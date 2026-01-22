“อนุทิน” มั่นใจได้ สส.โคราชเพิ่ม ลั่นสรรหาผู้สมัครที่ดีที่สุด ยึดความสามารถ ไม่ขายบ้านใหญ่

“อนุทิน” มั่นใจรอบนี้ ภท.เจาะโคราชได้เก้าอี้เพิ่ม ลั่นสรรหาผู้สมัครที่ดีที่สุด ยึดความสามารถ ไม่ขายบ้านใหญ่ พร้อมนำเสนอนโยบาย ไม่ให้ร้ายสาดโคลน
เมื่อเวลา 11.40 น. วันที่ 22 ม.ค. ที่จังหวัดนครราชสีมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่หาเสียงจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเมื่อการเลือกตั้งปี 66 พรรคภูมิใจไทยเจาะพื้นที่ได้น้อย ครั้งนี้มีความมั่นใจจะได้เก้าอี้เพิ่มหรือไม่ ว่า โคราชคราวที่แล้วพรรคภูมิใจไทยได้มาแค่หนึ่งที่ ครั้งนี้เรามั่นใจว่าได้มากกว่าเดิม เราต้องมีช่องไม่ไปกดดันตัวเอง ไม่ไปกดดันพรรคคู่แข่งจนเกินไป และเราสรรหาผู้สมัครที่ดีที่สุดที่เรามีในแต่ละเขตและให้ผู้สมัครเหล่านั้นได้นำเสนอนโยบายต่อพี่น้องประชาชน ไม่ฟาดงวงฟาดงา ไม่ให้ร้ายใช้วาทกรรมในการสาดโคลนใส่กัน ไม่เอา
เมื่อถามว่า พื้นที่นี้ถือว่าเป็นพื้นที่ค่อนข้างยาก นายอนุทิน กล่าวว่า อย่างพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอพิมาย และอำเภอโนนสูง เราได้ นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ ผู้สมัคร สส.นครราชสีมา ซึ่งเป็นลูกชายของ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ที่เป็นผู้ที่ค่ำหวอดอยู่ในแวดวงการเมืองของโคราช เราได้ผู้สมัครที่มีความแข็งแรง มีความรู้ความสามารถมานำเสนอให้กับประชาชนในเขตนี้
เมื่อถามว่าจากการเป็นบ้านใหญ่เชื่อว่าจะสามารถปักธงได้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า นี่เราไม่ได้เสนอบ้านใหญ่ นายทวิรัฐ มีความรู้ ความสามารถ มีความทุ่มเทตั้งใจจะมาทำงานให้กับพี่น้องประชาชน มีครบคุณสมบัติที่จะมาเป็นผู้แทนราษฎร เราไม่ได้พิจารณาเพราะเขาเป็นลูกของบ้านใหญ่