หุ้นอิเล็กฯ-ค้าปลีกไอทีสะเทือน หลังสหรัฐฯ จำกัดส่งออกชิป

หลังจากรัฐบาลสหรัฐฯ ออกมาตรการใหม่เพื่อจำกัดการเข้าถึงเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงเพื่อนำไปใช้ด้านการทหารของจีน เมื่อวันศุกร์ (7 ต.ค.) ที่ผ่านมา ทำให้บริษัทในสหรัฐฯ อย่าง KLA Corp, Research Corp, Applied Materials Inc (Supplier สาหรับอุปกรณ์ผลิต chip) ถูกสั่งให้หยุดส่งสินค้าให้บริษัทสัญชาติจีน และปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้นักวิเคราะห์ได้ประเมินถึงผลกระทบต่อหุ้นของไทยที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ว่าจะได้รับผลกระทบอย่างไรบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DAOL ประเมินว่า มีมุมมองเป็นลบจากประเด็นข่าวดังกล่าว เนื่องจากความเสี่ยงจากการควบคุมที่เข้มงวดขึ้นของทางการ US ต่อบริษัทในอุตสาหกรรม Semiconductor ในจีนจะทำให้ความเสี่ยงจากประเด็น Chip shortage ยืดเยื้อออกไปจากเดิม จึงเป็นความเสี่ยงต่อคำสั่งซื้อในอนาคตของในกลุ่ม Electronicsโดยหุ้นที่จะได้รับผลกระทบคือ HANA (ถือ/เป้า 47.00 บาท) และ KCE (ถือ/เป้า 58.00 บาท) มีสัดส่วนรายได้จากลูกค้าในจีนที่ 20% และ 11% ของยอดขาย ตามลำดับ โดยเราคงน้ำหนักการลงทุนกลุ่ม Electronics ไว้ที่ "เท่ากับตลาด"สำหรับกลุ่มผู้ขายสินค้า IT ประเมินว่าจะได้รับผลกระทบจากยอดขายในอนาคตที่จะลดลง โดยเฉพาะบริษัทที่มีสัดส่วนขายแบรนด์ของจีน ทั้งนี้ ประเมินผลกระทบต่อผู้ขายสินค้า IT เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ SIS, SYNEX, COM7 โดยกลุ่ม IT seller คงน้ำหนักการลงทุน “ต่ำกว่าตลาด” Top-pick คือ SYNEX (ซื้อ/เป้า 25.00 บาท)นอกจากนี้ กลุ่ม Automotive เราประเมินว่าจะส่งผลกระทบต่อ supply chain ในการผลิตรถยนต์บางรุ่นในไทยได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันค่ายรถยนต์สามารถปรับแผนหันไปใช้โรงงานผลิตจากแหล่งอื่นได้ รวมถึงการใช้ชิปที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งมีผู้ผลิตได้หลายรายในโลกมากขึ้น ทำให้ผลกระทบอาจไม่มากเหมือนในอดีต ทั้งนี้ กลุ่ม Automotive เราคงน้ำหนักการลงทุนเป็น "เท่ากับตลาด" โดยหุ้น Top-pick ได้แก่ SAT (ซื้อ/เป้า 24.50 บาท)