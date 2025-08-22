“มาดามหยก“รุดให้กำลังใจคณะสงฆ์ จ.เชียงใหม่ มอบปัจจัย ซื้อเครื่องตรวจข้อสอบมหาลัยสงฆ์ หลังนำร่องจัดประชุมทำบัญชีตามนโยบาย รบ.

วันนี้(22 ส.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังมีข่าวเกี่ยวกับวงการพระสงฆ์ในทางที่ไม่ค่อยดีนัก จนทำให้กระทบต่อแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ซึ่งล่าสุด ทางรัฐบาลโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลพระพุทธศาสนา(พศ.)ได้มีนโยบายที่จะให้ทุกวัดในประเทศไทยทำบัญชีรายรับ รายจ่ายที่เข้า-ออกวัดทุกอย่างเพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เป็นที่เคลือบแคลงของพุทธศาสนิกชน ปรากฎว่าเมื่อวันที่ 21 ส.ค.ที่ผ่านมา ที่วัดสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้นำร่องนโยบายดังกล่าว โดยมีการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสัญจรพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระเลขานุการเจ้าคณะทุกตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลทุกตำบล พระเลขานุการเจ้าคณะ ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีพระสงฆ์จากวัดต่างๆกว่า 300 รูป จากหลายร้อยวัดมาร่วมประชุม
นอกจากนี้ ยังมีสำนักพุทธเชียงใหม่ และนางสาวกชพร เวโรจน์ หรือ มาดามหยก หัวหน้าพรรคก้าวอิสระ(Indy party) และในฐานะที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการ การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร และในฐานะประธานชมรม Change Together by มาดามหยก และ Indy Team เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร การเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของวัด และแนวทางการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย รายงานเงินสดคงเหลือของวัด หรือระบบบัญชีมาตรฐานของวัด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวบ้าน
ด้านนางสาวกชพร กล่าวว่า ตนในฐานะที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการ การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนามาตลอด วันนี้ตั้งใจมาให้กำลังใจพระเถระชั้นผู้ใหญ่และพระสงฆ์ที่มาร่วมประชุมกัน ขณะนี้บ้านเมืองเราประสบปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ที่พวกเราก็ต้องให้กำลังใจและช่วยเหลือทั้งทหารและประชาชนบริเวณชายแดนที่ได้รับผลกระทบ และเมื่อมีปัญหาที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ตนในฐานะพุทธศาสนิกชนคนหนึ่ง และในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ก็คงจะนิ่งเฉยไม่ได้ เพราะเข้าใจดีว่า ทุกวงการทั่วโลกก็จะมีทั้งคนดีและไม่ดี อย่างที่เคยพูดไปว่า คนที่ไม่ดีก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมาย คนที่ดีเราก็ต้องทำนุบำรุง สนับสนุนกันต่อไปเพื่อให้คนดีเหล่านั้นมีกำลังใจที่จะทำให้สังคมไทยดีขึ้นและธำรงอยู่ต่อไป ดังนั้นวันนี้ตนจึงได้มาถวายกำลังใจให้พระสงฆ์ พร้อมมอบเงินสนับสนุนเลี้ยงน้ำปานะ และมอบเงินซื้อเครื่องตรวจข้อสอบให้มหาวิทยาลัยสงฆ์ ตลอดจนมอบเงินทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาไปจำนวนหนึ่ง
“ดิฉันเชื่อว่า ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี มนุษย์ในสังคมมีทั้งคนดีและคนไม่ดี แต่หากใครคนใดคนหนึ่ง หรือพระสงฆ์คนหนึ่งทำผิด อย่าไปเหมาร่วมว่าทุกคนจะไม่เป็นคนไม่ดี เพราะหากทุกศาสนาเป็นที่พึ่งของเราแล้ว และเมื่อวันใดวันหนึ่งศาสนาขาดที่พึ่ง เราก็ต้องเข้ามาให้กำลังใจผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบได้ เพื่อให้ธำรงพระพุทธศาสนาต่อไป ดิฉันมีความตั้งใจอยากจะมาถวายกำลังใจต่อพระเถระชั้นผู้ใหญ่ และพระสงฆ์ ทั่วประเทศ ที่ท่านได้ปฎิบัติดี ปฎิบัติชอบ มาโดยตลอด ดิฉันเป็นลูกศิษย์ของหลายๆวัด เคยไปบวช มาหลายวัด อยู่เบื้องหลังการ บูรณะปฏิสังขรณ์ และทำนุบำรุง พระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ดูแลมาตลอด เพราะเป็นคนที่ชอบปิดทองหลังพระ ดังนั้นไม่ว่าปัจจุบันหรืออนาคต หากมีอะไรที่ดิฉัน จะพอช่วยได้ ก็ยินดี"