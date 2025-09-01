สจล.เตรียมผุด “Eastern KMITL Campus” วิทยาเขตแห่งใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา ตอบโจทย์ "EEC - Global Learning"

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายกฤษณ ไทยดำรงค์ กรรมการสภาสถาบัน และคณะทำงานวิทยาเขตฉะเชิงเทรา รวมถึงผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ เช่น สภาอุตสาหกรรม, องค์การบริหารส่วนจังหวัด, หอการค้า และสถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการจัดตั้ง “Eastern KMITL Campus”
การจัดตั้งวิทยาเขตแห่งนี้เป็นไปตามเป้าหมายของสถาบันที่มุ่งสู่การเป็น Global Learning เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ในภาคตะวันออกและเชื่อมโยงกับวิทยาเขตใหญ่ที่ลาดกระบัง โดยมีนโยบายสนับสนุนให้พื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งการเรียนรู้แบบครบวงจร ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดผาณิตาราม ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. กล่าวว่า การจัดตั้ง Eastern KMITL Campus ที่ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นก้าวสำคัญของสถาบันในการขยายพื้นที่การเรียนรู้สู่ภูมิภาคตะวันออก เพื่อให้การศึกษาและการวิจัยเข้าถึงชุมชนและภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น โดย สจล. มุ่งหวังให้วิทยาเขตแห่งนี้เป็นทั้งศูนย์กลางการพัฒนากำลังคนคุณภาพที่สอดรับกับความต้องการของ EEC และเป็นพื้นที่ที่ชุมชนสามารถมีส่วนร่วม เติบโต และพัฒนาไปพร้อมกันกับสถาบัน ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าฯ (KLLC) ถือเป็นหน่วยงานหลักในการ Reskill Upskill New Skill ผ่านหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตร Non Degree เพื่อสร้างศักยภาพของคนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน
ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานสำคัญใน 3 มิติ ได้แก่
1. เตรียมวิศวะ โดยจัดทำหลักสูตรอบรมครู/อาจารย์ Train the Trainers เมื่อครูหรืออาจารย์ผ่านการอบรมแล้ว สามารถนำหลักสูตรไปใช้สอนในต้นสังกัด พร้อมทำ MOU และ MOA ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์, โครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เรียนและสอบเก็บหน่วยกิตเพื่อโอนย้ายเข้าสู่มหาวิทยาลัย หรือเพื่อ Up-Skill ความรู้ของตนเอง ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมแล้ว 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา, โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา), โรงเรียนดัดดรุณี, โรงเรียนเบญจมรังสฤษฎิ์ 2 และโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ โดยในอนาคตยังเปิดกว้างให้โรงเรียนอื่นๆ เข้าร่วมได้
2. หลักสูตร Non-Degree / Upskill-Reskill โดย สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าฯ (KLLC) ภายใต้การดูแลของ รศ.ดร.ยลพัชร์ อารีรบ ทำหน้าที่หลักในการพัฒนาทักษะบุคลากร ผ่านการจัดอบรม Reskill, Upskill และ New Skill ด้วยหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตร Non-Degree เพื่อสร้างศักยภาพบุคลากรในจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ใกล้เคียงให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน EEC พร้อมทั้งวางแผนต่อยอดสู่ Degree Program ผ่านระบบ Credit Bank
3. ผังแม่บทและความสัมพันธ์กับชุมชน โดย สจล. จะร่วมมือกับท้องถิ่นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ เสริมสร้างความปลอดภัย การคมนาคม และที่พักอาศัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนโดยรอบ