กัมพูชาร้อง UNESCO ออกกฎป้องกันลอกเลียนแหล่งมรดกโลก อ้างเพื่อนบ้านเลียนแบบนครวัด

MGR ออนไลน์ - เฟือง สกุณา รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์กัมพูชา ได้เสนอให้มีการกำหนดกฎระเบียบเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบแหล่งมรดกโลกโดยไม่ได้รับอนุญาต ในที่ประชุมสมัชชารัฐภาคีแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกของยูเนสโก ครั้งที่ 25 ที่จัดขึ้นในกรุงปารีส เมื่อวันที่ 24-25 พ.ย. ที่ผ่านมา
กระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชาโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียระบุว่า เฟือง สกุณา ได้กล่าวถ้อยแถลงโดยเน้นย้ำถึงความสำเร็จที่ผ่านมาของความร่วมมือระหว่างศูนย์มรดกโลกและรัฐภาคีในการช่วยอนุรักษ์ บริหารจัดการ และพัฒนาแหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืนและครอบคลุมทั้งแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
รัฐมนตรีจากกัมพูชารายนี้ยังกล่าวถึงแนวโน้มของการลอกเลียนแบบอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย การปลอมแปลงรูปแบบดั้งเดิมของแหล่งมรดกโลก และการขาดบทบัญญัติในการดำเนินการตามอนุสัญญาปี 1970 และอนุสัญญาปี 1972 ที่ผ่านมา
เฟือง สกุณา ยังอ้างถึงคำปราศรัยที่เธอได้กล่าวไว้เมื่อเดือน ก.ค. ที่ได้หยิบยกประเด็นการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่เลียนแบบรูปแบบของนครวัดในประเทศเพื่อนบ้าน และเตือนว่าแบบจำลองดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะทำลายความแท้จริงและคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากลของแหล่งดั้งเดิม
“การกระทำเช่นนี้ขาดจริยธรรม และอาจนำไปสู่ผลกระทบทางลบ ไม่เพียงแต่ต่อรัฐดั้งเดิมและคุณค่าอันโดดเด่นที่เป็นสากลเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่ออัตลักษณ์ของมรดกที่จับต้องไม่ได้ของคนในท้องถิ่นอีกด้วย” เฟือง สกุณา ระบุ
รัฐมนตรีกัมพูชายังเรียกร้องให้ศูนย์มรดกโลกและคณะกรรมการกฎหมายของยูเนสโกแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน ด้วยการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนภายในกรอบของอนุสัญญาปี 1970 และอนุสัญญาปี 1972 พร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการร่วมมือกับรัฐภาคีอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการละเมิดในอนาคต