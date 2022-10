GWM จับมือ OR ขยายจุดชาร์จไฟฟ้าแบบเร็ว

เกรท วอลล์ มอเตอร์ (GWM) ต่อยอดความร่วมมือกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อติดตั้งชุดเครื่องชาร์จไฟฟ้าแบบชาร์จเร็ว (DC) กำลังไฟฟ้าสูงถึง 120 กิโลวัตต์ภายใต้แบรนด์ EV Station PluZ I GWMความร่วมมือดังกล่าวนี้ ถือเป็นCo-Brand ร่วมกันครั้งแรกในประเทศไทยระหว่างค่ายรถยนต์กับบริษัทของไทยที่ดำเนินธุรกิจน้ำมันและธุรกิจค้าปลีก ในการติดตั้งชุดเครื่องชาร์จ โดยมีเป้าหมายขยายสาขานำร่องภายในปีนี้ 2 แห่ง เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านของประเทศสู่การเป็นสังคมยานยนต์ไฟฟ้าตามนโยบายภาครัฐและเติบโตเคียงข้างสังคมไทยอย่างยั่งยืนนายณรงค์ สีตลายน กรรมการผู้จัดการ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า นับตั้งแต่ก้าวแรกจนเข้าสู่ปีที่สองของการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นทางการในประเทศไทย เกรท วอลล์ มอเตอร์ มีพันธกิจสำคัญในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้าและบริการคุณภาพ ตลอดจนมอบประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภคควบคู่ไปกับการพัฒนาและสร้างระบบนิเวศของรถยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย"เรามีเป้าหมายที่จะขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้าให้ได้ทั้งสิ้น 55 แห่งภายในปี 2565 ผ่านการดำเนินงานสามรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น 1. G-Charge Super Charging Station 2. สถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ GWM Partner Store 3. Destination Charge หรือการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อให้บริการครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั่วประเทศ ซึ่งก็คือความร่วมมือระหว่าง เกรท วอลล์ มอเตอร์ และ OR ในครั้งนี้"ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวยังสะท้อนความมุ่งมั่นของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ที่จะผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานไฟฟ้าให้เติบโต พร้อมทั้งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริงด้านนายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) กล่าวว่า หนึ่งในพันธกิจของ OR คือการสร้าง Seamless Mobility โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะต้องการพลังงานชนิดใดสำหรับการเดินทาง เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ รวมทั้งมุ่งมั่นผลักดันการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับการเดินทางและการขนส่งให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในประเทศ ตลอดจนพัฒนาธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem)โดยความร่วมมือกับ GWM ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้าในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่ OR ร่วมมือกับค่ายรถยนต์ที่มีความมุ่งมั่นและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการขยายเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าในพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่มีศักยภาพ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าผู้ใช้รถไฟฟ้าสามารถเข้าถึงสถานีชาร์จไฟฟ้าได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นทั้งนี้ เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ OR ในการร่วมศึกษาและพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อเชื่อมโยงระบบโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Roaming) ในสถานีชาร์จ EV Station PluZ ให้ลูกค้าสามารถค้นหาสถานีชาร์จ EV Station PluZ จองเข้าใช้บริการ ชำระเงินออนไลน์ และตรวจสอบประวัติการใช้งานข้ามเครือข่าย (Roaming) ที่เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ (Seamless) ผ่านเครือข่ายสถานีชาร์จ EV Station PluZ ทั้งในและนอกสถานีบริการ PTT Station โดยความร่วมมือดังกล่าว มีแผนที่จะขยายชุดเครื่องชาร์จ EV Station Pluz I GWM ในสาขานำร่องจำนวน 2 แห่งภายในปี 2565 เน้นติดตั้งที่แหล่งชุมชน และสถานที่ไลฟ์สไตล์ต่างๆ