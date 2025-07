ถาปัตย์ สจล. ผนึก TOA ปั้นนักออกแบบรุ่นใหม่ พร้อมเผชิญโลกอนาคต

สำหรับพิธีลงนามจัดขึ้น ณ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล. โดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้ง 2 องค์กรเข้าร่วมงาน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล., ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ, นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), นายนพคุณ ปัญญาเสริมสุข ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมในการลงนามกล่าวว่า สถาบันและTOA ทำบันทึกข้อตกลง โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การวิจัย และการแบ่งปันประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้ง 2 ฝ่าย โดยกำหนดกิจกรรมที่ทั้ง 2 ฝ่ายจะดำเนินการร่วมกัน ได้แก่ การตกลงร่วมกันในการสนับสนุนและแบ่งปันข้อมูลเพื่อดำเนินการพัฒนางานวิจัย เพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนในชั้นเรียน รวมถึงการดำเนินการร่วมกันส่งเสริมในการวิจัย หรือกิจกรรมใดๆ รวมไปถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และร่วมกันพัฒนาด้านวิชาการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการกำหนดความรับผิดชอบ และสิ่งจำเป็นสำหรับการจัดการกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง TOA ยังยินดีรับนักศึกษาของ สจล. เข้าทำการฝึกงานภาคฤดูร้อนหรือสหกิจศึกษาอีกด้วยกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้ยังถือเป็นการผสานพลังร่วมกัน เพื่อผลักดันโครงการความร่วมมือสร้างนักสร้างสรรค์แห่งอนาคต ภายใต้แนวคิด “EMPOWERING FUTURE CREATORS: TOA x KMITL ACADEMIC PARTNERSHIP” เป็นการสร้างพื้นที่การเรียนรู้และการออกแบบที่ทันสมัย ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อร่วมกันยกระดับองค์ความรู้ด้านศิลปะ การออกแบบ และนวัตกรรมควบคู่กับการพัฒนาทักษะของนักศึกษาให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมี คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการนำร่องภายใต้แนวคิด “EMPOWERING FUTURE CREATORS: TOA X KMITL ACADEMIC PARTNERSHIP” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริงผ่านความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมโดยมีโครงการสร้างสรรค์ที่เตรียมดำเนินการ อาทิ TRACE OF ART บันทึกร่องรอยของศิลปะในพื้นที่จริงผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม, โครงการสร้างสรรค์ภาพศิลปะบนกำแพงอาคารปฏิบัติการนิเทศศิลป์ ปลุกชีพพื้นที่การเรียนรู้ด้วยศิลปะ, Paint Bucket is Palette การตีความถังสีให้กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์, Storytelling Marketing สร้างแบรนด์ให้มีชีวิตผ่านเรื่องเล่าจากสี, SPECTRUM OF UNITY – เอกภาพแห่งความหลากหลายในงาน Art Street 2026 โครงการ “เช็ค เฉด (ที่) ใช่ หาสีประจำตัว” ค้นหาสีที่สะท้อนตัวตนผ่านกระบวนการวิเคราะห์และสร้างสรรค์ทางศิลปะ เพื่อส่งเสริมการรู้จักตนเองและการใช้สีอย่างมีอัตลักษณ์, Environmental Portraiture Collaboration Color, Space, and Identity และ URBAN CANVAS สีสันชีวิต KMITL x TOA โครงการปรับภูมิทัศน์หรืออัตลักษณ์สถานที่ต่างๆ ให้เกิดความสวยงามและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ชมงานศิลปะความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงโลกของการศึกษาเข้ากับการลงมือทำจริงในอุตสาหกรรม สร้างโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้าน พร้อมเติบโตเป็น “นักสร้างสรรค์แห่งอนาคต” ที่มีพลัง ความรู้ และความรับผิดชอบต่อสังคม