้นสำหรับ Journey to NET Zero 2050 ของเซ็นทรัลพัฒนามีความก้าวหน้าต่อเนื่องตามแผนในด้านต่างๆ อาทิ Energy การใช้พลังงานสะอาด ติดตั้ง Solar Rooftop สำเร็จแล้ว 50% ของจำนวนศูนย์การค้าทั้งหมด และในปีนี้มีการขยายการติดตั้งเพิ่มอีก 6 ศูนย์การค้า นอกจากนี้ ยังติดตั้ง Solar Street Light ครบทุกศูนย์การค้า 100% Water ลดการใช้น้ำ ใช้น้ำซ้ำ และนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ พร้อมติดตั้งระบบผลิตน้ำรีไซเคิล จำนวนรวม 19 โครงการ Waste สามารถแปลงขยะเพื่อลดปริมาณขยะฝังกลบได้ปริมาณกว่า 18,000 ตัน สัมฤทธิ์ผลที่ 127% เทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ และ Air ดูแลคุณภาพอากาศให้ได้มาตรฐาน และยกระดับมาตรการ PM2.5 เป็นต้นโดยมีนางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา เป็นผู้ตัวแทนบริษัทรับโล่จากพลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงานประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 (Thailand Climate Action Conference: TCAC 2023)