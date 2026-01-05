ลมหนาวหนุนลิ้นจี่สมุทรสงครามบานสะพรั่ง คาดผลผลิตทะลุ 5 พันตัน เดินหน้าดันตลาด–ท่องเที่ยวสวนผลไม้

สมุทรสงคราม - อากาศเย็นต่อเนื่องส่งสัญญาณบวก ลิ้นจี่สมุทรสงครามออกดอกแล้วกว่า 60% เครือข่ายเกษตรกรคาดปีนี้ผลผลิตพุ่งไม่ต่ำกว่า 5,000 ตัน เตรียมผนึกกำลังรัฐ–เอกชน ดันตลาดควบคู่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
วันนี้ (5 ม.ค.) นายชัยยันต์ เจียมศิริ ประธานเครือข่ายปรับปรุงคุณภาพไม้ผลจังหวัดสมุทรสงคราม นำคณะลงพื้นที่สำรวจการออกดอกของลิ้นจี่ ณ สวนลิ้นจี่ 200 ปี แหล่งปลูกลิ้นจี่รสชาติดีในตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา หลังสภาพอากาศเย็นต่อเนื่องหลายวันเอื้อต่อการแทงช่อดอกของลิ้นจี่ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด
นายชัยยันต์ เปิดเผยว่า อุณหภูมิช่วงกลางคืนในสวนลิ้นจี่ขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 19–20 องศาเซลเซียส ติดต่อกันหลายวัน ส่งผลดีต่อการออกดอกอย่างชัดเจน ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสงครามมีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่รวม 5,093 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ค่อม จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่าลิ้นจี่ออกดอกแล้วราว 60–70 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ และคาดว่าจะทยอยออกดอกครบถ้วนในระยะต่อไป
ด้านนายจิรศักดิ์ เฮงประเสริฐ อายุ 71 ปี เจ้าของสวนลิ้นจี่ 200 ปี หมู่ 5 ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา กล่าวว่า ปีนี้ลิ้นจี่รุ่นแรกติดดอกแล้วประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเทศกาลเช็งเม้ง และหากอากาศเย็นต่อเนื่องอีก 10 วัน ลิ้นจี่รุ่นที่ 2 และ 3 จะทยอยออกดอกเพิ่ม สามารถเก็บเกี่ยวต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมผลผลิตทั้งฤดูกาลไม่ต่ำกว่า 60–70 เปอร์เซ็นต์
นายชัยยันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการสำรวจพื้นที่อำเภออัมพวาและอำเภอบางคนที พบแนวโน้มผลผลิตเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าหากไม่มีพายุฝนเข้ามากระทบในช่วง 2 สัปดาห์ข้างหน้า ปริมาณผลผลิตลิ้นจี่ทั้งจังหวัดจะไม่น้อยกว่า 5,000 ตัน
ในเชิงเศรษฐกิจ เครือข่ายฯ เตรียมผนึกกำลังเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด วางแผนบริหารจัดการผลผลิต จัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่าย ถนนผลไม้ และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเลือกซื้อลิ้นจี่ถึงสวน สร้างรายได้หมุนเวียนในพื้นที่ พร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลเกษตรกรตั้งแต่ระยะต้น เพื่อสร้างความมั่นใจด้านการผลิตและการตลาดอย่างเป็นระบบ