สจล. จับมือ BUCT จัดประชุมวิชาการนานาชาติที่ปักกิ่ง โชว์งานวิจัยล้ำสมัย

สจล. ร่วมกับ BUCT มหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนด้านวัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดประชุมวิชาการนานาชาติที่ปักกิ่ง พร้อมยกระดับความสัมพันธ์เมื่อเร็วๆ นี้ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผศ. ดร.วิภู ศรีสืบสาย รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีนวัตกรรมบูรณาการ (SIITec) และรองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย Beijing University of Chemical Technology (BUCT) มหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนด้านวัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาเทคโนโลยีเคมี จัดประชุมวิชาการนานาชาติที่ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน กับ 2 งานประชุมสำคัญ ได้แก่ The 4th International Conference on Science and Technology of Emerging Materials และ The 11th International Conference on Engineering Applied Sciences and Technology (STEMa - ICEAST 2025) ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ได้เดินทางเข้าเยี่ยม BUCT เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลทางวิชาการ และเยี่ยมชมความก้าวหน้าด้านนวัตกรรม ผลงานวิจัยต่างๆ และเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างต่อเนื่องกล่าวว่า การประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยอันล้ำสมัยในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบูรณาการ และความร่วมมือในหลักสูตร 2 ปริญญา (2+2) ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษา สจล. ให้มีความรู้ความสามารถที่โดดเด่นและพร้อมสำหรับการแข่งขันในเวทีโลก