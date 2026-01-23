xs
ผู้ว่าฯ ลพบุรีนุ่งโจงกระเบนสวมชุดไทย ลุยพื้นที่ช่องสาริกา ดัน “ท่องเที่ยวเชิงเกษตร” ชูสินค้าเด่น สร้างรายได้ชุมชนยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ลพบุรี – ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี แต่งกายชุดไทยลงพื้นที่ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม เดินหน้ายกระดับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ ชูจุดเด่นสินค้าเกษตร–วิถีชุมชน ขับเคลื่อนเส้นทาง One Day Trip กระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างมั่นคงและยั่งยืน

วันนี้( 23 ม.ค.) นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายธงอาจ จันทร์แดง เกษตรจังหวัดลพบุรี และนางสาววิมลฤดี ฟักมณี รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี นำคณะลงพื้นที่ศึกษาดูงานและร่วมหารือกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ ณ วัดถ้ำบ่อทอง ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

การลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของตำบลช่องสาริกา หวังนำต้นทุนทางธรรมชาติ วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ชุมชน มาพัฒนาเป็นกิจกรรมท่องเที่ยว สร้างมูลค่าเพิ่มและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง

โดยได้กำหนดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรในรูปแบบเส้นทาง One Day Trip จำนวน 3 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 วัดถ้ำบ่อทอง สำหรับไหว้พระขอพร จุดที่ 2 เยี่ยมชมสวนฟักทอง ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรขึ้นชื่อของตำบลช่องสาริกา และจุดที่ 3 เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกต้นจันผาบ้านปากช่องสาริกา

นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า ตำบลช่องสาริกามีต้นทุนด้านการเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ดีอยู่แล้ว หน้าที่ของจังหวัดคือการเติมเต็มในด้านการยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้สอดรับกับยุคปัจจุบัน การทำตลาดเชิงเรื่องราว (Storytelling) และการพัฒนามาตรฐานการบริการ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่คุ้มค่า สร้างความประทับใจ และเกิดการท่องเที่ยวซ้ำ

ทั้งนี้ การลงพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม โดยเน้นการทำเกษตรปลอดภัย ควบคู่กับการนำนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์มาใช้ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น สร้างความมั่นคงทางรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป










