สงสัยทำไสยศาสตร์กุมารทอง! พบกลุ่มคนปริศนาดอดทำพิธีที่เมรุเผาศพกลางดึก

เชียงใหม่-วัดและผู้ใหญ่บ้านไม่อยู่เฉย หลังพบกลุ่มคนขนเครื่องเซ่นไหว้ลอบทำพิธีปริศนาที่เมนุเผาศพหมู่บ้านกลางดึก สงสัยทำไสยศาสตร์กุมารทอง พบทำมาแล้วหลายครั้งเมื่อคนเข้าไปดูกลับหนีหาย ล่าสุดต้องตั้งกล้องตรวจสอบตลอดคืน
ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "รัชฎาภรณ์ สมัยนิยม" ซึ่งเป็นภรรยาของนายศรายุวัฒฑ์ เขื่อนแก้ว ผู้ใหญ่บ้านต้นโชค หมู่ 1 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ได้เผยแพร่คลิปที่ติดตั้งไว้บริเวณสุสานบ้านต้นโชคในช่วงเวลากลางดึก หลังจากผู้ใหญ่บ้านได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มคนขนของเซ่นไหว้เข้าไปอยู่ในบริเวณเมรุเผาศพเก่าภายในสุสานดังกล่าว จากนั้นมีทำพิธีกรรมบางอย่างตรงเมรุเผาศพ โดยมีการวางเครื่องเซ่นไว้ทั้งหมากพลู บุหรี่ขี้โย น้ำแดง น้ำเปล่า สุราขาว ลาบดิบ ขนมหวาน มีการจุดเทียนและการเผาสิ่งของบางอย่าง
หลังจากได้รับแจ้งนายศรายุวัฒฑ์พร้อมชาวบ้านได้ไปตรวจสอบพบว่าที่ปัจจุบันเมรุเผาศพนี้ไม่ได้นำมาการใช้งานบ่อยครั้งนักเพราะมีการสร้างเมรุใหม่ แต่ก็พบสิ่งของที่กลุ่มคนลึกลับนำไปวางไว้รวมทั้งมีร่อยรองการจุดเทียนและเผาสิ่งของบางอย่าง ฯลฯ อย่างไรก็ตามไม่พบบุคคลต้องสงสัยและไม่ทราบว่าเป็นใครรวมทั้งมาทำพิธีกรรมใดในสถานที่ที่ไม่น่าไปในช่วงกลางดึก จากการสอบถามชาวบ้านทราบว่าขณะที่กลุ่มคนดังกล่าวทำพิธีกรรมได้มีชาวบ้านที่อยู่ใกล้สุสานพบเห็นและเคยเดินเข้าไปตรวจสอบครั้งหนึ่งแล้วแต่ปรากฎว่าเมื่อเข้าไปดูกลุ่มคนนั้นก็ออกจากสุสานไปจนหมดแล้ว ดังนั้นล่าสุดทางผู้ใหญ่บ้านและทางวัดจึงได้ติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ตามจุดสำคัญ เพื่อตรวจสอบว่ากลุ่มคนดังกล่าวจะกลับมาทำพิธีอีกครั้งหรือไม่
นายศรายุวัฒฑ์ กล่าวว่าก่อนเกิดเหตุคนทำพิธีลึกลับนี้ได้มีชาวบ้านที่ทำสวนอยู่ใกล้กับสุสานพบเห็น ซึ่งเขาก็ได้เข้าไปตรวจสอบดูแล้วแต่เมื่อไปถึงบริเวณเมรุเผาศพเก่าก็ไมพบเห็นใครโดยเหลือไว้แต่เพียงเครื่องเซ่นไหว้ เบื้องต้นคาดว่าอาจจะมีกลุ่มคนที่เข้าไปทำไสยศาสตร์กุมารทองหรือเผาอำพราง ล่าสุดชาวบ้านจึงร่วมกันทำความสะอาดและนำสิ่งของที่กลุ่มคนนั้นเอาไปไว้ออกไปหมดรวมทั้งติดกล้องวงจรปิดตรวจสอบแล้ว
ด้านนายบุญส่ง ปรัชนี อายุ 69 ปี ชาวสวนที่อยู่ใกล้สุสานกล่าวว่าตนเป็นคนพบเห็นว่ามีกลุ่มคนเขาไปทำพิธีกรรมในช่วงเวลากลางคืน ทั้งๆ ที่ตามปกติแล้วบริเวณนั้นจะไม่มีใครอยู่แน่นอน แต่ช่วงหลังๆ ตนพบเห็นมีกลุ่มคนเข้ามาทำแบบนี้หลายครั้ง เมื่อเห็นว่าผิดปกติจึงได้รีบแจ้งผู้ใหญบ้านและกรรมการหมู่บ้านให้ได้รับทราบดังกล่าว.