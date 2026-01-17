งวดนี้ส่งท้าย!คอหวยขอโชค “งูใหญ่พญาเข็ก”ก่อนป่าไม้ปิดยาวไม่มีกำหนด

เพชรบูรณ์ - คอหวย/นักเสี่ยงโชค ยังเข้าขอเลขเด็ดจากหินรูปงูใหญ่ “พญาเข็ก” หรือหินซันแครกริมฝั่งน้ำเข็ก เขาค้อ หวังได้เลขเด็ดเป็นงวดสุดท้าย ก่อนป่าไม้ส่อปิดป้องกันไฟป่าแบบไม่มีกำหนดเปิด
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงได้ออกประกาศปิดเส้นทางการเข้าชมหินงูยักษ์ที่อยู่ริมน้ำเข็ก ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดยแจ้งว่าเนื่องจากในขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูแล้ว ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ปัญหาหมอกควัน และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับมีความจำเป็นต้องดำเนินการฟื้นฟูและคืนสภาพพื้นที่บริเวณหินคล้ายงู หรือหินซันแครกให้กลับสู่สภาพสมบูรณ์
ดังนั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2563 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2568 ประกาศปิดพื้นที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติ หินคล้ายงู หรือหินซันแครก ณ บ้านเข็กน้อย ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ และห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2569 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2569
ทั้งนี้ได้รับการแจ้งเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ว่าเป็นการปิดโดยไม่มีกำหนด ซึ่งต้องดูสถานการณ์และความเหมาะสม ดังนั้นจึงขอให้ติดตามข่าวสารการเปิดแหล่งท่องเที่ยวผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊กของอุทยานทุ่งแสลงหลวง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าถึงแม้จะมีคำสั่งปิดแต่ก็ยังมีการจัดสถานที่สำหรับการสักการะบูชาขอโชคลาภจากรูปภาพ รวมทั้งนำสิ่งของแก้บนมาถวายได้ ที่บริเวณด้านทิศเหนือซึ่งเป็นที่ดินของชาวบ้าน โดยได้จัดสถานที่จอดรถและสถานที่ไว้บริการผู้ศรัทธาสำหรับจุดธูปเทียนสักการะรูปภาพและวางเครื่องเซ่นไหว้
ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาจากจังหวัดสกลนครได้เดินทางนำไข่มาแก้บนหินคล้ายงูหรือที่ผู้ที่ศรัทธาเรียกว่า “พญาเข็ก”เนื่องจากโชคดีในงวดที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ก็ได้จุดธูปเสี่ยงทายเพื่อขอเลขเด็ดในงวดวันที่ 17 ม.ค.2569 ส่งท้ายการเข้าไปสักการะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะปิดให้เข้าไปกราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยเลขที่ปรากฏคือ 124