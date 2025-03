แกร็บฟู้ด มอบ 3 รางวัลพิเศษ พร้อมยกย่อง 60 "สุดยอดร้านอาหารแห่งปี"

จัดงานประกาศภายใต้ธีมเพื่อยกย่องที่ได้รับการการันตีคุณภาพจากพลังเสียงของผู้ใช้บริการ พร้อมเชิดชูเกียรติผู้ขับเคลื่อนวัฒนธรรมและยกระดับวงการอาหารไทย ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวัฒนธรรม ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศแกร็บฟู้ด ผู้นำแอปสั่งอาหารในประเทศไทย จัดงานประกาศภายใต้ธีม “The Power of Your Voice” เพื่อยกย่อง “60 สุดยอดร้านอาหารแห่งปี” ที่ได้รับการการันตีคุณภาพความอร่อยยกนิ้วจากพลังเสียงของผู้ใช้บริการจริง พร้อมเชิดชูเกียรติผู้ขับเคลื่อนวัฒนธรรมและยกระดับวงการอาหารไทยด้วยได้แก่กับร้าน Butterbear ผู้สร้างปรากฏการณ์โด่งดังไกลถึงต่างประเทศซึ่งมอบให้กับ อัจฉรา บุรารักษ์ เจ้าของร้านอาหารในเครือ iberry Group และซึ่งมอบให้ร้าน Khao-Sō-i (ข้าวโซอิ) ผู้เผยแพร่เมนูข้าวซอยไปสู่เวทีโลก เพื่อร่วมส่งเสริมและต่อยอดนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหาร ซึ่งช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศเปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลายไปสู่ระดับนานาชาติ และกระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบาย “วัฒนธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” โดยมีเป้าหมายส่งเสริมคุณค่าและมูลค่า “อาหารไทย” ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เข้าถึงได้ง่ายและได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วโลก ที่สำคัญเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรม พัฒนาสู่ทุนทางเศรษฐกิจในการสร้างงานสร้างรายได้ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทย โดยเฉพาะการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ผ่านอัตลักษณ์ไทยอย่าง “อาหารไทย” ผ่านเวทีประกาศรางวัล #GrabThumbsUp Awards 2025 โดยรางวัลนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบุคลากรในวงการอาหารไทยที่ให้ความสำคัญกับการรักษาคุณภาพ รสชาติและมาตรฐาน แต่ยังเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จในการยกระดับวงการอาหารไทยสู่ระดับสากลด้วย ในนามของกระทรวงวัฒนธรรม เราขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในวันนี้ และขอสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์และยกระดับอาหารไทยอันทรงคุณค่าต่อไปเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยของเราสู่สากลอย่างต่อเนื่องกล่าวว่า “งานประกาศรางวัล #GrabThumbsUp Awards 2025 ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด ‘The Power of Your Voice’ เพื่อตอกย้ำถึงจุดแข็งของซับแบรนด์ #GrabThumbsUp (ร้านอร่อยยกนิ้ว) ที่สะท้อนเสียงและพลังความนิยมของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง โดยร้านอาหารที่ได้รับรางวัลในปีนี้ถือเป็นตัวแทนของคุณภาพและความอร่อยที่ได้รับการการันตีจากผู้ใช้บริการแกร็บฟู้ด ผ่านการพิจารณาอย่างเข้มข้นและครอบคลุมในหลายมิติ ทั้งด้านรสชาติอาหาร คุณภาพในการให้บริการ มาตรฐานในการบริหารจัดการ ชื่อเสียงของร้าน ตลอดจนความนิยม โดยต้องมีคะแนนความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการจริงไม่ต่ำกว่า 4.6 (จากคะแนนเต็ม 5) และได้รับการรีวิวในเชิงบวกไม่น้อยกว่า 100 เสียง นอกจากนี้ อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือการเปิดตัว 3 รางวัลใหม่ เพื่อยกย่องผู้ประกอบการร้านอาหารที่ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมและวงการอาหารไทยไปสู่ระดับสากล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ผ่านเอกลักษณ์อาหาร ตอกย้ำบทบาทของแกร็บฟู้ดในฐานะแพลตฟอร์มที่สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการ และพร้อมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง”สำหรับในปีนี้มีร้านอาหาร 844 ร้านจากทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลการันตีความอร่อยยกนิ้วจาก #GrabThumbsUp Awards 2025 โดยมี 60 ร้านที่คว้ารางวัล “สุดยอดร้านอาหารแห่งปี” ในหลากหลายสาขา ซึ่งมีไฮไลท์สำคัญ ดังนี้๐ สุดยอดร้านดาวรุ่งมาแรงแห่งปี เป็นของร้าน Oh! Juice เจ้าของเมนูสมูตตี้สุดฮิตที่สร้างกระแสไวรัลบนโลกออนไลน์ ตอบรับเทรนด์ไลฟ์สไตล์คนรักสุขภาพ ซึ่งสร้างยอดขายไปอย่างถล่มทลายจนเติบโตขึ้นกว่า 400% ภายในระยะเวลา 3 เดือน๐ สุดยอดร้านรัก(ษ์)โลกและสิ่งแวดล้อมแห่งปี เป็นของ Ohkaju ร้านอาหารที่ยึดมั่นในแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การพัฒนาและคัดสรรแหล่งวัตถุดิบถึงการดูแลชุมชน๐ สุดยอดเมนูยอดนิยมแห่งปี ได้แก่ ดูไบช็อกโกแลต (ช็อกโกแลตสอดไส้คูนาฟ่าพิสตาชิโอ) สุดฮอตจาก The Rolling Pinn และทาร์ตไข่สูตรฮ่องกงจากร้าน YOLK อีกหนึ่งเมนูยอดฮิตแห่งย่านบรรทัดทอง๐ สุดยอดแคมเปญการตลาดแห่งปี กับร้าน Guss Damn Good แบรนด์ไอศกรีมสุดครีเอทีฟที่สร้างสรรค์รสชาติใหม่ๆ และการคอลแลปที่น่าตื่นเต้นออกมาเซอร์ไพร์สผู้บริโภคตลอดทั้งปี๐ สุดยอดร้านเรตติ้งสูงสุดของ GrabFood ตกเป็นของ 1:2 Coffee ร้านกาแฟคุณภาพคับแก้วจากเชียงราย ที่เสิร์ฟกาแฟรสละมุนในราคาที่เข้าถึงได้ การันตีด้วยคะแนนรีวิวถล่มทลาย๐ สุดยอดร้านขายดีแห่งปีบน GrabFood มอบให้กับร้าน Emily's Chicken Noodles เจ้าของเมนูเส้นหมี่ไก่ฉีกซิกเนเจอร์ รสชาติที่ใครได้ลองแล้วเป็นต้องติดใจ๐ สุดยอดผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ ได้แก่ วิน เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร ตัวแทนจาก SOURI ร้านขนมขวัญใจสายหวานที่ขึ้นชื่อเรื่องมาการองชิ้นโต โดดเด่นด้วยภาพจำสีพาสเทลน่ากิน เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เติบโตและขยายสาขาอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมารางวัลพิเศษที่มอบให้ของ GrabFood ได้แก่ อาเล็ก-ธีรเดช เมธาวรายุทธ พระเอกหนุ่มสายฟู้ดดี้เจ้าของช่อง AlekT Official กิ๊ก-อารยา พานิชกุลพูลผล จากเพจ วันนี้กินไรดีวะ กับเอกลักษณ์การพากย์ที่ทำให้หลายคนอยากพุ่งตัวตามไปชิม และ นัท-อภิวิชญ์ เอกธาราวงศ์ ยูทูบเบอร์จากช่องสุดฮอต NutApiwich ที่เดินทางไปลิ้มลองร้านดังทั่วโลก“รางวัล #GrabThumbsUp Awards ในปีนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังเสียงของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในปีนี้ และขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ร้านอาหารทุกท่านที่ทุ่มเทพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการร่วมกันกับเรามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการร้านอาหารอื่นๆ บนแพลตฟอร์มของเรา แกร็บฟู้ดจะเดินหน้าพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารให้เติบโตพร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต” นางสาวจันต์สุดา กล่าวเสริม