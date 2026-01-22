“อนุทิน” ลุยหาเสียงโคราช มั่นใจ “ภท.” ได้ ส.ส.เมืองย่าโมเพิ่ม โอ่ผลงานนายกฯ 4 เดือนนำแผ่นดินไทยกลับมาทุกตารางนิ้ว

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - “อนุทิน” ลุยหาเสียงช่วยลูกพรรคภูมิใจไทยสนามเลือกตั้งโคราช มั่นใจ “ภท.” ได้ที่นั่ง ส.ส.โคราชเพิ่มแน่นอน ชูผลงานนายกฯ 4 เดือนร่วมกองทัพเป็นหนึ่งเดียวนำผืนแผ่นดินไทยกลับมาเป็นของขวัญให้คนไทยได้ทุกตารางนิ้ว ปิดด่านชายแดนทำมันฯ ราคาพุ่ง รายได้เกษตรกรเพิ่ม แซะนโยบายแจกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้จริงเหมือน “คนละครึ่ง”
วันนี้ (22 ม.ค. 69) ที่โดมเทศบาลตำบลโนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ได้ขึ้นเวทีปราศรัยหาเสียงช่วย นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ ผู้สมัคร ส.ส.นครราชสีมา พรรคภูมิใจไทย เขตเลือกตั้งที่ 5 บุตรชาย นายวิรัช รัตนเศรษฐ อดีตแกนนำพรรคพลังประชารัฐ ท่ามกลางประชาชนมารอต้อนรับมอบดอกไม้ และเซลฟีจำนวนมาก โดยมี นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ ผู้สมัคร ส.ส.นครราชสีมา เขต 10 นายวิรัช รัตนเศรษฐ นางทัศนียา รัตนเศรษฐ มารอต้อนรับด้วย
หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้กล่าวปราศรัยหาเสียงบนเวทีหลากหลายประเด็น ทั้งประเด็นเรื่องความมั่นคง และประเด็นเรื่องเศรษฐกิจ โดยในบางช่วงบางตอนนั้นได้กล่าวถึงประเด็นความมั่นคงว่า ตลอดช่วงระยะเวลาสามถึงสี่เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นได้มีการประสานความร่วมมือกับทางกองทัพไปในทิศทางเดียวกันจนสามารถนำผืนแผ่นดินไทยกลับมาเป็นของขวัญให้แก่คนไทยได้ทุกตารางนิ้ว
พร้อมกับย้ำเรื่องประเด็นการปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชาว่า ไทยได้ประโยชน์มากกว่าเสียประโยชน์เนื่องจากสามารถสกัดกั้นสินค้าทางการเกษตรทั้งข้าว และมันสำปะหลังเถื่อนได้ อีกทั้งยังสามารถสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้ไหลเข้าสู่ประเทศไทยอีกด้วย อีกทั้งจากการปิดด่านนั้นยังทำให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากไม่มีผลกระทบจากการนำเข้ามันเถื่อนจากประเทศเพื่อนบ้าน
ภายหลังหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้กล่าวหลังการปราศรัยว่า การเลือกตั้งในครั้งนี้มีความมั่นใจว่าจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคภูมิใจไทยเพิ่มมากขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ย้ำต้องไม่กดดันตัวเองในการหาเสียง เพราะทางพรรคได้มีการคัดสรรผู้สมัครที่มีความเหมาะสมในแต่ละเขตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และย้ำจุดยืนว่าการหาเสียงของผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยนั้นจะไม่มีการฟาดงวงฟาดงาและใช้วาทกรรมโจมตีพรรคอื่น
หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยยังกล่าวย้ำด้วยอีกว่า การเลือกนายทวิรัฐเป็นผู้สมัครฯ ของพรรคไม่ใช่ว่าเป็นบ้านใหญ่ในพื้นที่ การเลือกนายทวิรัฐเพราะเห็นว่า นายวิรัช ผู้เป็นพ่อนั้นเป็นคนในพื้นที่และรู้จักปัญหาในพื้นที่เป็นอย่างดี และตัวผู้สมัครฯ เองก็มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดี