คณะทำงานเชียงใหม่เมืองมรดกโลกเผยเอกสารนำเสนอส่งถึงUNESCOแล้ว รอผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจ มิ.ย.69

เชียงใหม่- คณะทำงานเร่งรัดการขับเคลื่อนการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลก ประชุมติดตามความคืบหน้า เผยเอกสารนำเสนอถูกส่งถึง UNESCO แล้ว ขอทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาปรับปรุงพื้นที่และบริเวณโดยรอบ 7 วัด 5 ประตูเมือง 4 แจ่งกำแพงเมือง เตรียมรับการตรวจประเมินจากผู้เชี่ยวชาญของสภาโบราณสถานระหว่างประเทศ( ICOMOS) ที่เตรียมลงพื้นที่ช่วง มิ.ย.69
เมื่อวานนี้ (17 ม.ค. 69) ที่ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติธรรม ออป. วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดการขับเคลื่อนการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลก ครั้งที่ 2/2569 โดยมีนายศิวะ ธมิกานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายบวรเวท รุ่งรุจี ประธานคณะทำงาน นางรวีวรรณ ภูริเดช รองประธานคณะทำงาน นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คณะสงฆ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมรับการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญของสภาโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS)
โดยประธานคณะทำงาน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เอกสารนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกได้ส่งถึง UNESCO เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามวาระประจำปีของ UNESCO ต่อไป หลังจากนี้ เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน ที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุง พื้นที่ภายในและบริเวณโดยรอบของวัดสำคัญที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นมรดกโลก ประกอบด้วย วัดเชียงมั่น วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วัดพระธาตดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดสวนดอก(พระอารามหลวง) วัดเจ็ดยอด(พระอารามหลวง) และวัดอุโมงค์ รวมถึง 5 ประตูเมือง และ 4 แจ่งกำแพงเมือง ให้คงไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมโบราณดั้งเดิม และสอดคล้องกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากที่สุด
ทั้งนี้คาดว่าในช่วงประมาณเดือนมิถุนายน 2569 ICOMOS จะเดินทางมาตรวจพื้นที่ดังกล่าวเพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าสู่วาระพิจารณาในเดือนพฤศจิกายน 2569 ต่อไป ถือเป็นความท้าทายของคณะทำงานอย่างยิ่ง เนื่องจากเมืองเชียงใหม่นับเป็นพื้นที่แรกของประเทศไทยที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นมรดกโลกที่มีประชาชนอาศัยอยู่ แตกต่างจากแหล่งมรดกโลกของไทยที่ขึ้นทะเบียนไปก่อนหน้า ซึ่งเป็นลักษณะพื้นที่ปิดและไม่มีประชาชนอยู่อาศัย
ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเสนอ “เชียงใหม่ นครหลวงของล้านนา” ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรมต่อองค์การยูเนสโก (UNESCO) โดยหลังจากนี้ขอความร่วมมือจากภาคประชาสังคมและทุกภาคส่วน ร่วมเป็นพลังสำคัญในการอนุรักษ์และขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่สู่การเป็นมรดกโลกต่อไป