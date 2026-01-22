สาวบุรีรัมย์บินข้ามประเทศร้องเอาผิด ตร. บิดสำนวนคดี เทศบาลฯรุกที่ดินทำลายทรัพย์สิน ทำคนผิดลอยนวล

บุรีรัมย์- หญิงชาวอ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ทำงานอยู่ญี่ปุ่น บินข้ามประเทศหอบหลักฐาน ร้องสอบเอาผิดตำรวจ ทำสำนวนคดีเทศบาลโนนสุวรรณละเมิดบุกรุกที่ดินขุดวางท่อและตัดต้นไม้ทำลายทรัพย์สิน บิดเบือนจากข้อเท็จจริงทำให้คนผิดลอยนวล ซ้ำเดินเรื่องร้องหลายหน่วยงานกว่า 1 ปี แต่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรม
วันนี้ (22 ม.ค.69) น.ส.ภัควดี มีพวงผล ชาวอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบันทำงานและพักอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ได้บินข้ามประเทศหอบหลักฐานทั้งโฉนดที่ดินแปลงเลขที่ 649 บริเวณบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ เนื้อที่ 208 ตารางวา , ภาพถ่าย , สำนวนคดี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทนายความ เข้าร้องเรียนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ให้ตรวจสอบเอาผิดพนักงานสอบสวน เพราะเชื่อว่ามีการบิดเบือนสำนวนคดี
กรณีที่มีการแจ้งความเอาผิดกับเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ ฐานละเมิด บุกรุกด้วยการใช้เครื่องจักร และบุคคล เข้าไปขุดวางท่อประปางบประมาณกว่า 23 ล้านบาท ในที่ดินของตนเองที่มีโฉนดโดยไม่ได้รับความยินยอม ทำให้ที่ดินได้รับความเสียหายประมาณ 1 งาน 45 ตารางวา และยังตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ปลูกมานานกว่า 10 ปี ไปจำนวน 5 ต้นด้วย
น.ส.ภัควดี กล่าวว่า ที่ตัดสินใจบินมาจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อมาร้องขอความเป็นธรรมและขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งยุติธรรมจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรม เพราะมีการร้องเรียนและแจ้งความดำเนินคดีกับเทศบาลโนนสุวรรณ และพวก ตั้งแต่เดือน ก.ย.2567 แต่ตำรวจมีการทำสำนวนบิดเบือนจากข้อเท็จจริง ลักษณะให้การช่วยเหลือผู้ถูกกล่าวหา ส่งผลให้การสั่งฟ้องคดีไปไม่ถึงผู้กระทำผิดจริง ซึ่งก่อนหน้านี้ตนได้มอบอำนาจให้ทนายความ แจ้งดำเนินคดีกับทางเทศบาลกับพวก ฐานละเมิดบุกรุกและทำให้เสียทรัพย์ พอสำนวนคดีถูกบิดเบือน ทำให้มีการเอาผิดแค่ลุงคนตัดต้นไม้เพียงคนเดียว แต่กลับไม่มีการดำเนินคดีกับผู้บริหารเทศบาลและพวกที่เป็นผู้สั่งการให้ทำ
ที่ผ่านมาพยายามทักท้วง และเรียกร้องความเป็นธรรมมาตลอด แต่จนถึงขณะนี้ผ่านไปกว่า 1 ปีแล้ว ก็ยังไม่ได้รับความยุติธรรม จึงได้นำเอกสารหลักฐานมาร้องยุติธรรมจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรม เพราะการที่ตัวเองเป็นแค่ประชาชนคนธรรมดา แต่คู่กรณีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็กลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ทั้งนี้ที่ผ่านมานอกจากจะถูกรัฐละเมิดบุกรุกทำให้เสียทรัพย์แล้ว ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปมาจากต่างประเทศ เสียเวลาทำมาหากินขาดรายได้กระทบไปถึงครอบครัว และต้องจ้างทนายความเพื่อเดินเรื่องคดี ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ยื่นเรื่องร้องไปยัง ป.ป.ช. , ป.ป.ท. ก็หวังว่าจะได้รับความยุติธรรม