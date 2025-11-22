สมุทรสงครามอากาศเย็นต่อเนื่อง เกษตรกร ลุ้นลิ้นจี่ออกดอกดี–พร้อมจับตาวิกฤตน้ำเค็มรุกล้ำ

สมุทรสงคราม - อุณหภูมิในสมุทรสงครามลดเหลือ 22–23 องศาฯ ส่งสัญญาณบวกต่อการออกดอกของลิ้นจี่ ขณะที่เกษตรกรเร่งเตรียมสวนรออากาศเย็นลงอีกระลอก ด้านเครือข่ายเกษตรกรห่วงน้ำเค็มหนุนสูงอาจทำดอกลิ้นจี่ร่วง วอนชลประทานเร่งบริหารน้ำผลักดันน้ำเค็มช่วงวิกฤต
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพอากาศในจังหวัดสมุทรสงครามเริ่มหนาวเย็นต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์นี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยราว 22–23 องศาเซลเซียส ซึ่งถือว่าเป็นช่วงอุณหภูมิที่ส่งผลดีต่อการกระตุ้นลิ้นจี่ให้เริ่มออกดอก หากอากาศเย็นลงเพิ่มจนต่ำกว่า 18–20 องศาเซลเซียสต่อเนื่องอีกประมาณ 10 วัน ก็จะช่วยให้ลิ้นจี่แทงช่อดอกได้ชัดเจนเหมือนฤดูกาลที่ผ่านมา ซึ่งสร้างรายได้ให้ชาวสวนรวมกว่าร้อยล้านบาท
นายชัยยันต์ เจียมศิริ ประธานเครือข่ายปรับปรุงคุณภาพไม้ผลจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ได้เตรียมสวนลิ้นจี่ไว้ครบถ้วนแล้ว ทั้งการตัดแต่งกิ่งและบำรุงโคนต้น เหลือเพียงการรอให้อุณหภูมิลดลงต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่เหมาะสม หากอากาศกลับมาร้อนขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ต้นลิ้นจี่อาจแตกใบอ่อนแทนการออกดอก ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตแน่นอน
อย่างไรก็ตาม ปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำยังเป็นความกังวลสำคัญของเกษตรกรลิ้นจี่ โดยเฉพาะหากน้ำทะเลหนุนสูงในจังหวะที่ต้นลิ้นจี่กำลังแทงช่อดอก อาจทำให้ดอกร่วงเสียหายยกสวน นายชัยยันต์จึงขอให้สำนักงานชลประทานจังหวัดสมุทรสงครามเร่งประสานเขื่อนแม่กลอง บริหารจัดการน้ำจืดเพื่อผลักดันน้ำเค็มอย่างต่อเนื่องในช่วงวิกฤตดังกล่าว เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและรักษาผลผลิตในปีนี้
สำหรับจังหวัดสมุทรสงครามมีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่รวม 5,087 ไร่ ครอบคลุมเกษตรกร 1,954 ครัวเรือน แบ่งเป็น อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 7 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก 6 ไร่ อำเภออัมพวา 1,095 ครัวเรือน พื้นที่ 2,248 ไร่ และอำเภอบางคนที 852 ครัวเรือน พื้นที่ 2,833 ไร่ โดยในฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา (ปี 2567–2568) ลิ้นจี่ให้ผลผลิตรวมกว่า 3,500 ตัน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 465 ล้านบาท