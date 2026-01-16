ใช้งานหนักวัดราษฎร์ประคองธรรมเผาศพฟรี เตาระเบิดวอนผู้ใจบุญบริจาคช่วยเหลือสร้างใหม่

วัดราษฎร์ประคองธรรมเผาศพฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เตาเผาใช้งานเกินกำลังจนระเบิด ต้องขอยืมเตาเอกชนใช้ชั่วคราว
เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2569 ที่วัดราษฎร์ประคองธรรม ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เนื่องด้วยทางวัดมี “โครงการบ้านหลังสุดท้าย” ที่ช่วยเผาศพไม่มีญาติ หรือมีญาติแต่ไม่มีทรัพย์ ทำให้ในแต่ละวันทางวัดจำนวนมาก ซึ่งทางวัดไม่เคยเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผ่านมาเมรุแต่ละหลังก็ใช้งานหนักมาตลอด ผุพังก็ซ่อมแซมกันไป ล่าสุด เตาเผาที่ 4 และ 5 ได้พังเสียหาย เหตุเกิดในช่วงที่ขณะเผาศพ ควันได้ฟุ้งกระจายออกตามรอบๆเตา ทางวัดจึงต้องจำเป็นต้องทุบทั้ง 2 เตา เพื่อสร้างขึ้นมาใหม่ ซึ่งทุกวันนี้ต้องขอยืมเตาเผาศพของเอกชนมาก่อน เนื่องจากที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่เผาศพในแต่ละวัน
พระกิตติวชิรธาดา เจ้าคณะอำเภอบางใหญ่, เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประคองธรรม กล่าวว่า ทางวัดมีเตาเผาศพจำนวนหลายเตา ซึ่งเตาที่ 4 และ 5 เราซ่อมแซมและประคับประคองมาหลายเดือนแล้ว เพราะว่าใช้งานหนัก จนถึงตอนนี้ทนไม่ไหวแล้ว วันนี้จึงทำพิธีทุบเตาเผาศพทิ้ง เพราะเตาที่ 4 และ 5 ใช้ผนังเดียวกัน จึงต้องทุบทั้ง 2 เตา แล้วทำใหม่ วัดของเราเผาศพในแต่ละวันจำนวนเยอะ โดยเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เราเผาไปทั้งหมด 92 ศพ ที่เผาเยอะเพราะ 1.ไม่มีญาติ 2.ญาติไม่มีทรัพย์ ทุกท่านแนะนำมาวัดนี้ได้เลย ไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะมีญาติโยมคอยช่วย เหลือ ครั้งนี้ต้องทำเตาใหม่ จำนวน 2 เตา ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท หากญาติโยมท่านใดมีกำลังทรัพย์ เชิญมาร่วมสร้างบ้านหลังสุดท้ายให้คนไม่มีญาติ และศพที่มีญาติแต่ไม่มีทรัพย์ เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านร่วมบุญมาเราส่งต่อถึงมือผู้ยากไร้ทุกคน
ผู้รับเหมาสร้างเมรุ กล่าวว่า สาเหตุที่เตาเผาพังไว เพราะมาจากการเผาศพต่อเดือนมากกว่าวัดทั่วไป โดยวัสดุทนไฟที่เราทำมามันทนความร้อนได้ที่ 1,400 องศา แต่ก็มีอายุการใช้งานที่เป็นชั่วโมงของมันอยู่ที่ 6,000-8,000 ชั่วโมง อย่างเช่น วันที่ 2 ม.ค. ที่ผ่านมา ทางวัดราษฎรประคองธรรมได้เผาศพไป จำนวน 12 ศพ แก่ผู้ยากไร้ ไม่มีญาติ หรือเป็นความประสงค์ต่อผู้ที่จากไปเองโดยสั่งเสียไปก่อนเสียชีวิต ซึ่งมีแบบนี้ต่อเนื่องมาโดยตลอดจึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้อายุการใช้งานได้ไม่ยาวนานเหมือนกับวัดอื่นๆ ซึ่งที่วัดราษฎร์ประคองธรรม ได้เผาศพใน 1 เดือน ไม่ต่ำกว่า 80 ศพ โดยปกติแล้วเตาเผาของเราสามารถเผาต่อเนื่องได้เพียง 4 ศพต่อวันเท่านั้น ซึ่งเตาที่พังเราก็จะรื้อออกและเอาเตาใหม่มาลง เพราะว่าซ่อมไม่คุ้มเท่ากับทำใหม่ หากซ่อมไปก็จะเสียไปเรื่อยๆ ใช้เวลาทำเตาใหม่ ประมาน 15 -20 วัน โดยใช้งบประมานอยู่ที่ เตาละ 1,500,000 บาท ต่อ 1 หากใช้ 2 เตา ก็ราคาอยู่ที่ 3,000,000 บาท