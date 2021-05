Porsche Museum พร้อมให้เข้าชมผ่านออนไลน์

พิพิธภัณฑ์เปรียบเสมือนสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สมบัติและเผยแพร่ประวัติศาสตร์อันดีงามออกไปยังสังคมรอบข้าง พิพิธภัณฑ์ Porsche Museum ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่จัดแสดงผลงานทางประวัติศาสตร์เพื่อการมองย้อนกลับไปในอดีตเท่านั้น แต่ยังสามารถถ่ายทอดคุณค่าและตัวตนที่แท้จริงของยนตรกรรมสปอร์ตที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันและที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตในวาระวันสำคัญของ International Museum Day ครั้งที่ 44 พิพิธภัณฑ์ Porsche Museum ดำเนินการจัดงานเยี่ยมชมแบบเสมือนจริงผ่านระบบดิจิทัลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2021 ที่ผ่านมา โดยมีแนวคิดในการจัดแสดงประจำปีภายใต้ชื่อว่า “Museums inspire the future” ผู้สนใจสามารถเที่ยวชมงานในรูปแบบนิทรรศการพิเศษเสมือนจริง “25 Years of the Boxster” ผ่านระบบเสียงภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป ทุกท่านจะได้พบกับประวัติความเป็นมาและความสำคัญมีต่อแบรนด์ปอร์เช่ของยนตรกรรมสปอร์ตเครื่องยนต์วางกลาง ซึ่งจะนำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมอย่างสะดวกสบายถึงห้องรับแขกที่บ้านทั่วทุกมุมโลก“ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ เราเคยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดแสดงถึงจุดกำเนิดรวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ของยนตรกรรมปอร์เช่ในด้านของวิศวกรรมยานยนต์ผ่านช่องทางการนำเสนอที่ทันสมัยมาแล้วเป็นระยะเวลานาน” ข้างต้นคือคำกล่าวจาก Achim Stejskal ผู้อำนวยการส่วนงาน Heritage และพิพิธภัณฑ์ Porsche Museum เขาและทีมงานตั้งพันธสัญญากับตัวเองในการสร้างสรรค์โครงการ “Mission Future Herit-age” ให้สำเร็จในปีหน้า ซึ่งในขณะนี้พวกเขากำลังส่งมอบประวัติความเป็นมาและอนาคตของแบรนด์ปอร์เช่ออกไปยังผู้คนภายนอกพิพิธภัณฑ์ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล คือสิ่งสำคัญต่อการดำเนินงานเชิงรุก เพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์ของยนตรกรรมสปอร์ตระดับตำนานผ่านนิทรรศการพิเศษ ณ Porscheplatz ซึ่งตั้งอยู่ในเขต Zuffenhausen ออกสู่โลกภายนอกสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงการท่องเที่ยวในรูปแบบเสมือนจริงได้ทางเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ www.porsche.com/Museum ตั้งแต่ International Museum Day เป็นต้นไป สามารถรับชมการจัดแสดงรถสปอร์ตปอร์เช่ บ็อกซเตอร์ (Porsche Boxster) ทุกรุ่น ไม่ว่าจะเป็นรถต้นแบบที่เป็นรุ่นต้นกำเนิดและสมาชิกคันอื่นในตระกูลเดียวกันภายในนิทรรศการพิเศษครั้งนี้ เพื่อระลึกถึงวาระครบรอบ 25 ปี ของรถสปอร์ตโรดสเตอร์ ซึ่งจะนำเสนอผ่านภาพยนตร์ความยาว 2 - 3 นาที ผู้รับชมสามารถสำรวจเนื้อหาการจัดแสดงในรูปแบบเสมือนจริงได้ด้วยตนเองและเลือกรถยนต์ในรุ่นที่ต้องการรับชม พร้อมทั้งรายละเอียดได้จาก 2 ทางเลือกในแต่ละเนื้อหาการท่องเที่ยวในรูปแบบเสมือนจริงได้นำพาประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่า 1 ใน 4 ศตวรรษ ของปอร์เช่ บ็อกซเตอร์ (Porsche Boxster) เข้ามาใกล้ชิดผู้ที่สนใจได้อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน นอกจากนี้ยังรวมถึงแหล่งข้อมูลอันทรงคุณค่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีรถเครื่องยนต์วางกลางอีกมากมาย ซึ่งทำให้ผู้ที่ได้รับชมสามารถมองย้อนกลับไปตั้งแต่ปี 1948 ปอร์เช่ 356 (Porsche 356) “No. 1” โรดสเตอร์ รถยนต์คันแรกที่ได้รับการผลิตขึ้นภายใต้ชื่อปอร์เช่อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือรถต้นแบบ Boxster concept car จาก Detroit คือรถที่ถูกใช้เป็นพื้นฐานในการผลิต บ็อกซเตอร์ เจเนอเรชันแรก เมื่อปี 1996 และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของรถสปอร์ตที่ประสบความสำเร็จทั่วโลกผู้ชมยังจะได้รับชมรายละเอียดเชิงลึกของรถสปอร์ต ระดับตำนานปอร์เช่ 550 สไปเดอร์ (Porsche 550 Spyder) บรรพบุรุษของปอร์เช่ บ็อกซเตอร์ (Porsche Boxster) ซึ่งเป็นรถที่มีน้ำหนักเพียงประมาณ 550 กิโลกรัม นับเป็นครั้งแรกของงานออกแบบโดยปอร์เช่เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับมอเตอร์สปอร์ต นอกจากนี้ยังเป็นรถรุ่นแรกที่มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ถูกวางตำแหน่งไว้กึ่งกลางแผงหน้าปัทม์ จุดเริ่มต้นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดมาถึงปัจจุบัน แนวคิดเครื่องยนต์วางกลางจะนำเสนอให้เห็นเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาผ่านมุมมองด้านล่างของตัวรถพิพิธภัณฑ์ Porsche Museum จัดแสดงปอร์เช่ 984 (Porsche 984) รถยนต์ต้นแบบขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ในฐานะสัญลักษณ์ของรถที่กำหนดทิศทางให้แก่แนวคิดของการพัฒนารถสปอร์ตโรดสเตอร์ของปอร์เช่ หนึ่งในอุปกรณ์สำคัญคือขุมพลังเครื่องยนต์ที่ติดตั้งอยู่บริเวณใต้พื้นตัวถังรถ ซึ่งรู้จักกันดีในชื่อ underfloor engine ยังมีส่วนที่น่าสนใจอีกมากมาย ประกอบด้วย การจัดแสดงปอร์เช่ 914/4 รุ่นปี 1975 หนึ่งในรถสปอร์ต 2 ที่นั่ง ที่ได้รับการผลิตขึ้นเป็นจำนวนมากที่สุดเกือบ 120,000 คันพิพิธภัณฑ์ Porsche Museum ได้จัดแสดงกระบวนการพัฒนาเครื่องยนต์สูบนอน บ็อกเซอร์ ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ ผ่านโมเดลเครื่องยนต์ตัดขวางของปอร์เช่ 986 บ็อกซเตอร์ เอส (Porsche 986 Boxster S) ตามด้วยแขกรับเชิญพิเศษอย่าง Boxster Bergspyder รถสปอร์ต 2 ที่นั่งซึ่งเป็นพื้นฐานของงานออกแบบภายในของ 981 เจเนอเรชันที่ 3 รถต้นแบบที่ครองความยิ่งใหญ่มาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันนี้ โดยมีต้นกำเนิดจาก 909 Bergspyder รุ่นปี 1968 ซึ่งมีน้ำหนักเพียง 384 กิโลกรัม เป็นรถแข่งที่เบาที่สุดเท่าที่ปอร์เช่เคยสร้างขึ้น ในวาระเฉลิมฉลองนี้ ปอร์เช่ได้เปิดตัวรถสปอร์ตรุ่นพิเศษ “Boxster 25 Years” edition เพื่อเป็นการระลึกถึงยนตรกรรมในรุ่นต้นแบบจากปี 1993 ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งจำกัดจำนวนในการผลิตเพียง 1,250 คันการประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันพิเศษนี้ได้รับการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยองค์กร International Council of Museums หรือ ICOM เพื่อเป็นการส่งเสริมขอบเขตการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ให้ขยายออกไป ทั้งในเรื่องของการจัดแสดงผลงานเฉพาะกิจและความหลากหลายของกิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทุกแห่งในประเทศเยอรมนีจะร่วมนำเสนอกิจกรรม การจัดแสดงพิเศษและผลงานที่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จต่างๆ ของปอร์เช่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป