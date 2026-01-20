เวทีดีเบต ส.ส.เชียงราย คึกคัก แก้โจทย์มลพิษน้ำ-อากาศ-ยาเสพติด "ช่อ" โผล่แฉซื้อเสียงรุนแรง

เชียงราย-เวทีดีเบตชิง ส.ส.เชียงราย สุดคึกคัก ตั้งโจทย์ให้แก้ทั้งปัญหาสารพิษแม่น้ำ ฝุ่น PM 2.5 ยาเสพติด ฯลฯ แต่ละคนวิสัยทัศน์ "ช่อ พรรณิการ์" โผล่ร่วมเผยไทยส่งออกแรร์เอิร์ธอันดับ 5 ของโลกจี้ตรวจสอบ แฉซื้อเสียงรุนแรงเขตละ 60 ล้าน
วันนี้ (20 ม.ค.) ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยเมืองเชียงราย จ.เชียงราย กลุ่ม Chiang Rai Watch ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักวิชานิติศาสตร์และสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมทั้งพิพิธภัณฑ์ได้จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จ.เชียงราย จำนวน 55 คนจากพรรคการเมืองต่างๆ โดยมีโจทย์ให้แก้ไขปัญหาทั้งเรื่องสารปนเปื้อนในแม่น้ำ ยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ ฝุ่น PM 2.5 การซื้อสิทธิ์ขายเสียง การส่งเสริมเมืองศิลปะ และการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล
ซึ่งพบว่ามีผู้สมัคร ส.ส.จาก 10 พรรคการเมืองเข้าร่วมคือพรรคเพื่อไทย พรรคประชาชน พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคโอกาสใหม่ พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคไทยก้าวหน้า พรรคพลวัต พรรคไทยก้าวหน้า และพรรคปวงชนชาวไทย โดยมีบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิหลายคนเดินทางไปรับฟัง เช่น อาจารย์นคร พงษ์น้อย ผู้อำนวยการศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง นางเตือนใจ ดีเทศน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา อาจารย์นิวัฒน์ ร้อยแก้ว ประธานกลุ่มรักษ์เชียงของ ฯลฯ และมีประชาชน นักศึกษา ฯลฯ เข้าร่วมรับฟังและสอบถามเป็นช่วงๆ
โดยนายชัยยนต์ ศรีสมุทร ผู้สมัคร ส.ส.เชียงราย เขต 6 พรรคเพื่อไทย กล่าวว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5 มีลักษณเหมือนเหมืองแร่คือการที่คนไทยไม่ได้ประโยชน์แต่ได้รับผลกระทบ การทำเหมืองแร่ไม่ได้มาตรฐานและปล่อยน้ำเสียเป็นเรื่องของการทุจริตภายในประเทศเมียนมา เราต้องพูดคุยกับประเทศจีนที่รีบซื้อแร่เหล่านั้นด้วย
ด้านนายชิตวัน ชินอนุวัฒน์ ผู้สมัคร ส.ส.เชียงราย เขต 1 พรรคประชาชน กล่าวว่าปัญหาสารพิษในแม่น้ำต้องเจรจาแบบพหุภาคีคือไทย เมียนมาและจีน เพราะน่าสงสัยว่าเหมืองแร่แต่ละชนิดมีการบำบัดน้ำเสียได้มาตรฐานแค่ไหน ควรมีการตรวจสอบที่มาของแร่และต้องทราบว่าแรร์เอิร์ทมาจากเหมืองใดและจะส่งไปที่ใดบ้าง
น.ส.จุฬาลักษณ์ ขันสุธรรม ผู้สมัคร ส.ส.เชียงราย เขต 6 พรรคประชาชน กล่าวว่าปัญหาฝุ่นข้ามแดนควรหยิบยกเข้าหารือในเวทีอาเซียน และต้องมีการบังคับใช้กฎหมายร่วมกัน ตนรู้สึกเสียดายที่ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดไม่ได้ออกมาบังคับใช้
น.ส.พรรณิการ์ วานิช หรือ "ช่อ" โฆษกคณะก้าวหน้า กล่าวว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมอยู่ในเรื่องประชาธิปไตยและสิ่งแวดล้อมเพราะมีความสำคัญเทียบเท่าเรื่องชายแดน มีการใช้การต่างประเทศเป็นเครื่องมือ ต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับไปถึงต้นตอของแรร์เอิร์ธเพราะประเทศไทยส่งออกแรร์เอิร์ธเป็นอันดับ 5 ของโลก เพราะเรารับเข้ามาแต่งแร่จึงควรตรวจสอบว่าแร่ที่นำเข้ามีความสะอาดหรือไม่
น.ส.พรรณิการณ์ กล่าวถึงกรณีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงว่ามีข้อมูลที่คณะกรรมการร่วมภารรัฐและเอกชนพบว่าที่กรุงเทพฯ สูงสุดหัวละ 7,500 บาท บางพื้นที่หัวละ 2,000-3,000 บาท หากต้องซื้อ 1 เขตเลือกตั้งต้องใช้เงินกว่า 60 ล้านบาท ดังนั้นหากมีเงิน 18,000 ล้านบาท ก็ซื้อและยึดประเทศไทยได้ ดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้จึงขึ้นอยู่กับประชาชน เพราะผู้ที่ซื้อเสียงเพื่อแลกกับรายได้จากตำแหน่งเพียงไม่กี่ล้านบาทย่อมสะท้อนเจตนาที่จะเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์จากการทุจริตคอร์รัปชันมากกว่าทำงานเพื่อประชาชน
นายสมมาตร วิสุทธิวงษ์ กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่าปัญหาแม่น้ำปนเปื้อนมาจากประเทศเพื่อนบ้าน การแก้ไขต้องแก้ที่ต้นตอโดยใช้ข้อตกลงอาเซียนในการเจรจา มีการจัดการชลประทานเพื่อให้ความมั่นใจกับชาวเชียงราย ส่วนปัญหายาเสพติด สแกมเมอร์ เกี่ยวโยงกัน ต้องออกกฏหมายที่พิสูจน์ที่มาของทรัพย์สิน และจัดการบุคลากรที่เป็นอุปสรรค ปัญหาหมอกควันแก้ได้ด้วยการไม่รับซื้อพืชผลการเกษตรที่มาจากพื้นที่ที่ทำให้เกิดหมอกควัน
นายธนัยรัชต์ ศรีโชติ ผู้สมัคร ส.ส.เชียงราย เขต 1 พรรคปวงชนไทย กล่าวว่าปัญหามลพิษในแม่น้ำต้องใช้เทคโนโลยีทำบัดสินแร่ มีการทำเขื่อนกักเก็บน้ำแล้วทำให้เจือจางด้วยปูนขาว ควรมีการขุดลอกคูคลองและลำน้ำสาขาคัดแยกแหล่งน้ำดิบให้ชัดเจน ส่วนเรื่องยาเสพติดและสแกเมอร์จะผลักดันให้คนรุ่นใหม่ไม่ให้เข้าสู่วงจรนั้น ส่วนทุนจีนสีเทาจะใช้ AI ตรวจสอบเส้น่ทางการเงินและลดปัญหาเรื่องนอมินี กรณีฝุ่น PM2.5 ให้นำเศษวัชพืชมาทำปุ๋ยหมักหรือพลังงาน
นายเอกภพ เพียรพิเศษ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีราชชื่อพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่าการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ต้องทำเป้าใหญ่โดยนำเอาพื้นที่ว่างเปล่ามาให้คนลงทุนทำโซล่าเซลล์หรือใช้พลังงานสะอาด รวมถึงการใช้เกษตรแบบปราณีตแทนการปลูกแล้วเผาซึ่งกรณีหลังไม่ได้สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเลย
นายสมนึก ใจจักร์ ผู้สมัคร ส.ส.เชียงราย เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวว่าการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ต้องใช้ธรรมชาติกำจัดธรรมชาติโดยส่งเสริมให้เกษตรกรทุกพื้นที่ปลูกกาแฟ 1.8 แสนไร่ มีไม้ใหญ่คลุมต้นกาแฟช่วยดูดหมอกควัน ประชาชนมีรายได้จากการขายกาแฟ และลดเรื่องยาเสพติด
นายธเนตร ติ๊บโท๊ะ ผู้สมัคร ส.ส.เชียงราย เขต 1 พรรคโอกาสใหม่ กล่าวว่าหากได้ทำงานจะเปลี่ยนแหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำลาวแทนแม่น้ำกกเพื่อหลีกเลี่ยงสารพิษ ส่วนปัญหาทุนเทาต้องเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดและเพิ่มรางวัลนำจับ ปัญหาฝุ่น PM2.5 พบว่าเชียงรายมักไม่มีจุดความร้อนแต่เกิดในฝั่งกประเทศเพื่อนบ้าน
นายพันธวัช ภูผาพันธกานต์ ผู้สมัคร ส.ส.เชียงราย เขต 5 พรรคพลวัต กล่าวว่าเดิมเชียงรายเป็นเมืองปลอดภัยแต่ปัจจุบันกลับมีพลพิษตนจึงอยากเห็นรัฐบาลทำงานเชิงรุก ไม่ใช่ว่ารัฐมนตรีประชุมเสร็จแล้วก็จากไป ดังนั้นต่อไปภาคการเมืองต้องเข้ามาแทรกแซงและต้องประชุมกันถึงรัฐบาลเมียนมาและจีน ฯลฯ.