10 วิธีง่าย ๆ ใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างไรให้คุ้มสุด ๆ

คนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้า ไม่ว่าจะ EV หรือ PHEV นอกจากเรื่องมลพิษแล้ว ก็เรื่องความประหยัดนี่แหละที่ทุกคนคาดหวัง ถ้าจะแข่งกัน ก็ต้องแข่งกันเรื่องความประหยัด จึงเกิดคำถามขึ้นมาว่า แล้วจะใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัดที่สุด คุ้มค่าที่สุด วันนี้เรามีทิปส์ดี ๆ จากมาฝากกัน มีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยทุกวันนี้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) วิ่งได้ไกลมากต่อการชาร์จ 1 ครั้ง อย่างน้อย ๆ ก็ต้อง 300 กิโลเมตรขึ้นไป เส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหินระยะทาง 200 กิโลเมตร วิ่งได้สบาย แบตฯ เหลือ ๆ ไม่ต้องมานั่งลุ้นว่าจะหมดกลางทาง อย่างไรก็ตาม การเดินทางไกล ถ้าจะให้ดี ก็ต้องมีการวางแผนไว้ก่อน เผื่อไว้กรณีฉุกเฉินสำหรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าของ BMW การวางแผนการเดินทางเป็นเรื่องง่าย ทำได้ผ่านแอปพลิเคชัน My BMW App มีสถานีชาร์จตั้งอยู่ตรงจุดไหนบ้าง ใช้กับปลั๊กชนิดใดได้บ้าง เปิดกี่โมง ปิดกี่โมง ตอนนี้มีช่องจอดว่างอยู่หรือเปล่า มีบอกเอาไว้หมด เพราะฉะนั้นวางใจได้เลย ว่าการเดินทางจะราบรื่น ไม่มีสะดุดแน่นอนสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันจะมีอยู่ 2 แบบด้วยกัน คือ แบบชาร์จเร็ว (ควิกชาร์จ) กับแบบชาร์จธรรมดา ควิกชาร์จคือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางไกล สถานีควิกชาร์จขนาด 150 กิโลวัตต์ เสียบชาร์จรถ BMW iX3 แค่ 10 นาที วิ่งได้ไกลถึง 100 กิโลเมตร และใช้เวลา 34 นาที สำหรับการชาร์จถึงระดับ 80%ทำไมต้อง 80% ??? เพราะ 80% คือระดับที่ถูกคำนวณและทดสอบมาแล้วว่าช่วยประหยัดเวลาในการชาร์จและการเดินทางได้มากที่สุดและในระหว่างที่รอชาร์จอยู่นั้น เรายังใช้ My BMW App ช่วยค้นหาร้านกาแฟที่อยู่ใกล้ ๆ ได้ เช็คดูสถานะแบตเตอรี่ได้ และเตือนเราได้ เมื่อแบตฯ เต็มเพราะอะไรน่ะหรือ??? ก็เพราะว่า แอร์จะใช้พลังงานไฟฟ้าในการลดอุณหภูมิมากกว่าใช้รักษาอุณหภูมิให้คงที่ ถ้าเราถอดปลั๊กแล้วค่อยเปิดแอร์ พลังงานในแบตเตอรี่จะลดลงอย่างรวดเร็ว นั่นหมายถึงระยะทางที่วิ่งได้จะน้อยลง ดังนั้นแบตฯ ต้องเต็มและอุณหภูมิในรถต้องได้ ก่อนจะถอดปลั๊กสายชาร์จสำหรับผู้ใช้ BMW การเปิดปิดแอร์หรือตั้งอุณหภูมิ ไม่จำเป็นต้องเดินไปที่รถ สามารถสั่งผ่าน My BMW App ได้เลย สะดวกมากถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังใหม่กับรถยนต์ไฟฟ้า วิธีที่ง่ายที่สุดเพื่ออัปเดทตัวเองอย่างรวดเร็วก็คือ เข้ากลุ่ม กลุ่มคนที่ใช้รถรุ่นเดียวกัน ประเภทเดียวกัน คาร์คลับ เช่น กลุ่มผู้ใช้ BMW iX3 มีเฟซบุ๊ก เข้าเฟซบุ๊ก มีไลน์ เข้าไลน์ สมาชิกในกลุ่มจะช่วยคุณได้ ทั้งเรื่องรถ เรื่องสถานีชาร์จ รวมไปถึงเรื่องเทคนิคการใช้งานต่าง ๆ คุณจะได้รับประโยชน์อย่างที่คุณคาดไม่ถึงทีเดียวข้อนี้สำหรับคนใช้รถ PHEV โดยเฉพาะ แคมเปญสะสมแต้ม BMW Points สำหรับคนใช้รถ PHEV ของ BMW นี้ เป็นโครงการระดับโลก เราจะได้ 1 BMW Points ทุก ๆ 1 กิโลเมตรที่ขับด้วยโหมดไฟฟ้าในเขตเมือง หรือ eDrive Zone โดยแต้มที่ได้สามารถนำไปแลกเป็นเครดิตสำหรับการใช้บริการที่สถานีชาร์จ BMW Charging Stations ผ่าน My BMW Appไม่ว่าจะใช้น้ำมันหรือใช้ไฟฟ้า การขับรถด้วยความระมัดระวัง ใช้ความเร็วคงที่ตามที่กฎหมายกำหนด จะช่วยประหยัดพลังงานได้มาก นั่นหมายถึงระยะทางที่ขับได้ไกลขึ้น เช่น ขับด้วยความเร็ว 90 กม./ชม. จะขับได้ระยะทางไกลกว่าขับด้วยความเร็ว 120 กม./ชม. พฤติกรรมการขับขี่ คือ ตัวแปรสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพของรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงอายุการใช้งานของแบตเตอรี่การใช้งานในเมืองที่การจราจรติดขัด การถอนเท้าออกจากคันเร่งแล้วปล่อยให้รถไหล ก็เป็นการชาร์จไฟเข้าแบตฯ อีกทางหนึ่ง ขณะที่รถไหลจะมีพลังงานจลน์ขึ้น พลังงานจลน์จะถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานไฟฟ้าเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ ซึ่งช่วยเพิ่มระยะทางได้ในรถ BMW iX3 และรถยนต์ PHEV รุ่นใหม่ของ BMW มีฟังก์ชันที่เรียกว่า adaptive recuperation คือการชาร์จตามสภาพจราจรหรือสภาพการขับขี่ เป็นกระบวนการเปลี่ยนพลังงานจลน์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ คำว่า adaptive หมายถึงระดับความเข้มข้นของพลังงานที่เกิดจากการเบรก เบรกเมื่อถึงทางแยก เบรกเมื่อเข้าเขตจำกัดความเร็ว เบรกเมื่อมีสิ่งกีดขวาง ล้วนเป็นการชาร์จไฟเข้าแบตฯ ทั้งสิ้น ยิ่งกว่านั้นเรายังเลือกระดับความเข้มข้นของการชาร์จได้ด้วย โดยเกียร์ D จะเป็นการชาร์จระดับปกติ ส่วนเกียร์ B จะเป็นการชาร์จระดับเข้มข้นอุณหภูมิ คือตัวแปรสำคัญที่มีผลต่อสมรรถนะและประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ หลักการเดียวกับแบตเตอรี่สมาร์ทโฟน ร้อนไปก็เปลืองแบตฯ เย็นไปก็เปลืองแบตฯ ต้องพยายามรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ถึงจะได้สมรรถนะและประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งหมายถึงระยะทางไกลที่สุดที่จะวิ่งได้การปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นจะช่วยลดอัตราการใช้พลังงานลงได้ ช่วยให้รถวิ่งได้ไกลขึ้น ตัวอย่างเช่น ในฤดูหนาว แทนที่จะใช้ระบบฮีตเตอร์ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้ามาก ก็เปลี่ยนมาใช้ระบบฮีตปั๊มแทน เทคนิคนี้มีอยู่ในรถ BMW iX3 ฮีตปั๊มจะช่วยทำให้ภายในห้องโดยสารอุ่นขึ้น ขณะเดียวกันก็ช่วยให้วิ่งได้ไกลขึ้นด้วยเมื่อเทียบกับการใช้ฮีตเตอร์สำหรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า ทั้ง EV และ PHEV ข้อมูลคือสิ่งสำคัญ เพราะเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สถานีชาร์จเกิดขึ้นใหม่ทุกวัน เราจึงจำเป็นต้องอัปเดทข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ และถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้เว็บไซต์ BMW Charging และ BMW.com คือแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ในเว็บไซต์จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าเอาไว้อย่างครบครัน อัปเดท และเข้าใจง่ายมาถึงตรงนี้ ทุกคนคงสนุกมากขึ้นแล้วกับการใช้รถยนต์ไฟฟ้ายังมีทิปส์ดี ๆ ให้อ่านอีกมาก ติดตามได้ที่เว็บไซต์ BMW Thailand , Facebook : BMW Thailand และ Youtube: BMW Thailand #BMW #BMWTH #JOYisBMW #สุนทรียภาพแห่งการขับขี่ #MyBMWAppขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก : BMW.com