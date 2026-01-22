"ยศชนัน"ลุยตลาดสดหนองคายอ้อนขอคะแนนพ่อค้าแม่ขาย

หนองคาย-ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ควงภูมิธรรม ลุยหนองคาย เดินตลาดเช้าทำเฝอกินเอง ไหว้ขอพรหลวงพ่อพระใส ก่อนอ้อนขอเสียงชาวหนองคายเทใจให้เพื่อไทยทั้ง 3 เขต
เช้าวันนี้ (22 ม.ค.69) พรรคเพื่อไทย นำโดยนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นายภูมิธรรม เวชยชัย ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่หาเสียงที่จังหวัดหนองคาย โดยได้ไปที่ตลาดโพธิ์ชัย ถนนประจักษ์ศิลปาคม เขตเทศบาลเมืองหนองคาย
ซึ่งในการเลือกตั้ง สส.ทุกครั้งที่ผ่านมา พรรคเพื่อไทยจะมาที่ตลาดเช้าแห่งนี้ มาพบปะประชาชน รับประทานอาหารเช้า ครั้งนี้มาช่วยผู้สมัครของพรรคทั้ง 3 เขต หาเสียง ในเขต 1 นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ หมายเลข 3 , เขต 2 นางสาวชนก จันทาทอง หมายเลข 1 และเขต 3 นายเอกธนัช อินทร์รอด หมายเลข 4
โดยเช้าวันนี้นายยศชนัน ได้แวะที่แผงร้านเฝอ หรือร้านก๋วยเตี๋ยว ภายในตลาดและโชว์ฝีมือทำเฝอรับประทานเอง ท่ามกลางเสียงเชียร์ให้กำลังใจของประชาชน แม่ค้าที่ตลาด ต้อนรับอย่างอบอุ่น มีการมอบพวงมาลัยดอกดาวเรืองให้กำลังใจด้วย
หลังจากนั้นได้พบปะพูดคุยมีปราศรัยย่อม ๆ ที่หน้าตลาด ก่อนจะนั่งสามล้อเครื่องเดินทางไปยังวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ซึ่งอยู่ใกล้กับตลาด คณะของนายชศชนัน ได้กราบสักการะ ไหว้ขอพรหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหนองคาย ให้ประสบความสำเร็จ สมหวังดังตั้งใจในการเลือกตั้งครั้งนี้ ต่อจากนั้นจะเดินทางไปขึ้นเวทีปราศรัยที่ อ.สระใคร จ.หนองคาย
โดย นายยศชนัน กล่าวกับพี่น้องประชาชนที่มาให้กำลังใจว่า ขอคะแนนให้กับผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยทั้ง 3 เขต เพื่อจะได้กลับมาทำงานเพื่อประชาชน แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ พักชำระหนี้เกษตรกร แก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง และทำตามนโยบายที่ประกาศไว้ขอให้ได้เข้าไปทำงาน ด้วยการลงคะแนนเลือกเบอร์ 9 พรรคเพื่อไทยและผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยในจังหวัดหนองคายทั้ง 3 เขต.