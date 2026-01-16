ไฟไหม้โกดัง-โชว์รูมไม้แกะสลักย่านบ้านถวายวอด 6 คูหา

เชียงใหม่-ไฟไหม้กลางดึกอาคารพาณิชย์ที่เป็นโกดังและโชว์รูมย่านบ้านถวายแหล่งหัตถกรรมชื่อดังของเชียงใหม่ เสียหายยับ 6 คูหา ทั้งไม้แกะสลัก สินค้าอื่นๆ รวมทั้งรถกระบะ 1 คัน จนท.เร่งหาสาเหตุคาดเสียหายหลายล้านบาท
ค่ำวันนี้ (16 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เกิดเหตุไฟไหม้บริเวณโกดังและสถานที่จัดแสดงหรือโชว์รูมไม้แกะสลักพื้นที่บ้านป่าหมาก อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ปากทางเข้าบ้านถวาย ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ศูนย์หัตถกรรมชื่อดังของ จ.เชียงใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ รถดับเพลิง ฝ่ายปกครอง และหน่วยกู้ภัยได้งระดมกำลังกันเข้าไประงับเหตุอย่างเร่งด่วน ซึ่งพบจุดที่เป็นต้นเพลิงคือร้านไทยโรสที่เป็นอาคารพาณิชย์หลายคูหาและมีการปรับเป็นโกดังและโขว์รูม ภายในมีไม้แกะสลักอยู่เป็นจำนวนมาก โดยไฟได้โหมลุกไหม้ภายในอาคารอย่างหนักเพราะมีไม้เป็นเชื้อไฟอย่างดี
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้เร่งฉีดพ่นน้ำเพื่อไม่ให้ไฟลุกลามออกไปยังบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อ.หางดง ให้ตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ จากการตรวจสอบภายในพบอาคารถูกไฟไหม้จนเสียหายจำนวน 6 คูหา ภายในมีไม้แกะสลักและทรัพย์สินอื่นๆ ถูกไฟไหม้จนได้รับความเสียหายอย่างหนัก รถยนต์กระบะเสียหาย 1 คัน เบื้องต้นคาดว่ามีมูลค่าความเสียหายทั้งหมดหลายล้านบาท เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เก็บหลักฐานและประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานให้เข้าไปตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของไฟไหม้ต่อไป.