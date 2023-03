SHARGE เขย่าตลาด EV Charger ตั้งเป้ารายได้โต 7 เท่า ติดตั้งหัวชาร์จสะสม 40,000 จุด

“บริทาเนีย” บุกบ้านแนวราบทุกเซกเมนต์ ปี 66 กางแผนผุด 20 โครงการใหม่ 22,500 ล้าน

“บริทาเนีย” เผยแผนปี66ลุยบ้านแนวราบเต็มสูบ ชูกลยุทธ์ 3 B หนุนขึ้นแท่นผู้นำตลาดบ้านแนวราบ 1. B The Growth ขึ้นแท่นผู้นำธุรกิจบ้านจัดสรร เปิดตัวโครงการใหม่ All Time High 20 โครงการ มูลค่า 22,500 ล้านบาท ปักหมุดทำเลทั้งกรุงเทพฯ-ปริมณฑล-EEC-หัวเมืองใหญ่ ทุกเซ็กเมนท์ 2. B The Craf