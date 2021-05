อาวดี้ เปิด Audi RS 6 Avant 600 แรงม้าเคาะราคา 9,890,000บาท

อาวดี้ ประเทศไทย เปิดตัวแรง “Audi RS 6 Avant” ชูจุดเด่นความแรง 600 แรงม้า พร้อมดีไซน์เฉียบคม สปอร์ต ชุดแต่ง RS รอบคัน เปิดรับจองตั้งแต่วันนี้ ในราคา 9,890,000 บาทนายกฤษณะกร เศวตนันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาวดี้ ประเทศไทย กล่าวว่า ตามแผนกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อให้แบรนด์ Audi ขยับเข้าไปนั่งในใจลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว อาวดี้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ด้วยรถสมรรถนะสูงในตระกูล RS ที่อาวดี้ได้ทยอยนำเข้ามาทำตลาดอย่างรวดเร็วล่าสุดอาวดี้ได้นำ Audi RS 6 Avant รถสปอร์ตสมรรถนะสูง ดีไซน์เฉียบคม สมบูรณ์แบบ โดดเด่นและเหนือกว่าด้วยพลังแรงเร้าใจ พร้อมการใช้งานที่สะดวกสบายมาเปิดตัวพร้อมเปิดรับจองทันที โดยมั่นใจว่าจะสร้างอีกปรากฏการณ์ใหม่และชี้เทรนความต้องการของลูกค้ากับยนตรกรรมสปอร์ตสมรรถนะสูงตระกูล RS ได้เป็นอย่างดี“ตระกูล RS นั้นถือว่ามาแรงและขายดีสุดๆ โดยทุกรุ่นที่เปิดตัวมาถูกจองจนหมดสต๊อก จึงมั่นใจว่า Audi RS 6 Avant ไอคอนของอาวดี้ เจ้าของตำนานสายซิ่ง ที่สร้างความสำเร็จให้ Audi อย่างยั่งยืนมากว่า 27 ปี ทั้งบนถนนจริงและบนสนามแข่งมอเตอร์สปอร์ต ซึ่งทางเราเชื่อว่าจะทำให้แบรนด์ Audi เป็นที่รู้จักและเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆ ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น”Audi RS 6 Avant มากับดีไซน์เฉียบคมและมัดกล้ามที่ดูแข็งแกร่ง กระจังหน้าแบบ Single frame สีดำเงาให้ลุคเข้มสปอร์ตพรีเมียม โดดเด่นดุดัน สะกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น ถึงใจสายสปอร์ตแบบสุดๆ ด้วยล้อขนาดใหญ่ถึง 22 นิ้วสำหรับชุดแต่งใน Audi RS 6 Avant ตกแต่งภายนอกแบบ Glossy Black RS รอบคัน สัญลักษณ์ Audi Rings สีดำเงา ไฟหน้าแบบ HD Matrix พร้อมไฟ Audi laser ซึ่งเป็นไฟหน้ารุ่นท๊อปของอาวดี้ ลำแสงคมชัด ส่องสว่างสูงกว่าไฟ LED ปกติถึง 2 เท่า สามารถลดและหลบหลีกแสงรบกวนแก่เพื่อนร่วมทาง เพิ่มความปลอดภัยให้ทั้งรถที่สวนทางและรถคันที่อยู่ด้านหน้า ขณะที่เอฟเฟกต์ไฟด้านหน้าและด้านหลัง (Light staging) เพิ่มความโดดเด่นสะดุดตาทั้งกลางวันและกลางคืนหัวใจบรรจุเครื่องยนต์เบนซิน mild hybrid (MHEV) แบบ V8 Twin-Turbo ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบฉีดตรง กำลังสูงสุด 600 แรงม้า และแรงบิด 800 นิวตันเมตร พร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ quattro with sports differential เกียร์อัตโนมัติ Tiptronic 8 จังหวะ อัตราเร่ง 0-100 กม/ชม ใน 3.6 วินาทีAudi RS 6 Avant ยังติดตั้ง ระบบ All-wheel steering ซึ่งช่วยเพิ่มการทรงตัวขณะเข้าโค้งด้วยความเร็วและลดรัศมีวงเลี้ยวในขณะใช้ความเร็วต่ำ ระบบเบรก RS พร้อมตกแต่งคาลิปเปอร์เบรกสี ระบบช่วงล่างสมรรถนะสูง RS Sports พร้อมระบบ Dynamic Ride Control (DRC) ที่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมรถให้ดีขึ้นอีกความเร้าใจใน Audi RS 6 Avant คือ ท่อไอเสีย RS Sport ขนาดใหญ่รูปทรงวงรีที่พร้อมเสียงคำรามจากเครื่อง V8 Twin-Turbo อย่างสนั่น พร้อมเติมเต็มอารมณ์สปอร์ตให้คุณทันทีที่ก้าวขึ้นรถเสมือนนักแข่งตัวจริงการออกแบบภายใน เป็นแบบสปอร์ตพรีเมียมเรียบหรู เบาะนั่งหุ้มหนัง Valcona แบบ RS Sports พร้อมสัญลักษณ์ RS เดินด้ายสีแดงรอบคัน พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชั่นแบบสปอร์ตท้ายตัด และคันเกียร์หุ้มหนัง Alcantara สีดำ ห้องโดยสารตกแต่งด้วยลาย Carbon Twill Structure คมเข้ม พรมในห้องโดยสารด้านหน้าสีดำด้ายสีแดงพร้อมสัญลักษณ์ RSจอแสดงผลการขับขี่ Virtual Cockpit plus ความละเอียดสูงขนาด 12.3 นิ้ว แบบ 3 มิติ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลในขณะการขับขี่ง่ายเพียงแค่กดปุ่ม “view” บนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น หน้าจอแบบ RS แสดงผลแบบสปอร์ตเช่นเดียวกับมาตรวัดของรถแข่ง จอแสดงผล MMI Navigation plus ด้วยปลายนิ้วสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว มาพร้อมกล้อง 360 องศาสมรรถนะแบบรถแข่งกับการใช้งานที่ลงตัว เป็นอีกความโดดเด่นที่ลือเลื่องของ Audi RS 6 Avant ด้วยพื้นที่ห้องโดยสารที่กว้างขวางให้ความสะดวกสบายทำให้ Audi RS 6 Avant เป็นรถสปอร์ตสมรรถนะสูงที่ตอบโจทย์การเดินทางท่องเที่ยวของคุณและครอบครัวได้อย่างสนุก มั่นใจ และรื่นรมย์ไปกับหลังคาพาโนรามิคที่สามารถเปิดรับลมและแสงสว่างเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยของ Audi RS 6 Avant จัดเต็ม เช่น ระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุแบบพื้นฐาน (Audi pre sense basic) ระบบแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมด้านข้างและด้านท้ายรถเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลัง (Rear cross-traffic assist) เป็นต้นAudi RS 6 Avant มีให้เลือกตามมาตรฐานถึง 7 เฉดสี คือ Floret silver metallic, Glacier white metallic, Mythos black metallic, Daytona grey pearl effect, Nardo grey solic, Ultra blue metallic, Tango red metallic พร้อมมีสีพิเศษแบบด้านให้เลือกอีก 4 สี คือ Floret silvermatte effect, Glacier white matte effect, Daytona grey matte effect และ Nardo grey matte effect โดยเปิดจองแล้วตั้งแต่วันนี้ที่โชว์รูมอาวดี้ ทั่วประเทศสำหรับลูกค้าที่สนใจยลโฉม Audi RS 6 Avant แต่ไม่อยากเดินทางมาโชว์รูม สามารถติดต่อขอรับบริการ Chat & Shop โดยดูรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ช่องทางออนไลน์ หรือสอบถามส่วนงานบริการลูกค้าประจำโชว์รูมและศูนย์บริการอาวดี้ทุกแห่ง รวมถึงโชว์รูมและศูนย์บริการอาวดี้ แห่งใหม่ ถนนราชพฤกษ์ และจังหวัดอุดรธานีAudi เป็นรถยนต์นำเข้าทุกรุ่น ลูกค้าที่ออกรถใหม่จะได้รับการดูแลจาก Audi Protection การรับประกันรถใหม่ 5 ปี หรือระยะทาง 150,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน รถไฟฟ้า Audi e-tron ใหม่ทุกรุ่นรับประกันแบตเตอรี่อยู่ที่ 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน และบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Roadside Assistance ทั่วประเทศ 24 ชั่วโมง นาน 5 ปี ลูกค้าอาวดี้สามารถมั่นใจกับงานบริการหลังการขาย ซึ่งมีมาตรฐานคุณภาพเดียวกันทุกสาขา โดยในช่วงสถานการณ์โควิดนี้ เปิดบริการ ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 08.00-18.00 น. และในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-18.00 น. หรือโทรนัดหมายได้ที่• Audi Centre Thailand 02-765-8888• Audi New Petchburi 02-023-4888• Audi Pattaya 038-197-888• Audi Phuket 076-646-666• Audi Service Chiang Mai 052-081-188• Audi Service Ratchapruek 02 034 5888• Audi Udornthani 093-161-5588