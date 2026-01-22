‘ยศชนัน’ เดินตลาดเช้าหนองคาย ไหว้ ‘หลวงพ่อพระใส’ วอนเลือกเพื่อไทยเหมา 3 เขต

‘ยศชนัน’ เดินตลาดเช้าทักทายชาวหนองคาย ไหว้ ‘หลวงพ่อพระใส’ เจ้าอาวาสอวยพรขอให้โชคดี วอน เหมา 3 เขต บอกครั้งที่แล้วเลือกคนผิดไม่สามารถทำงานด้วยกันส่งมอบนโยบายยาก พร้อมนั่งสกายแล็บชาวบ้านแห่ขอถ่ายรูป
เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 22 ม.ค. นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย เดินหาเสียงตลาดสดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย พบปะพ่อค้า แม่ค้า ประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของ ช่วยนายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ ผู้สมัคร สส.หนองคาย พรรคเพื่อไทย เขต 1 เบอร์ 3 และ น.ส.ชนก จันทาทอง ผู้สมัคร สส.หนองคาย เขต 2 เบอร์ 1 หาเสียง
เมื่อนายยศชนันมาถึงมีประชาชนรอถ่ายภาพ คล้องพวงมาลัยดอกดาวเรือง พวงมาลัยกล้วยฉาบ และคล้องผ้าขาวม้าให้
โดยนายยศชนัน เดินทักทายประชาชนที่มารอต้อนรับ พร้อมกล่าวทักทายว่า ความจริงเมื่อคืนนอนอยู่ที่นี่ แต่วันนี้ตอนเช้าคิดถึงพ่อแม่พี่น้องหนองคาย ต้องมาเจอให้ได้ หนองคายมีหลายอย่างที่ตนคิดว่า ที่นี่น่าจะต้องเป็นที่หนึ่งที่เป็นจุดหมายของประชาคมโลก เติมเงินให้กับหนองคาย ให้การท่องเที่ยว ให้กับเกษตรกร วันนี้มาที่ตลาดการค้าขายต้องกลับมาคึกคัก วันนี้หลายคนมารอ หน้าตาตนไม่เหมือนในรูป เพราะผ่านมาหลายงานแล้ว ด้านประชาชนตะโกนกลับทันทีว่า หล่อเหมือนเดิม
ทั้งนี้ เมื่อเช้าตนเดินดูแม่น้ำ ซึ่งอยากบอกว่า วันนี้เรื่องเกี่ยวกับค้าขาย เรื่องเกี่ยวกับเมืองปัญหายาเสพติดต่างๆ ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการค้าขายชายแดน เดี๋ยวพรรคเพื่อไทยกลับมารอบนี้จัดการให้ ครั้งนี้เป็นครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย จำเป็นต้องไปข้างหน้า เสถียรภาพทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญ ครั้งที่แล้วหากเราเลือกคนผิด หากเราเลือกคนที่ไม่สามารถทำงานด้วยกันได้กับภาพรวมของรัฐบาล จะทำให้การส่งมอบนโยบายเป็นไปได้ยาก วันนี้ตนอาสาเป็นนายกรัฐมนตรี และวันนี้ขอเดินไปด้วยกันกับพี่น้องหนองคายได้หรือไม่ 3 เขต เหมาเลยได้หรือไม่ และผู้สมัครเขต 1 เบอร์ 3 ของพรรคเพื่อไทยก็เป็นคนลงพื้นที่มาโดยตลอด มีคุณภาพ หลังจากนี้ตนต้องกลับมาซ้ำอีกครั้ง ขอยศชนันเข้าไปทำงาน
นายยศชนัน กล่าวอีกว่า วันนี้มีเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งที่เราจะเข้าไปดูแลทั้งระบบ ครั้งนี้มีความจำเป็นต้องดูแลเรื่องงบประมาณทั้งหมด ครั้งที่แล้วเรามีสส.ไม่เพียงพอทำให้เราไม่สามารถผลักดัน และขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว วิงวอนพี่น้องหนองคายทุกคนด้วยความจริงใจ วันนี้พรรคเพื่อไทยบุกอีสาน ขอเหมาหนองคายได้หรือไม่ เรื่องนี้ไม่ใช่ใครพูดก็ได้ แต่พูดแล้วเรามีแผน เรามีนโยบายพร้อมส่งมอบทันที ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก้หนี้ทั้งระบบ พักชำระหนี้เกษตรกร และนโยบาย 70 30 ขอกระตุ้นทั้งระบบอีกสักครั้ง เติมเงินให้พี่น้องหนองคาย
จากนั้นนายยศชนน และคณะได้เดินทักทายพี่น้อง พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดโพธิ์ชัย โดยได้ร่วมทานอาหารเช้า เมนูไข่กระทะ ก๋วยเตี๋ยวเวียดนาม (เฝอ) ข้าวจี่ และขนมปังเวียดนาม ที่เป็นอาหารประจำจังหวัดหนองคาย
โดยก่อนรับประทานอาหาร นายยศชนันอยากรู้วิธีการทำเฝอ จึงได้ขอลองทำเฝอ ซึ่งตลอดทางมีประชาชนทักทาย บรรยากาศเป็นกันเอง
โดยช่วงหนึ่ง มีแม่ค้าขอถ่ายรูป และบอกนายยศชนันว่า หน้าเหมือนนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ (พ่อ) ไม่เลือกได้ยังไง หลานของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยก่อนเดินออกจากตลาดโพธิ์ชัย ชาวบ้านบอกให้ไปไหว้หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัยจะได้สำเร็จ
จากนั้นนายยศชนัน ได้ขึ้นนั่งรถสกายแล็บ โดยมีประชาชนขอถ่ายรูปอย่างคึกคัก พร้อมด้วยนายภูมิธรรม เวชยชัย ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย มาที่วัดโพธิ์ชัย เพื่อสักการะหลวงพ่อพระใส และกราบนมัสการพระเทพวชิรคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย และเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พร้อมกับประพรมน้ำมนต์ ก่อนบอกว่า “ขอให้โชคดี”
ขณะที่ น.ส.ชนก บอกว่า อยากได้ 3 เขตยกจังหวัด โดยเจ้าคณะบอกว่า “ได้สิทธิ์นั้น”